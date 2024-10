Patxi, aprendiz de dictador

¡Qué fácil es hacer política jugando con la mentira y el insulto al de enfrente, sobre todo cuando tienes el micrófono y a la otra parte se le niega la capacidad de responder! Viene esto a cuento porque escucho decir verdaderas barbaridades al mentiroso y bravucón exlehendakari del País Vasco, hoy portavoz socialista en el Congreso de los Diputados y dedicado principalmente al improperio, al desprecio al contrario y a regañar a cuantos periodistas le contradicen o le ponen contra las cuerdas. Actúa cual dictadorzuelo de nuevo cuño, como si fuera político frustrado desde el pasado y negacionistas en la actualidad. «Dirás y harás muchas cosas que me helarán la sangre», le dijo a Patxi López la madre de Joseba Pagazaurtundua. ¡Qué vería la buena señora en Patxi López! Sin duda, nada bueno.



El tiempo ha dado la razón a la madre de Joseba: no pasaría mucho tiempo hasta que pudo ver cómo este sujeto, que se llama socialista, portaba el féretro de un compañero mientras mostraba su cara de miedo, cobardía y hacía ver que lagrimaba, pero eran podridas lágrimas de cocodrilo. A su lado, aparece en la foto Chuchi (Eguiguren) en semejante actitud; también este individuo, acusado en su día de maltrato a su esposa/pareja, puede entrar perfectamente en ese «dirás (…) que me helarán la sangre». No habían pasado muchos meses cuando vemos al tal Patxi sentado en la mesa de negociación, riendo y asintiendo. Frente a él aparece Arnaldo Otegi, despreciable personaje aún en deuda con la Justicia y que acabará por pagar. Al tiempo. Volvimos a ver al PSOE y al PNV celebrando la Navidad y brindando con representantes y secuaces de ETA.

Desde luego, lo que es bondad, concordia y condescendencia, no pudo ver doña Pilar. Tristemente hoy vemos cómo se rasgan las vestiduras y tergiversan la historia con tal de seguir apoltronados. Estos caducos personajes, al más puro estilo Patxi López, no dudarán en negar la existencia de ETA si ello les favorece en algo; dehecho, ya lo hacen y, con tal de tener el apoyo bilduetarra para seguir en Moncloa, «besan» el hacha y la serpiente o pregonan que «ETA ya no existe». ¡Cuánta mala fe en la construcción del falso relato!

A Patxi yo le diría que ETA sí existe, pero ahora no mata, aunque sigue existiendo temor contenido en ciertos puntos del País Vasco cada vez que «Etxerat» saca las huchas para recaudar dinero con destino a los presos de la banda asesina que, dicho sea de paso, no tardarán en salir. La estupidez ha llegado a la reconversión de algunos sectores parasitarios de ETA, al declararse ONG y disponer de ayudas en forma de subvención. ¡Manda huevos! Que diría el otro. ¿Acaso no conserva los zulos activos y mantenidos en estado de revista y uso? ¿Acaso no conserva las más de quinientas pistolas que robó en el arsenal francés?

¿Me va a negar Patxi lo del arsenal francés como negó los relatos e historias del Ramsés en los días de Tito Berni? Espero que alguien explique a este desconocedor de la historia del terrorismo vasco el episodio acaecido en 2016 cuando la Guardia Civil, en colaboración con la Dirección General de Seguridad Interior francesa localizó material de ETA. El zulo estaba apenas a 100 km de la capital francesa. Gran parte de las armas cortas fueron robadas en periodo de la tregua. ¿Te acuerdas Patxi? ¿Me vas a decir que no fue un golpe duro para ETA? Ese golpe técnico-logístico siempre lo pasa por alto el partido del actual Gobierno. En el fallecimiento de Joseba, año 2003, hoy no entramos, tiempo habrá.

Con el tiempo sabremos muchas más cosas del terrorismo vasco y qué esconde algún político, como lo supimos con el caso del chivatazo en el «Faisán». En el PSOE son muy dados a los chivatazos; ahí tienen el del leonés y exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, quien pasaba los veranos en Valderas (León), localidad donde Begoña “Pelela” Gómez también pasó sus años mozos, dada su procedencia familiar de Valdefuentes. Y como Patxi López parece que ha nacido esta mañana, seguimos con lo que le afecta más directamente, pues el ridículo que hace en el Parlamento y en las insultantes ruedas de prensa no debe pasar desapercibido; menos aún, cuando comprobamos a diario cómo desprecia a los medios de comunicación no afines cuando le ponen entre las cuerdas. También estuvo saliendo varias veces por los cerros de Úbeda ante preguntas sobre Tito Berni, Ramsés y el número de «diputeros» y «diputeras» del PSOE, que acudían a las cenas en ese conocido restaurante. Es éste el día en que niega todo aquello que no le cuadra o desconoce y, si lo conoce, sigue las enseñas de la Escuela Mentirosa de Sánchez. Cuando algún avispado periodista le atosiga, no duda en decir que es un invento, un bulo, simple fango…hasta que sale el juez de turno y le pone de cara a la realidad. El fango es el propio PSOE y sale de «Moncloaca».

ETA asesinó a Joseba y pudo haberse evitado, como se pudo evitar la muerte de los guardias civiles que iban en el zódiac en Melilla. El que fuera jefe de la Policía Local de Andoáin veía «cada día más cerca mi fin a manos de ETA». Ni siquiera le hicieron caso cuando pidió el traslado de localidad. El consejero vasco de Interior siempre se lo denegó. Una vez más se hizo caso omiso de las peticiones sensatas de quienes están en primera fila y de quienes son técnicos en la materia. Pero, claro, desde la poltrona política no se ve peligro y la comodidad es excelsa. Hemos de proponernos acabar con ese tipo de políticos, simples energúmenos ocasionales y prebostes de la falsedad.

Hoy, octubre de 2024, estamos en parecida situación, aunque no mate ETA; los políticos son los peores sordos y ya se sabe que solo hay una persona peor que el que no quiere oír, y es aquél a quien por un oído le entra y por otro le sale. Tiempo tendremos de hacer acopio de la indignidad del diputado Patxi. Voy más allá: mientras los socialistas negaban la participación en el caso Koldo (ahora caso UNO) del “déspota” exdirector general de la Guardia Civil, ahora nos encontramos con que atosigaba a los guardias civiles y personal de la UCO para saber si le estaban investigando. El conde de Romanones se hubiera desternillado y el duque de Ahumada le hubiera corrido a gorrazos…y a Patxi López también.

Retomaremos a Patxi otro día porque no hay desperdicio. Confío en que no nos envíe a sus sicarios y si lo hace… con su pan se lo coma. De momento, vamos a quedarnos con unas risas y es que a Patxi López no se le caen los anillos por decir brutalidades, que nadie cree. Compruébenlo: «A los socialistas la corrupción nos repugna, es incompatible con el PSOE». Santígüense para no caer en pecado si llegan a creer lo escrito. Y lo dice tras amnistiar el Gobierno de Sánchez a los malversadores catalanes; a los terroristas de los CDR (Comités de Defensa de la República) y a los socialistas andaluces que robaron más de 680 millones a los parados; amnistían a los golpistas, lo mismo sucede con los terroristas de ETA (lo verán); sueltan a los violadores y más de medio gobierno socio-comunista está implicado en el pago de comisiones ilegales a amiguetes, enriquecimiento a costa del Erario Público, malversación, apropiación indebida y corrupción.

Y eso solo de momento, porque la historia acaba de empezar. Ya verán cuando se aclare lo de los másteres de la Complutense y lo de la aplicación informática de la que se apropió Begoña “Pelela” Gómez. Y más, y más, que lo de García Ortiz ya es un problemón dentro de la Unión Europea. Y dice Patxi… ¿qué dice Patxi López?

Viendo lo que vemos a diario con este Gobierno, sin duda tenemos la obligación moral de despreciar a toda esta gentuza y mandarla a hacer la travesía del desierto en las próximas elecciones. Incluso a Fátima o Lourdes para que pidan perdón.