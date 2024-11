​“A mi amigo” y otros poemas

A mi amigo

Inspirado mi amigo cumple en mi culo su misión

mientras en el espejo del adusto roperito de mis padres

se incentiva vigilando su propio culo.

Márgenes

No puedo sino huir

Mi salvoconducto es un kilo de esta mierda

La noche me va a calzar como un ambo de confección

En la otra margen seré también soldado.

Diet

Era su propio y único padre Él lo enterró Lo juro: 87.000 gramos de una impenetrable

gelatina.

CIF Baño

En artefactos: esponjita trapo, escobilla

En azulejos dejar unos minutos y luego esponjita (y de ser necesario para las uniones cepillo de dientes)

En la bañadera dejar unos minutos y rasquetear con esponjita o escobilla

En lavatorio, ojo: para que no chorree al vanitori poner trapito.

Poses

Poso de ricachón cuando no poso de mequetrefe

Poso de turista cuando no poso de estatua

Poso de anciano adormilado cuando no poso de fauno

Poso de místico cuando no poso de guerrero

Poso de dealer cuando no poso de conferencista

¿Y vos, de qué posás? ¿Posás de valorador de mis poses cuando no posás de repugnado?

Retaguardia

Jamás he desaprovechado ninguna de mis oportunidades para disputar los principales puestos de la retaguardia

Y siempre estuve allí, acechando más y más cerca y temible

De hecho, vengo siendo ya estable y maduro en forma consecutiva nada menos que el pentacampeón.

Cincuentón

Sentimos una discreta estima por el cincuentón que juega con nosotros al truco en el “Esperanza”

Vende escobillones y bolsas para residuos y guías de calles, timbreando por Villa Luro Floresta, Versalles y Liniers

Y difunde sus versos extremadamente bienintencionados en las bienintencionadas publicaciones vecinales periódicas y gratuitas de Villa Luro, Floresta Versalles y Liniers.

“El hermano que me sigue a mí”

El hermano que me sigue a mí me sigue porque le tocó en el reparto ser el que me sigue

Yo soy de todos los hermanos el que definitivamente lo desprecia No dejo de desairarlo y evidenciar que no lo valoro Habiendo varios a quienes seguir pobre, justo le tocó en el reparto ser el que me sigue a mí

Es sólo a causa del ya notable espesor irracional del acumulado fastidio que ahora soy yo quien lo sigo y persigo con esta cuchilla desafilada y al darle alcance en forma repetida se la clavo.

Sin ir más lejos

Víctor Héctor Facturi el que se casó con Santina y que así legitimado con ella concibió cuatro hijos

aunque en fiel persistencia es en el fondo de su alma

(como yo —sin ir más lejos— su testigo del Civil y enamorado)

bien en el fondo umbrío de su alma

soltero.

Guerra

Al tiempo que Dios no cesa de dar pruebas inequívocas de su absoluta inexistencia

la pertinacia de los creyentes no cesa de dar batalla.

Llana

Adoro a mis padres he tenido una infancia maravillosa jamás precisé a un psicoanalista y si volviera a nacer cometería las mismas pelotudeces

declaró la pimpante autora del best-seller “La Llaneza de la Vida” en una entrevista por cable

Me urge leerlo

Adquiriré un ejemplar yo: este escarpado.

Lo que se dice Nadie

¿Por qué Nadie me quiere? ¿Por qué justamente Nadie? ¿Y por qué tanto me quiere?

Ustedes son testigos: mucho, muchísimo me quiere Nadie

Nadie se desvive por mí Nadie por mí se muere de amor

Pero yo, desgraciado no quiero a Nadie

¡Oh, Nadie!