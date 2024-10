SYNLAB refuerza la importancia del asesoramiento genético en la prevención del cáncer de mama durante el mes de concienciación

Octubre es el mes de la concienciación sobre el cáncer de mama, un momento clave para sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección precoz y la prevención. En este contexto, SYNLAB pone el foco en el papel fundamental del asesoramiento genético, una herramienta que permite a muchas personas tomar decisiones informadas sobre su salud y su futuro El asesoramiento genético es especialmente relevante para quienes tienen antecedentes familiares de cáncer. A través de esta orientación, las personas pueden comprender mejor su riesgo hereditario y decidir, junto con sus médicos, las acciones preventivas más adecuadas, desde el aumento de la vigilancia hasta opciones más personalizadas.

"Cada persona tiene una historia única, y eso incluye sus antecedentes genéticos. Comprender esos factores es crucial para tomar decisiones que pueden salvar vidas", afirma el Dr. Carlos Iván Rivera, Médico Especialista en Genética Clínica de SYNLAB. "Nuestro objetivo no es solo proporcionar información técnica, sino ofrecer apoyo y claridad para que las personas sepan cómo actuar ante los resultados y, sobre todo, cómo prevenir".

Concienciación y prevención: dos caras de la misma moneda

El mes de la concienciación sobre el cáncer de mama no solo se trata de recordar la importancia de las mamografías y los chequeos regulares. En SYNLAB, "creemos que la prevención también pasa por conocer nuestra genética y actuar de manera anticipada. Aunque la mayoría de los casos de cáncer de mama no son hereditarios, un porcentaje significativo sí lo es, lo que hace que las pruebas genéticas sean una herramienta clave en la lucha contra la enfermedad".

El valor del test BRCA+16 Genes

El test BRCA+16 Genes de SYNLAB analiza un total de 18 genes asociados con el riesgo hereditario de cáncer, incluidos los conocidos BRCA1 y BRCA2, responsables de un porcentaje significativo de los casos de cáncer de mama y ovario hereditarios. A partir de este test enfocado a Ca Ginecológico, se puede identificar variantes asociadas a cáncer hereditario que involucran otros órganos como próstata, melanoma, páncreas, colón, entre otros; ofreciendo una visión integral y pautas específicas para estos.

El resultado del test proporciona información crucial para aquellas personas con antecedentes personales y familiares de cáncer. Sin embargo, interpretar esta información sin el contexto adecuado puede ser confuso o incluso generar ansiedad. Desde SYNLAB ofrecemos asesoramiento genético al paciente y a sus familiares, así como soporte al médico solicitante, en caso de que sea requerido

"Es importante que hablemos de la salud desde el enfoque de la genética como parte de la conversación sobre el cáncer de mama", comenta el Dr. Carlos Iván Rivera. "En SYNLAB, no solo nos centramos en los resultados del test, sino en cómo las personas pueden usar esa información para vivir de manera más tranquila y saludable. El acompañamiento es fundamental".

Hacia una prevención personalizada

Además de la concienciación sobre el cáncer de mama, este mes recuerda la importancia de un enfoque más amplio de la prevención. El conocimiento genético permite no solo detectar riesgos de cáncer de mama, sino también de otros tipos, como el de ovario, próstata, colorrectal y páncreas. Esto abre la puerta a una prevención mucho más completa y adaptada a cada individuo.

El asesoramiento genético de SYNLAB ofrece a los pacientes un acompañamiento personalizado, permitiendo que cada uno entienda su perfil genético y tome decisiones basadas en evidencia. Se trata de brindar más que un diagnóstico: es un enfoque integral que combina la información genética con el apoyo profesional necesario para tomar decisiones informadas.