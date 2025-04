Schneider Electric presenta las tecnologías que están revolucionando el futuro de la industria en la Hannover Messe 2025

Adopta la Industria 5.0 con procesos industriales abiertos, ágiles y resilientes que integran automatización, gestión de energía y tecnologías digitales. Demuestra un enfoque integrado que muestra cómo sus soluciones están transformando la industria al conectar ecosistemas. Permite a los fabricantes ser más competitivos con soluciones impulsadas por IA para mejorar la eficiencia y la innovación Schneider Electric, líder en gestión de energía y automatización, ha presentado sus innovaciones en automatización abierta y basada en software, así como sus últimas innovaciones tecnológicas en la Hannover Messe 2025 (Pabellón 11, Stand C52). En línea con el tema Moldeando el futuro con tecnología, la empresa ha demostrado cómo impulsa la competitividad industrial, la sostenibilidad y la resiliencia a través de la automatización, la electrificación y la digitalización.

Las industrias están enfrentando desafíos significativos, incluyendo cambios en los paisajes competitivos, rápidos avances tecnológicos, altos costes de energía, estrictas regulaciones ambientales y la resiliencia de la cadena de suministro. Estos desafíos requieren intervenciones estratégicas e inversiones para garantizar la viabilidad y competitividad a largo plazo.

Un elemento clave para abordar estos desafíos es la automatización. En el núcleo de las operaciones industriales, la automatización no solo controla los procesos, sino que también genera datos cruciales para obtener conocimientos que mejoren la toma de decisiones, llevando a una mayor eficiencia y productividad. EcoStruxure Automation Expert de Schneider Electric destaca por su enfoque de automatización abierta y definida por software, que permite a las industrias responder rápidamente a los cambios del mercado y tecnológicos, integrando tecnologías digitales con IA. Este sistema aumenta la eficiencia en ingeniería y operaciones gracias a su diseño adaptable y modular, mejorando la resiliencia de la cadena de suministro mientras reduce el costo total de propiedad. Los visitantes del stand de la compañía en la Hannover Messe podrán presenciar de primera mano cómo la automatización abierta y definida por software, junto con soluciones impulsadas por IA, están conectando ecosistemas para mejorar los resultados diariamente, mostrado en un campus de fabricación circular en la industria de alimentos y bebidas.

"Adoptar la innovación en automatización es esencial para que las industrias puedan adaptarse al ritmo de cambio que se requiere hoy en día. Al integrar la Tecnología de la Información (TI) y la Tecnología Operacional (TO) de próxima generación a través de una automatización abierta y definida por software, empoderamos a nuestros clientes para alcanzar nuevos niveles de rendimiento industrial que los sistemas cerrados no podrán igualar", comenta Barbara Frei, VP del negocio de Industrial Automation en Schneider Electric. "Nuestras soluciones van más allá de la virtualización y permiten la integración de cualquier software y hardware de terceros basado en el estándar abierto de UAO.org, fomentando un ecosistema versátil y en crecimiento para que las empresas elijan. El crecimiento de UAO.org a más de 100 miembros confirma el amplio interés de la industria en este nuevo paradigma".

Basándose en el éxito de EcoStruxure Automation Expert, Schneider Electric presenta la Plataforma EcoStruxure Automation Expert, un entorno de automatización unificado que ofrece una visión y gestión integral de las aplicaciones de control, incluyendo Lógica de Control, Movimiento, HMI, Seguridad y Simulación.



Integrando procesos continuos, híbridos y discretos, la plataforma simplifica la ingeniería y el mantenimiento. Permite a múltiples usuarios desarrollar su narrativa de control utilizando muchos entornos de programación populares y colaborar en el mismo proyecto simultáneamente, aumentando la eficiencia y acelerando el desarrollo y la implementación de proyectos. La Plataforma EcoStruxure Automation Expert estará disponible de inmediato para los clientes con la última versión de EcoStruxure Automation Expert. Incluirá Automation Copilot, un asistente de IA generativa desarrollado en colaboración con Microsoft que ayuda a los ingenieros a crear rápidamente código de alta calidad y validado, y a generar aplicaciones. Se lanzarán aplicaciones adicionales más adelante este año.

Novedades en el stand de Schneider Electric

Modicon de nueva generación: El recién lanzado controlador Modicon M660 Industrial PC (IPC) y el Modicon Edge I/O NTS, combinados con software avanzado, establecen un nuevo estándar en control de movimiento. El Sistema de Movimiento Integrado Modicon aprovecha la computación en el borde, la IA y algoritmos de control avanzados para redefinir la eficiencia, permitiendo una toma de decisiones más inteligente y optimizando el rendimiento. La solución se presenta en el stand en colaboración con la máquina de flejado de papel de Meurer Verpackungssysteme GmbH, que utiliza bandas de papel en lugar de plástico para el empaquetado de multipacks.



Inspecciones visuales mejoradas con IA: Las cámaras demostradas con EcoStruxure Automation Expert (EAE) reducen significativamente el tiempo y la complejidad de las inspecciones visuales. Esto permite a ingenieros de aplicaciones, integradores y usuarios finales colaborar de manera más eficiente, logrando mayor precisión en los procesos de inspección y mejorando la productividad y el control de calidad.



Contactor sin herramientas que redefine la eficiencia en el control de motores: TeSys Deca Advanced revoluciona la gestión de motores con su innovadora tecnología SNAP IN. Diseñado para resistir entornos exigentes, este contactor líder en la industria establece un nuevo estándar de eficiencia. Al eliminar la necesidad de herramientas y crimpado, permite conexiones precisas y sin errores, acelerando la instalación hasta en un 75 % y facilitando un cableado listo para robots.



Rediseñado Harmony: Optimiza la energía y ofrece hasta un 40% más de eficiencia energética con tecnología LED integrada que proporciona cuatro veces más brillo. El diseño modular flexible reduce el tiempo de instalación en un 90%, mejora la funcionalidad y permite una reducción de inventario de hasta un 300%.



Protección energética de nueva generación para infraestructuras críticas: El ultra-compacto Galaxy VXL UPS (sistema de alimentación ininterrumpida) presenta un diseño pionero de alta densidad y una arquitectura tolerante a fallos que maximizan la disponibilidad y ofrecen hasta un 99% de eficiencia. Ideal para centros de datos preparados para IA, instalaciones de semiconductores y sitios de fabricación comercial e industrial.



Demostrador innovador de producción de leche de avena basada en datos: producción de leche de avena de vanguardia diseñada para bebidas de origen vegetal desarrollada con la Universidad Technische Hochschule Ostwestfalen Lippe (OWL) que prueba nuevos procesos y tecnologías, aprovechando el poder de EcoStruxure Automation Expert y la IA.