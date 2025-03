Los ERE matrícula de honor en Andalucía

“Tenemos que salir a ganar con la cabeza alta y las ideas claras" La cabeza alta, con la frescura y poca vergüenza de haberse llevado los millones de euros

En mi tierra somos así, nos alegramos con cualquier chiste que escuchamos. Abrimos la boca, nos hinchamos los carrillos y reír a mandíbula abierta. Los ERE en Andalucía para el partido socialista es cosa de cantar y reír. Es cosa de carnaval. Pues no. Yo no me carcajeo lo más mínimo con este tipo de estafa de los ERE. Señoras y señores, se escamotearon miles y miles de euros.

“En cuyo informe de 2017 se detecta que hay 2.988,6 millones de euros en subvenciones otorgadas pendientes de justificar. De acuerdo con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en España las administraciones públicas”.

Fondos que iban para las personas en paro, sin trabajo, de un dinero que empezaban a mermar para darles de comer a sus familias, estos socialistas, junto a UGT, dejando sin dineros en los bolsillos de los trabajadores en paro.

Hace ahora algunos días clausuraron el 15 Congreso del partido socialista andaluz. Alguien de los allí presentes, dijo que: “Tenemos que salir a ganar con la cabeza alta y las ideas claras", la cabeza alta, con la frescura y poca vergüenza de haberse llevado los millones de euros y las ideas muy claras en dar palmas de bienvenida a los sordos, a los que miraban hacía otro lado, como el Chávez, distraído, viendo cómo se marchaban los ERE, mejor dicho, como cambiaban de mano. El otro gaznápiro y “sabio” Gruñan, no pudo asistir a este sorprendente acto.

Estos días los socialistas se han roto las manos traicioneras a una banda de randas; a él Chávez de turno, preponderado por el “señor de las nubes” el tal Rodríguez Zapatero y toda la reala del rebaño, dando aplausos de los asistentes a este acto.

Estos socialistas le han dado en este conclave el reconocimiento a los ERE matrícula de honor, donde las palmas, los aplausos y los parabienes, han salido a silenciar la emboscada y susto que tuvieron sus compañeros, dejándolos sin dineros que caminaban despacio y perdiéndose por los bolsillos de unas randas socialistas.

Aún me suenan los aplausos “carnavalescos” donde la Montero, la directora del cotarro carnavalesco y el agredido Zapatero, “el moflete” y el Chávez, fueron aplaudidos con las manos llenas de un silencio opresor y déspota, cómplice de un robo manifiesto, echando la vista hacía atrás, alabando a los ERE con matrícula de honor. ¡Ver para creer, señoras y señores! ¿hasta cuándo sabremos… mejor dicho, hasta cuando conoceremos su veredicto total? Posiblemente estarán ya, en el saco de la joven, Marta del Castillo.