Escapadas entre viñedos, salidas cada día más demandadas

Han llegado los tan ansiados puentes que permiten a los españoles escaparse durante unos días más allá de los fines de semana. Para aquellos con alma de sommelier, esta época es perfecta para disfrutar estancias entre viñedos durante las que compartir una copa de vino y disfrutar de los paisajes únicos que caracterizan a las regiones vitivinícolas.



En Airbnb, cada vez son más los huéspedes que optan por este tipo de viaje. Según datos de la plataforma, en España las reservas para alojamientos cerca de viñedos crecieron casi un 20% durante el verano de 2023, en comparación con el año anterior. En España, la Categoría Viñedos, agrupa ya a más de 20.000 alojamientos, mientras que en Europa cuenta con más de 88.200 alojamientos.

Airbnb abre cada vez más las puertas a destinos poco convencionales. Este verano ha sido el de mayor dispersión del turismo en la historia de la plataforma en España: más de 3.700 ciudades y pueblos españoles han registrado reservas en anuncios situados en diferentes localidades repartidas por todo el territorio. Este otoño, esta plataforma quiere animar a los viajeros a seguir descubriendo nuevos destinos, más allá de los habituales, a través de categorías como Viñedos, Casas Rurales, Parques Nacionales, Alex Rich, Programs and Business Operations Lead de Airbnb Marketing Services SL.

Ya sea en una casa en el corazón de la Rioja alta donde conocer una de las DO más reconocidas de España o una estancia llena de historia en la cuna de los vinos de Jerez, Airbnb revela una selección de espacios ideales para dar la bienvenida al otoño y disfrutar de la cosecha del año, que además cuentan con el distintivo Recomendación de los Viajeros.

Por eso, larga es su lista para ofrecer a todos aquellos que aprecian el sabor del aire fresco de la montaña, o para disfrutar un fin de semana o un puente, que tanto se agradecen para conocer y vivir lugares que, hasta hoy, nadie manejaba en su agenda.

Aquí una corta lista de antiguas capillas reconstruidas, palacios en donde poder solazarse, zonas de vino donde poder catarlo a través de manos expertas, molinos, que un día fueron de viento, ahora albergan familias que saborean nuevas culturas. Mucha salud y a pasarlo muy bien.

Seis alojamientos cerca de viñedos en España



Mas del Molí, una casa con historia en, Reus (Catalunya). En plena Denominación de Origen ‘Siurana’, rodeado de naturaleza, se encuentra este antiguo molino hidráulico completamente restaurado para disfrutar de una estancia rural en familia.

Antigua capilla rehabilitada en Ribadavia, (Galicia). Esta antigua capilla del siglo XII, ubicada en una finca histórica dedicada a la producción del vino en Ribeiro, fue rehabilitada hace tan solo unos años como vivienda. Los amantes del vino, podrán quedarse a dormir en el espacio, conocer su historia y disfrutar de la finca.



Antigua granja rural en Fornalutx, (Mallorca, Baleares). Can Lluïssó, es una antigua granja rural restaurada que se encuentra en Felanitx, un encantador pueblo mallorquín que pertenece a la Denominación de Origen Protegida de «Pla i Llevant». En el exterior de la casa, los huéspedes podrán relajarse en la zona de la piscina o disfrutar de un vino en la terraza.



Oasis vitivinícola en Torrelles de Foix (Catalunya). Este oasis vitivinícola está situado en medio de los viñedos del Penedés y es ideal para aquellos huéspedes que quieran pasar unos días de desconexión por Catalunya. Sus anfitriones han decorado cada rincón con elementos únicos, creando un ambiente propicio para la relajación y el disfrute.



Casa-palacio en Jerez de la Frontera(Andalucía). Catalogada como bien de interés cultural, esta casa histórica se encuentra en Jerez de la Frontera, una ciudad reconocida por su vino. Durante su estancia, los huéspedes podrán conocer más de cerca su historia en cualquiera de las bodegas cercanas.



Villa en Labastida (País Vasco). En el corazón de la Rioja Alta, una de las zonas vinícolas más reconocidas del país, los huéspedes podrán quedarse en este alojamiento donde los grandes espacios y los espacios al aire libre son protagonistas. Asimismo, tendrán la opción de organizar visitas a bodegas que se encuentran a sólo unos pasos de la casa.