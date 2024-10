Juego de Tronos y la historia

La Guerra de las Dos Rosas devastó Inglaterra durante la última mitad del siglo XV. Dos ramas de los Plantagenet (los York y los Lancaster) se disputaron a sangre y fuego la Corona de Inglaterra. Viene esta explicación a cuento porque muchos fans de la serie televisiva Juego de Tronos desconocen que está basada en la Guerra de las Dos Rosas. Apunto una serie de hechos que lo corroboran.

En primer lugar, Lancaster y Lannister suenan parecidos y no se puede evitar ver ciertas similitudes entre Juan de Gante y Tywin Lannister, ya que los dos no pudieron reinar, pero sí gobernar. La destreza militar de Jaime Lannister es muy similar a los éxitos cosechados por Enrique V en Francia.

El referente histórico de Cersei es uno de los más evidentes, y no es otra que Margarita de Anjou, ya que las dos fueron reinas y quisieron manejar el poder por sí mismas. Joffrey, despiadado y cruel, encaja a la perfección con Eduardo de Westminster..., y así podríamos seguir con la infinidad de personajes de la serie.

Indicar que muchas series televisivas de carácter histórico están basadas en acontecimientos, revoluciones y guerras que transcurrieron en siglos pasados.