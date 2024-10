El Betis Baloncesto se deshace fácilmente del Palencia (85-68)

Cuarta victoria de la temporada para el Betis Baloncesto, que se repuso del varapalo de hace una semana en Torrelavega dando buena cuenta por 85-68 de otro de los equipos duros de Primera FEB, el Súper Agropal Palencia. Así, los de Gonzalo García de Vitoria, con tan solo una derrota, continúan al acecho de los primeros puestos mientras que los castellanos quedan con un balance de 2-3.

El choque empezó con un ritmo frenético, en el que los castellanos parecía que se movían un poco mejor. Con ambos equipos buscando sobre todo el perímetro los visitantes, aunque sin grandes ventajas, mandaban en el marcador frente a un Betis en el que destacaba Mark Hugues. Sus 9 puntos, incluyendo un triple sobre la bocina del final, impidieron la escapada palentina al final del primer cuarto (23-23, min 10).

La ley en verdiblanco Y a partir del segundo, el Betis fue poco a poco imponiendo su ley sobre un rival en el que nada podía hacer ni siquiera el ex bético Tobías Borg. Hughes siguió haciendo de las suyas hasta sumar 16 puntos al descanso; y, junto a él, las acciones fundamentalmente de Benite y Renfroe confirmaron el poderío del Betis en las jugadas exteriores.

Entre unos y otros, y pese a los dos tiempos muertos del entrenador visitante, fueron estirando el marcador hasta los trece puntos que llegaron primero con un parcial de 8-0 (44-31, min 17) y después, al descanso, cuando en el marcador campeaba un 48-35 que ponía de manifiesto la superioridad verdiblanca en el segundo parcial (25-12 en el total del mismo).

El Palencia quiso reaccionar, como es lógico, y por momentos lo consiguió. De ellos se encargaron Krutwig y Kamba. El ala-pívot, que no tuvo su mejor día, gracias a unos minutos de cierta inspiración; y el exterior, con sus triples ejecutados con su peculiar lanzamiento en suspensión.

Con 51-44 no tardó García de Vitoria en parar el partido; y sus hombres, poco a poco, se volvieron a activar. Las tradicionales manos blandas de De Bisschop le dieron una tregua y así el pívot pudo enlazar unas cuantas canastas, entre mates y bandejitas; y, cómo no, por fuera, Cvetkovic aportó hasta abortar el intento de susto palentino y, pese a perder el parcial, llegar al período decisivo 12 puntos arriba (67-55).

Y todo quedó resuelto cuando el Betis, en el último período, apretó lo suficiente como para superar los veinte puntos de ventaja. Unos minutos finales que, por suerte para los -no demasiados- fieles de San Pablo, fueron de suma tranquilidad. Lo dicho, 3-1 y el Betis que vuelve a rondar los puestos de cabeza mientras que el Palencia, con su 2-3, deberá seguir peleando tras su fugaz paso por la ACB por volver a cogerle el aire a la segunda categoría del baloncesto de élite nacional.

85 - REAL BETIS BALONCESTO: Benite (12), Renfroe (16), Hughes (19), Radoncic (16), De Bisschop (12) -cinco inicial-, Cvetkovic (9), Kasibabu (3), Domenech (5) y Jelínek (5). 68 - SÚPER AGROPAL PALENCIA: Wintering (6), Kamba (10), Borg (10), Vaulet (5), Krutwig (10) -cinco inicial-, Kunkel (8), Oroz (2), Rodríguez (4), González (1), Hernández (-), Dimitrov (8) y Mballa (-). PARCIALES: 23-23, 25-12, 19-20 y 18-13. ÁRBITROS: Jacobo Rial, Javier Ávila y y José María Arresa. Eliminaron por cinco personales al visitante Wintering. INCIDENCIAS: 5ª jornada de la liga 24-25 en Primera FEB. Pabellón San Pablo (Sevilla)