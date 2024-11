​En el Foro La Toja

El Foro la Toja, que se celebra anualmente en esa bella localidad gallega, en el de este año contó con la participación de los ex presidentes del Gobierno, Felipe González y Mariano Rajoy, en una conversación distendida en la que también estuvo el recién nombrado presidente del Consejo de Europa, Antonio Costa. El Rey Felipe VI, en la inauguración, insistió en que se están abriendo nuevos ciclos políticos que requieren “valentía, solidaridad y compromiso”.

El diálogo entre Felipe González y Mariano Rajoy se convirtió en un certero análisis de la política española en los últimos veinte años. En esta política han emergido formaciones minoritarias que no han roto con el bipartidismo, entendido como la condición más adecuada para construir el consenso, tal y como sucedió en la Transición. En un acto en el que fueron mayores las convergencias que las divergencias, como fruto de la experiencia y trayectoria de servicio, también se dio una coincidencia entre los ex presidentes de Gobierno a la hora de señalar que la Unión Europea (UE) sigue siendo un espacio de paz, un espacio de democracias liberales, de valores superiores y de calidad de vida.