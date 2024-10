KAYAK revela los destinos de mayor tendencia entre los viajeros españoles este otoño

KAYAK revela algunos trucos de experto para ahorrar en los billetes de avión durante esta nueva temporada En octubre, mientras las hojas cambian de color, los días se acortan y las noches se vuelven más frescas, muchos también sienten la necesidad de liberarse de la rutina. La llamada familiar de la oficina, la monotonía diaria, todo se desvanece en comparación con el atractivo de descubrir nuevos lugares y vivir experiencias que energizan e inspiran. La llegada del otoño trae consigo la oportunidad de responder a una llamada diferente y explorar el mundo.

KAYAK, el buscador de viajes líder en el mundo, ha analizado cuáles son los destinos que están generando más expectación entre los viajeros españoles este otoño y revela los trucos de los expertos para conseguir ahorrar en los billetes de avión este otoño.

Los 10 destinos más trendy

Este otoño, parece que los viajeros españoles no quieren conformarse con observar el cambio de estación desde la ventana, buscan sumergirse en fascinantes culturas asiáticas como la japonesa y la china, explorar los impresionantes paisajes de Laponia, adentrarse en los mercados de Shanghái y vivir la historia de Sofía, o el arte de Manchester.

KAYAK ha identificado un aumento en las búsquedas de vuelos de ida y vuelta en clase turistaa destinos que, además de paisajes impresionantes, permiten disfrutar de la cultura local, la gastronomía regional y festividades únicas. A continuación, revelan los diez destinos de otoño que más interés despiertan entre los españoles, según KAYAK.

Rovaniemi, Finlandia: +143% Osaka, Japón: +133% Sofía, Bulgaria: +58% Manchester, Reino Unido: +48% Funchal, Portugal: +46% Shanghái, China: +45% Toronto, Canadá: +42% Pekín, China: +36% Basel, Suiza: +25% Cochabamba, Bolivia: +24% ¿Vuelos más económicos en otoño? KAYAK revela el secreto (y no, no siempre está en los billetes de ida y vuelta)

Para todos aquellos que busquen viajar este otoño a uno de los destinos de moda entre los españoles - o a cualquier otro -, Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa,ofrece los principales consejos a tener en cuenta para ayudarnos a ahorrar en vuelos y sacar el máximo partido al presupuesto.

¿Ida y vuelta o dos trayectos de ida? No hay una única respuesta correcta. A veces, reservar dos vuelos de ida en distintas aerolíneas puede suponer un gran ahorro. Comparar ambas opciones antes de reservar. Tener en cuenta los hubs. Considerar la posibilidad de reservar dos vuelos de ida y vuelta en lugar de uno solo. Por ejemplo, reservar un vuelo de ida y vuelta a un hub, como Fráncfort, y luego otro vuelo de ida y vuelta desde Fráncfort al destino final. A veces, esto puede dar lugar a tarifas más bajas, pero: no se debe perder la conexión. Aunque esta estrategia puede ahorrar dinero, también conlleva riesgos. Los retrasos y las cancelaciones pueden arruinar los planes. Dejar siempre tiempo suficiente entre los vuelos de conexión para no perderlos. Un viajero inteligente siempre compara precios. Utilizar la función PriceCheck de KAYAK: solo hay que subir una captura de pantalla a la aplicación de KAYAK o enviarles por correo electrónico cualquier oferta de vuelo que se encuentre en internet, y compararán con cientos de sitios para ver si se puede encontrar un precio mejor. Optar por la temporada media. Todo el mundo quiere volar durante las vacaciones y las vacaciones escolares, lo que equivale a precios altos. Ser más astuto que el sistema y viajar durante la temporada media, es decir, entre la temporada alta y la baja, para que el bolsillo sufra menos. Los viajeros que no quieran perderse la oportunidad de explorar nuevos destinos pueden disfrutar de lo más trendy del otoño siguiendo algunos de estos consejos y trucos. Con una buena planificación, es posible encontrar opciones más asequibles y disfrutar al máximo de cada aventura.

*Basado en búsquedas de vuelos de ida y vuelta en clase económica realizadas en KAYAK.es en el periodo comprendido entre el 14/02/2024 y el 14/08/2024 para vuelos con salida entre el 15/09/2024 y el 30/11/2024 desde cualquier aeropuerto español, en comparación con el mismo periodo de búsqueda y viaje en 2023. Todos los precios son precios medios para billetes de ida y vuelta en clase económica. Los precios pueden variar y no se puede garantizar el ahorro. Los porcentajes son aproximados.

Acerca de KAYAK

KAYAK, parte de Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), es el motor de búsqueda de viajes líder en el mundo. Con miles de millones de consultas a través de sus plataformas, ayudan a la gente a encontrar su vuelo, estancia, coche de alquiler y paquete vacacional perfecto. También ayudan a los viajeros de negocios con su solución de viajes corporativos.