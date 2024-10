Circo mediático

En España, la política se ha convertido en un espectáculo donde las promesas de campaña se quedan en el aire y los debates se asemejan más a un circo que a un foro de discusión seria. Los ciudadanos cansados de ver cómo sus necesidades no son atendidas, observan con frustración cómo los gobernantes se enzarzan en peleas y acusaciones, mientras los problemas reales quedan sin resolver.



Uno de los problemas más críticos es la vivienda, a pesar de las promesas de construir muchas más viviendas asequibles, la realidad es que muchos ciudadanos siguen enfrentándose a dificultades para encontrar un hogar digno.

Los precios de alquiler y compra siguen siendo prohibitivos para una gran parte de la población y las listas de espera para acceder a viviendas sociales son interminables, los planes anunciados con bomba y platillo rara vez se materializan, dejando a muchas familias en una situación precaria.

La sanidad pública en España, que en su momento fue un referente, está ahora en crisis, las promesas de mejorar los servicios de salud y reducir las listas de espera no se han cumplido.

Los recortes presupuestarios y la falta de personal han llevado a una sobrecarga del sistema, afectando la calidad de la atención médica. Los ciudadanos se ven obligados a esperar meses para consultas y tratamientos y muchos profesionales de la salud se ven sobrepasados.

La educación es otro ámbito donde las promesas no se han traducido en acciones, a pesar de los discursos sobre la importancia de la educación para el futuro del país, los centros educativos y universidades siguen enfrentándose a problemas de financiación, infraestructuras obsoletas y falta de recursos, los estudiantes y profesores lidian con un sistema, que no les proporciona las herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial.

En lugar de centrarse en resolver estos problemas, los políticos parecen más interesados en lanzarse acusaciones y protagonizar escándalos mediáticos.

Los debates parlamentarios a menudo se convierten en un espectáculo de descalificaciones, donde las soluciones reales quedan relegadas a un segundo plano, esta actitud no solo erosiona la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes, sino que también impide el progreso y la implementación de políticas efectivas.

La falta de cumplimiento de las promesas electorales y el circo político tienen consecuencias graves para la sociedad española, la desconfianza en las instituciones aumenta y muchas personas se sienten desilusionadas y descontentas del proceso político. La falta de acción en áreas criticas como la vivienda, la sanidad y la educación perpetúa la desigualdad y limita las oportunidades para el desarrollo personal y colectivo.

La política en España necesita un cambio profundo, los gobernantes deben dejar de lado las peleas y centrarse en cumplir las promesas que hicieron a los ciudadanos, de lo contrario no podrán esperar más apoyo de todas estas personas.

Pero esto es general, no importan los partidos ni los colores, porque lo que están haciendo es solo un espectáculo mediático, algo ya intolerable.

Cuando los ciudadanos llegan a la desconfianza y desilusión, ya no queda nada.

Unos porque no cumplen las promesas, otros porque parece ser, que después de seis meses trabajando en la reforma de una ley, firman haber estudiado con detenimiento el manuscrito y votan a favor, con algo que no están de acuerdo, ¿pero entonces que han leído y entendido?, con cientos de asesores, es una auténtica negligencia, creo que estos señores tienen un grave problema, ¿pero qué personas tenemos en el Congreso de los Diputados?, más bien parece una guardería de niños, están firmando acuerdos sin un análisis exhaustivo o sin comprender completamente las implicaciones de lo que están aprobando.

Unos porque no hablan claro, otros porque parece ser que no leen correctamente lo que votan, un verdadero desastre.

Otro tanto más para la desconfianza, todas estas acciones y la percepción de falta de preparación o comprensión en la toma de decisiones, puede contribuir a la desconfianza y frustración de los ciudadanos, es fundamental que se actúe con total transparencia y responsabilidad para recuperar la confianza del pueblo y asegurar que las decisiones se tomen en beneficio de la sociedad y que no miren solo sus ansias de poder desmesurado.