Ewent lanza nuevos productos tecnológicos para optimizar estaciones de trabajo y entornos de entretenimiento

Ewent, fabricante líder de productos tecnológicos, presenta una nueva gama de soportes de escritorio para monitores, diseñados para mejorar la ergonomía, flexibilidad y organización en el espacio de trabajo. Entre los productos destacados se incluyen el brazo para monitor individual EW1527 compatible con monitores planos, curvos y ultra anchos de hasta 45″, el soporte para doble monitor EW1528 de hasta 35" y 15 Kg, y el brazo para monitor individual EW1529 de hasta 49 ″ y 20kg Ewent, reconocido fabricante líder de accesorios y especialista en periféricos para laptops y tablets y ordenadores, continúa su compromiso de ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras con los soportes para monitores planos, curvos y ultra anchos, con el fin de mejorar tanto la organización de espacios de trabajo como las de entretenimiento. En esta ocasión, la empresa ha lanzado tres nuevos productos diseñados para satisfacer las necesidades de quienes buscan optimizar el espacio de su estación de trabajo o juego. Entre las novedades destacan el Brazo para Monitor Individual EW1527, el Soporte para Doble Monitor EW1528 y el Brazo para Monitor Individual EW1529, cada uno de ellos enfocado en ofrecer versatilidad, ajuste ergonómico y un diseño limpio y organizado.

Soporte para Monitor Individual EW1527

El EW1527 está diseñado para monitores estándar y ultra anchos de hasta 45 pulgadas y 15 kg de peso. Este producto destaca por su capacidad de montaje versátil, que incluye una abrazadera VESA de liberación rápida con soporte para los patrones de montaje de 75x75 mm y 100x100 mm. Además, su instalación es fácil gracias a la abrazadera en C resistente y al montaje de goma que permite su fijación a escritorios de hasta 80 mm de grosor. La combinación de robustez y flexibilidad lo convierte en una solución ideal para aquellos que buscan un soporte seguro y de alta calidad para su monitor.

Uno de los puntos fuertes del EW1527 es su ajuste ergonómico, el cual cuenta con un brazo asistido por un resorte mecánico que permite ajustar la altura del monitor sin esfuerzo. Esto lo convierte en un producto perfecto tanto para entornos de juego como para configuraciones profesionales, permitiendo una experiencia de uso cómoda y adaptada a las necesidades del usuario.

Además, este brazo para monitor ofrece un movimiento flexible, con una estructura de cabeza inclinable que proporciona un rango de inclinación de +90° a -90°, giro de 180° y rotación completa de 360°. Con un ajuste de altura suave de hasta 536 mm, este soporte permite una total personalización de la posición de la pantalla, favoreciendo una postura más saludable y ergonómica.

Para mantener un entorno de trabajo limpio y organizado, el diseño integrado de gestión de cables ayuda a que estos se mantengan ordenados y fuera de la vista, lo que aporta un aspecto profesional a cualquier espacio.

Soporte para Doble Monitor EW1528

El EW1528 es una opción perfecta para aquellos que necesitan gestionar dos monitores simultáneamente. Este soporte es compatible con monitores estándar y ultra anchos de hasta 35 pulgadas y 15 kg de peso por pantalla, lo que lo hace ideal tanto para profesionales como para gamers que necesitan una configuración de pantalla dual.

Al igual que el EW1527, el EW1528 ofrece una capacidad de montaje versátil, compatible con los mismos patrones de montaje VESA (75x75 mm y 100x100 mm), y es capaz de sujetarse a escritorios de hasta 80 mm de grosor con una abrazadera en C resistente y un soporte de ojal para mayor flexibilidad.

Su ajuste ergonómico no pasa desapercibido, gracias a los brazos asistidos por resorte mecánico que permiten realizar ajustes de altura sin esfuerzo. El usuario puede reposicionar los monitores con un solo toque, favoreciendo una postura óptima y aliviando la fatiga durante largas jornadas de trabajo o de juego.

El movimiento flexible es otro de los puntos destacados, con un rango de inclinación de +90° a -90°, giro de 180° y una rotación de 360°, además de los 536 mm de ajuste en altura. Estas características permiten una total personalización de la disposición de los monitores, asegurando que el usuario siempre tenga la mejor vista posible.

Como en todos los soportes de Ewent, el EW1528 cuenta con un diseño limpio y organizado gracias a sus cubiertas de gestión de cables, que permiten mantener el espacio de trabajo despejado y libre de desorden.

Soporte para Monitor Individual EW1529

El EW1529 es un brazo de monitor individual diseñado para soportar monitores aún más grandes, de hasta 49 pulgadas y 20 kg de peso. Este producto es ideal para quienes buscan un soporte robusto y altamente versátil, que pueda manejar tanto monitores planos como curvos y ultra anchos.

El EW1529 incluye una placa VESA de liberación rápida que ofrece compatibilidad con patrones de montaje de 75x75 mm y 100x100 mm, asegurando una fácil instalación en la mayoría de los monitores del mercado. El soporte se fija a escritorios de hasta 80 mm de grosor mediante una abrazadera en C resistente y un soporte de arandela para mayor estabilidad.

Este brazo para monitor está equipado con un resorte mecánico premium, que contrarresta perfectamente el peso del monitor, permitiendo ajustes de altura sin esfuerzo. Esto garantiza una experiencia de visualización ergonómica, reduciendo la tensión y mejorando la comodidad durante largas horas de trabajo o juego.

Al igual que los otros soportes de Ewent, el EW1529 ofrece un movimiento flexible, con una inclinación de +90° a -90°, giro de 180° y rotación completa de 360°. Además, ofrece un ajuste de altura suave de hasta 536 mm, proporcionando al usuario la máxima flexibilidad para ajustar la posición de su monitor según sus preferencias.

La gestión de cables integrada es otra de las características que hace destacar al EW1529, manteniendo el espacio de trabajo libre de cables desordenados y creando un entorno más profesional y eficiente.

En conclusión, Ewent sigue demostrando su liderazgo en el mercado de productos tecnológicos con esta nueva línea de soportes para monitores. Tanto el EW1527, como el EW1528 y el EW1529 están diseñados para satisfacer las necesidades de profesionales y gamers que buscan mejorar su ergonomía y eficiencia. Con un diseño robusto, fácil de instalar y altamente funcional, estos soportes son la solución perfecta para cualquier estación de trabajo o juego. Para más información, visitar su página web en www.ewent-online.com