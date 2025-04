Adoptar la factura electrónica puede reducir la huella de carbono del ciclo de vida de una factura en un 63%

El impacto medioambiental de la facturación electrónica frente a la facturación en papel es evidente: por cada millón de facturas electrónicas enviadas se evitan 18,9 toneladas de CO2. Según datos de Voxel, una gran cadena hotelera internacional puede generar entre 3 y 6 millones de facturas al año, y un banco de camas internacional puede procesar más de 10 millones de facturas al año La empresa líder en el desarrollo de soluciones tecnológicas en pagos B2B y facturación electrónica especializada en el sector turístico, Voxel, an Amadeus company, propone inversiones en tecnología y la digitalización de procesos manuales para reducir las emisiones de CO2 y el consumo de papel.

En línea con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, el sector de los viajes y el turismo tiene como objetivo a largo plazo alcanzar el balance de cero emisiones netas en 2050. Para lograr los objetivos de sostenibilidad del sector, la tecnología desempeña un papel clave, al igual que la contribución de todos los agentes del mercado a todos los niveles.

En este contexto, la facturación electrónica permite optimizar y digitalizar los procesos y contribuye a que el proceso de facturación sea más sostenible. Esta tecnología desmaterializa las toneladas de papel utilizadas por los equipos administrativos y también elimina los procesos asociados al envío de facturas en papel. Como resultado, contribuye a reducir el impacto medioambiental de la facturación y a avanzar en dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la acción por el clima y la vida en la tierra.

La industria turística es un sector altamente transaccional que genera millones de facturas cada año, los procesos y procedimientos manuales crean ineficiencias y dan lugar a un elevado consumo de papel. Según datos de Voxel, una gran cadena hotelera internacional puede generar entre 3 y 6 millones de facturas al año, y un banco de camas internacional puede procesar más de 10 millones de facturas al año.

Un estudio de la Escuela de Economía de la Universidad de Aalto afirma que pasar del papel a la facturación electrónica puede reducir la huella de carbono del ciclo de vida de una factura en un 63%. Según otro estudio que evalúa el impacto medioambiental de la facturación electrónica frente a la facturación en papel, por cada millón de facturas electrónicas enviadas se evitan 18,9 toneladas de CO2.

"El sector turístico representa una piedra angular esencial para el crecimiento y el desarrollo económico en el mundo y es importante acelerar la adopción de modos de producción y consumo sostenibles que den prioridad al bienestar de las comunidades y los ecosistemas y garanticen que las experiencias de los visitantes generen menos emisiones y utilicen menos recursos", explica Amaia Marsà, CMO de Voxel.

Como compañía, Voxel está comprometida en ayudar a mitigar el impacto medioambiental de los viajes y por ello acompañan a sus clientes a tomar decisiones más sostenibles a través de sus soluciones. Los hoteles y empresas de viajes que utilizan las soluciones de Voxel no solo contribuyen a reducir la huella de carbono de la compañía, sino que además eliminan tareas manuales que no aportan valor a la empresa, digitalizando procesos clave para la operativa del negocio. Actualmente, Bavel, la plataforma de Voxel, cuenta con 70.000 hoteles y más de 1.000 empresas turísticas en todo el mundo.