Justicia: la quimera que nunca llega

El otro día estaba hablando con Yolanda Parralejo Mansilla, Gerente en España de Yolevents, una gran mujer especializada en maestra de educación infantil y sanitaria, de la vida real sobre esta sociedad, la relación de pareja, el trabajo y la política internacional y recojo una serie de reflexiones que merecen la pena ser transcritas.

Conocedora de cerca de la realidad de la Violencia de Género, afirmó: “Todos los males que padecemos derivan del hecho de asimilar justicia con castigo. Lo malo que el culpable, el malo suele escaparse habitualmente y al no valorar al bueno y correcto este decide reconvertirse en malo”.

Haciendo referencia directa a este grave problema afirmó:

“Una Justicia que se basa en el castigo y que se sustenta sobre la benevolencia, produce graves daños. Recogiendo datos objetivos es en nuestra etapa de adolescencia se sufren en la mayoría de los casos carencias afectivas y emocionales muy importantes. Después nos unimos a parejas, personas que nunca llegamos a conocer que ante la denuncia ante todo tipo de violencia y sin asumir y decir la verdad en los juicios se aprovechan de la debilidad de sus víctimas desde la mayor de las mentiras ante la Justicia. ¿Realmente buscamos que el mundo cambie abandonando a la víctima a la peor de sus suertes?”

Como la violencia no solo se da en el ambiente familiar, sino que puede encontrarse en del mundo laboral y en la educación. En este último universo, el del trabajo, que escasea, se mencionó un serio trastorno conocido como “El Síndrome de Burnout”, una manifestación del eje principal de este artículo que no es otra que la violencia. Ese trastorno es conocido vulgarmente como el Síndrome del Quemado, se caracteriza porque se da en el entorno laboral y se caracteriza por:



1- Los sentimientos de falta de energía o agotamiento. 2- Sentimientos negativos hacia el trabajo. 3- Eficacia profesional reducida.

Sus palabras dieron luz especialmente al problema: “El trabajador tiene tal cantidad y la magnitud de su trabajo es tanta y no teniendo apoyo, no puede realizar sus tareas como le gustaría y eso le lleva a un agotamiento físico y emocional en los que proliferan los sentimientos de tristeza y de ansiedad favorecidos por la falta de personal y las condiciones de estrés. Es en ese momento cuando el saber decir NO es algo vital para enfrentarse cara a cara con el problema.”

Algo que está considerado enfermedad laboral por diferentes TSJ de España y que genera numerosas bajas, aproximadamente el 10 % de las bajas son debidas a este problema y se ha evaluado que puede afectar a más de un 25 % de la población activa en España, aunque no soliciten bajas, por el temor a posibles represalias.

Diferentes sentencias como STSJ Andalucía Nº 1683/2017, Rec. 1607/2016 de 01 de Junio de 2017 (https://vlex.es/vid/694807305) o la STSJ Navarra Nº 61/2014, Rec. 47/2014 (https://vlex.es/vid/-509284034) lo reconocen como una “nueva enfermedad psicosocial” y como ella afirma:

“…un agotamiento físico, mental y emocional resultado de estrés laboral continuado que imposibilita la adaptación al ámbito laboral desde el cansancio emocional”.

Al final de la conversación tuvo una frase que apunté con detalle por su importancia y que os dejo a modo de colofón:

“Si queremos cambiar el mundo debemos cambiar nuestro corazón y nuestra forma de mirar. No es más poderoso quien impone su razón con la fuerza. Es necesario hablar con inteligencia. Ser superior no da derecho nunca a maltratar a la razón, ni faltar a la verdad. ¿Queremos cambiar el mundo que nos rodea? No lo sé, la verdad, pero somos muchos los que queremos y confío en que se nos escuche”.

Luchemos contra ello y especialmente contra la VIOLENCIA DE GENERO.