Feliz con humor

Quienes algo conocen mi vida y mi obra en el aspecto literario, saben que en búsqueda de vislumbrar el misterio y oscuro del “más allá”, realicé, o más bien desarrollé, en uno de mis libros publicados que titule: *Estando aquí hablo del más allá* aspectos hasta filosóficos sobre la muerte, misma a la que en varias ocasiones me he enfrentado y hasta conversado. Luego, recientemente, después de una larga meditación, me atreví dar a conocer las memorias de mi vida, en libro: *Agradecido declaro que he vivido* en las que relato las vivencias y distintas realidades que las circunstancias, me han permitido afrontar, dando testimonio sobre la importancia que los valores, cualidades y virtudes asumidos hechos propios en la praxis de mi conducta han tenido, para salir adelante y avante a las adversidades de las realidades que el mundo nos ha puesto enfrente.



Cabe decir como indudable, que la firmeza y el carácter de los principios morales, sociales y hasta políticos recibidos, sin dejar a un lado en ningún momento la doctrina y amor del Ser creador de la humanidad, han sido fundamentales para superar las adversidades en este mundo complejo y difícil que vivimos, en que las tentaciones abundan. Nuestra creencia y fe, han iluminado el sendero transitado.

En esta oportunidad, en este escrito pretendo referirme a uno de los factores que han incidido en mantener en alto, el ánimo que se necesita, que es muy importante y necesario para mantener una vida feliz, saludable, en comunicación con relaciones afectivas positivas, a fines de poner en práctica: “Que el hombre es un ser sociable por naturaleza”. Nos estamos refiriendo al sentido del HUMOR, cuya cualidad elimina las tensiones y aleja la muerte. Un humor cuyo arte al hacernos sonreír y reír, potencializa el ingenio que es propio de genios como lo afirmo el genial de don Miguel de Cervantes, en su obra magna cumbre y hermosa del Hidalgo Don Quijote. Un sentido del humor cuya virtud, guardando las distancias le permitió a nuestro querido tío Hugo (Hugo Astacio Cabrera) brindarnos una excelente obra titulada: *Anecdotario y Remembranzas Chinandeganas*, en la que se expresan hechos y situaciones embarazosas de personajes singulares y destacados de la sociedad, cuyos finales con ocurrencias sorprendentes son simpáticas dando lugar a una risa. Una obra que podemos decir, es todo un clásico de la materia dado lo genérico de los pasajes anecdóticos.

El humor es tan saludable al espíritu y al estado físico, que quien por humor sonríe y se ríe, el tiempo grato no pasa. Al contrario, se envejece cuando se deja de tener humor, y se deja de reír con sentido. Cabe aclarar que el cómico nos hace reír, pero quien nos hace pensar y luego reír, ese es un humorista. El humor llena y satisface en gran manera el espíritu y a uno lo rejuvenece. El hombre que vida quiere, humor busca.

Escribir sobre humor es un asunto mágico que requiere arte y un sentido especial. En el pasado latinoamericano los detentadores del poder, mucho le temían tratar a fin de no indisponerlos, porque fácil era quedar en ridículo. Nuestro brillante finado chontaleño don Guillermo Rothuschuh Tablada, a propósito del eminente escritor humorista don León Núñez, autor del *Síndrome del Figureo*, obra fina y grandiosa, escribió: “El humor no tiene sello particular, ni filiación política. Traspasa todas las fronteras y burla a todos los conserjes. Cuando la critica esta saturada de humor se hace irrefutable”. De ahí que Somoza mucho mantener como amigo a GE ERRE ENE (Gonzalo Rivas Novoa), para no tener que verse expuesto al ridículo gracioso de este genial humorista. Somoza una vez le mostro señalando el campo, que era suyo ese ganado. Gonzalo, le contesto: Cachado será General.

Aparentemente el humor es una cualidad simple, mas esta tiene matices complejos y diferentes, cuyas risas al derivar en carcajada puede ser indignante y ofensiva. Mucho tiene que ver la cultura y el ambiente social reinante. Un bufón bien puede hacer reír, pero también puede expresar al mismo tiempo una critica a la sociedad e incluso al sistema. Cabe recordar la fabulosa obra dramática histórica del Gueguense que, de manera bella, bailable expresaba de manera dual una burla. Y es que la risa es una actitud que bien puede disminuir es estrés y ser al mismo tiempo una burla seria. Los beneficios psicológicos son incuestionables hacia la salud y la vida. El humor es una cualidad defensora de situaciones y realidades agradables, por lo que es un excelente aliado de la salud mental y físico.

El sentido del humor nos ayuda a vivir como humano. Los animales no se ríen, ello es una característica humana. En tiempos del coloniaje español cuando al Papa Alejandro VI le informaron que los indios se reían, él comentó: “Entonces si los indios ríen, son humanos”. La muerte está asociada al gesto serio e inmóvil. La vida a la sonrisa; la risa al humor por lo que uno debe promover la cultura que desarrolle el humor integral, ese que permite comprender la realidad de la satisfacción que proporciona la risa.

La capacidad de reír, potencializa solventar y comprender la realidad compleja de tanta información no formal. Si bien el humor esta dirigido a mantener un estado de sensación agradable, las emociones y los sentimientos acentúan esa sensación particular. Quien tiene sentido del humor recibe con mejor percepción poder vivir su vida y tener felicidad. Recordemos el humorista nos hace pensar y luego reír, y para casos especiales cuyas situaciones nos hacen derramar lágrimas, estas son de alegría o de ternura. El sentido del humor nos agudiza los sentimientos, los que se purifican con el tiempo. La risa es una respuesta fisiológica, en el que uno en consecuencia se refleja muscularmente obteniendo una reducción del estrés y del dolor, y estimula el ritmo cardiaco, mientras que el humor es más un sentimiento que permite desarrollar mejor el ingenio.

Este escrito lo realizo tomando en cuenta vivir reminiscencias emocionales de buen humor a la espera de una más dinámica vida, que enriquezca mi vida misma, y en beneficio de mi salud. Lejos de sentirme viejo; con humor, he dejado de vivir de historias, para escribirlas con satisfacción, sin maquillajes al tener buen espíritu y un alma lozana, con un corazón abierto y henchido para brindar mas amor que es el que me sustenta.