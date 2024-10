Debate pendiente

Cada vez me encaja menos lo que de día en día se ve más.

En un editorial de la prensa leía:“Mientras haya razones para migrar, para huir del lugar de nacimiento en busca de un futuro mejor, habrá personas migrantes. Hay que gestionar su llegada y su estancia, y no es fácil cuando el tema se utiliza para alimentar bajas pasiones y sacar rédito político.

La contrapongo con: Mientras haya razones para trabajar en crear un mejor presente para quienes no estén facultados para migrar en busca de un futuro mejor, me quedaré en mi lugar de nacimiento y renunciaré a ser un migrante privilegiado, tanto a la hora de embarcar como en la recepción en destino.

….y a partir de esta dicotomía se podría abrir un debate desde la premisa de que en la sala constara la fotografía de la imagen del perfil medio del inmigrante que accede a nuestras costas en pateras u otros medios, como podría ser como mínimo el 90%: Varón en edad laboral-militar y bien nutrido.

Querer y alcanzar es una lucha infinita y sin par del ser humano. Buscar un futuro mejor no tiene límites, máxime hoy como nunca promovida por el anuncio de un mundo feliz en una UE que todo lo da, consiguen la extenuación psicológica del querer atraídos hasta límites desesperantes de arrojarse al mar para alcanzar la otra orilla. Es legítimo, no en quienes de ello hacen negocio.

Pero observando el perfil humano medio de quienes llegan, me pregunto ¿de verdad que están en situación desesperante o mas bien vienen inducidos por esa llamada institucional solapada a través de ONGs y de dudoso interés humanitario y todos ellos ocultados y maquillados por la prensa?….¿el interés?

Comenzaba con el relato de lo más novedoso (no inesperado) del fenómeno migratorio:“Un buque militar italiano ha trasladado esta semana a los primeros migrantes en situación administrativa irregular a Albania. Allí son recluidos en centros de internamiento que se parecen demasiado a una prisión”. Pudiera ser el nuevo “hábitat”-piloto de la UE pero fuera de la UE para ir familiarizándose en esos ghetos pseudomilitares quienes arriban a nuestras costas coincidente con un perfil humano común y adecuado a ese “hábitat” y proyecto a futuro.

Esta novedosa alternativa a la saturación migratoria que se protesta en la UE, se prevé aplicar a personas del perfil humano asemejable al de los que llegan a nuestras costas, sin signos visibles de ser refugiados supervivientes de alguna tragedia natural ni damnificados por el hambre, violencia de género, abuso infantil laboral o sexual, persecución política, guerra (algunos si), invasión, destrucción del modo de vida, etc, como podían ser lo que sufren muchas mujeres, niños y familias de Afganistán (trata de niñas casaderas con 5 años), Palestina, Siria, Ucrania, Líbano, Sáhara, etc...era un relato anunciado como consecuencia de un movimiento migratoria de diseño y para nada humanitario.

De un artículo en GARA del filósofo Andoni Olariaga titulado “Frenar la deriva reaccionaria” quedo con el final: “La izquierda vive y se readecúa a los tiempos con apuestas valientes y miradas abiertas, utópicas y transformadoras. Como pueblos y personas que vivimos en el norte global con un modelo de vida sustentado en la explotación del sur global, tenemos la responsabilidad de responder de forma emancipadora a la cuestión de la migración. Es nuestro deber, también desde las naciones sin estado, de fortalecer el pulso emancipador frente a la agenda reaccionaria. Estamos a tiempo”...La izquierda debería readecuarse frente a la Agenda….lo hubiese descrito con más tino.

“La Agenda 2030 en la diana del negacionismo y de la derecha reaccionaria” era el título de un artículo escrito por Koldo Unceta (Catedrático jubilado de la EHU-UPV) junto a otros dos autores.

En el mismo destaca lo que dicen sobre esa Agenda globalista quienes para él son los líderes de grupos políticos más reaccionarios y gobernantes políticos: “No nos vamos a adherir a la agenda 2030... la agenda socialista 2030 que solo traerá miseria al mundo”. (Javier Milei). Reproduce el anuncio de VOX sobre esa Agenda: “No acepta tal Gobernanza Mundial porque es contraria a la democracia, a la libertad y a la soberanía nacional”. “La Agenda 2030 es la criminalización de la vida en la tierra, o la criminalización de la industria” y “supone el ataque al icono de la clase media, el automóvil”.

Sigue Koldo Unceta: “También se han producido formulaciones en esta misma línea desde lo que puede denominarse como negacionismo sociológico, desde sectores sociales que abrazan acríticamente los mensajes más reaccionarios, y en los que la extrema derecha política ha encontrado un terreno abonado para la irrupción de la posverdad en un escenario de cambio comunicativo global”. ¿A qué responde esta ofensiva? ¿Por qué estos ataques tan virulentos hacia una propuesta como la de la Agenda 2030 que, conviene recordarlo, tiene como sus principales ejes de acción la sostenibilidad ambiental, la lucha contra la pobreza, el hambre y las desigualdades, la construcción de una sociedad más justa y equitativa, o un mejor reparto de responsabilidades entre los actores de la sociedad internacional en la búsqueda de respuestas frente a los problemas globales? La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible representan el acuerdo al que ha llegado la comunidad internacional a través de la Asamblea General de Naciones Unidas para tratar de dar solución a los graves problemas que amenazan a la humanidad.”

Destaca el anuncio de VOX sobre la Agenda 2030: “Vamos a derogar el Pacto Verde Europeo y vamos a borrar de la historia la diabólica Agenda 2030”.

Del artículo de Koldo Unceta, aunque me incluyo en alguno de los grupos que no se abraza a esa Agenda (reaccionarios, radicales, negacionistas, retardistas, etc) y tanto denigra en razón a que en palabras del economista José Manuel Naredo: “... nos conducen hacia la ruina civilizatoria”, me quedo solo con el fondo humanista y la buena intención que percibo en sus palabras.

Aunque me reafirmo con el contenido desplegado en esos 17 puntos de la Agenda 2030, si nos remitimos a los hechos observables y de que el dato (estadística) mata al relato, procede preguntarnos: tras su aprobación por la ONU hace casi diez años y tras muchos años de operatividad práctica, ¿puede decirnos alguien en cual de los 17 puntos se ha dado un avance de progreso civilizatorio o un desarrollo sustancioso y sostenible? En ese tiempo ¿hemos avanzado o retrocedido en percepción de progreso relacional y progreso real?

El principal indicador de progreso es el cierre de la brecha socioeconómica ya que la democracia no es tal si tanto los medios de comunicación como los de generación de riqueza económica cada vez están en manos de unas pocas personas, corporaciones, oligopolios o lo que fuere pero siempre de elite.

En la historia moderna, nunca antes de que se puso operativa esa Agenda se ha alcanzado la cifra de que el 1% de la humanidad dispone de la misma riqueza que el 95% y de que hoy solo existen 5 agencia como únicos surtidores armonizados de noticias y verdugos del periodismo de investigación, cuando hace diez años había 55. Y esto es contrario a vivir en democracia.

Alimentación, vivienda y energía; tres campos de producción indispensables para la vida humana cada vez mas especulativos junto al agua de boca que si no se nacionalizan o desmercantilizan radicalmente difícilmente se dará el necesario progreso democrático con los fondos buitres interviniendo en ellos.

Este es el espejo del país piloto en la degradación de la cultura política en Occidente y que sin duda alguna nace de la creciente codicia política al amparo de la impunidad, la obesidad funcionarial, gasto institucional descontrolado y los privilegios derivados del aforamiento y jubilaciones de cierta clase y casta política como agravió comparativo ante el resto de ciudadanos contribuyentes.

Lo verdaderamente triste y penoso, es que (además de en los medios de comunicación) el germen de todo ello y la meca adoctrinadora de mentalidad tecnocrática y bajo perfil humanista para los futuros gobernantes, está en las universidades, y de manera solapada también en los curriculos docentes de sistemas educativos en que la ideología trans y la Educación Sexual Integral (ESI) son componentes estrellas de la Agenda 2030 desde edades muy tempranas hasta la universidad y cada vez mas países los han desprogramado.

“Querer y alcanzar es una lucha sin par del ser humano” escribo más arriba. Parece que Koldo Unceta en su artículo nos da a entender de que en cierta medida se viene cumpliendo con la Agenda 2030 y que debemos volcarnos en ello aunque a mi me sirve más su matiz a esa afirmación: “En esta encrucijada histórica, tanto defender la Agenda 2030 como disputar su contenido desde una visión transformadora son formas necesarias (y complementarias a otras opciones) de enfrentar la ola reaccionaria que asola Europa y el mundo”.

Estimado Koldo Unceta, habrá defensa de esos bien apreciados 17 puntos por parte de personas de buena voluntad como tu y en ámbitos privados, pero no se aprecia posibilidad de disputa pública, ya que quien pone el muro entre los que marcan la hoja de ruta y los ciudadanos de bien para todo debate son los medios de comunicación y ahí….con los incentivos al monopolio hemos topado.