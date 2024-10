Se retira una leyenda

El 10 de octubre de 2024 se anuncia la retirada después de la Copa Davis de una leyenda del tenis español y del deporte mundial, Don Rafael Nadal Parera. Después de 23 años como profesional e innumerables logros se retira un deportista que no solo ha dejado una huella en el deporte, sino una huella en lo que son valores, un ejemplo de esfuerzo, sacrificio, humildad y superación.



Gracias por todo lo que has dado por el tenis y lo que nos has hecho vibrar. Desearte lo mejor para esta nueva etapa.