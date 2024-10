iMADES Communication se consolida como agencia facilitadora de los planes de igualdad empresarial

Liderada por María Garzón y Marta Turiño, socias de la agencia y expertas en comunicación inclusiva, iMADES ofrece servicios de formación, consultoría, planes de comunicación y eventos en materia de igualdad. ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España) ha sido la última compañía en incorporarse a la cartera de clientes que confían en el trabajo de la agencia en igualdad Uno de los objetivos principales de iMADES Communication, agencia de comunicación internacional, es el de contribuir a favorecer la igualdad en el plano empresarial y social. Desde su fundación, hace 8 años, ha trabajado con asociaciones, empresas, organismos y particulares a los que ha ofrecido herramientas para tratar de superar los estereotipos y roles de género que aún persisten en la sociedad, así como visibilizar y potenciar el liderazgo de las mujeres.

A lo largo de los años han sido muchos los clientes que ya han confiado en la agencia para recibir servicios como formación en igualdad y comunicación inclusiva, sesiones de mentoring y consultoría, diseño de planes y estrategias de comunicación y gestión de eventos propios y ajenos relacionados con la materia.

En concreto, un valor diferencial de la agencia es el expertise de la plantilla en comunicación inclusiva. No en vano, María Garzón y Marta Turiño, socias de la agencia, son expertas en Comunicación corporativa, Mujer y Comunicación Inclusiva. Además de compaginar sus labores al mando de la agencia, ambas ejercen como docentes del título propio de "Experto en Gestión de la Diversidad en la Empresa" (EDM) que imparte la Universidad Antonio de Nebrija.

Además de ejercer como formadoras en dicha institución académica, desde la agencia se imparte un amplio abanico de cursos de formación en Comunicación, Igualdad, Mujer… además de crear cursos personalizados y adaptados a las necesidades de cada compañía, tanto en temática como en modalidad (presencial o virtual) y duración de los mismos. Entre ellos destacan:

Importancia de la comunicación y el lenguaje inclusivo dentro de una organización, compañía o institución.

Formación en Mujer y liderazgo.

Cursos de portavocía y cómo hablar en público.

Creación e implementación de Planes de igualdad. Una confianza en materia de igualdad consolidada en los últimos años

Una de las últimas compañías con las que la agencia ha comenzado a trabajar en el ámbito de la igualdad es ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España). Para ella, iMADES ha realizado un análisis diagnóstico en materia de igualdad y acompaña a la organización en la implantación y desarrollo del Plan de Igualdad, trabajando también en un manual para el uso de lenguaje inclusivo y no sexista adaptado a la actividad de la compañía, la ingeniería.

Ilunion, referente en diversidad y transformación, es otra de las empresas que han confiado en iMADES Communication. Para la misma se han impartido cursos de formación en comunicación inclusiva y sensibilización en el lenguaje en aras de integrar la comunicación inclusiva en la compañía en distintos ámbitos.

iMADES ha trabajado también con Intrama, consultora global de Recursos Humanos referente en cuestiones de Diversidad e Igualdad, a quien ha posicionado como compañía de referencia en esta materia en el plano mediático y de discusión social.

María Garzón, socia Fundadora y Responsable de Marca Personal, Mujer y Liderazgo de iMADES, asegura que "la única vía para tratar de eliminar la discriminación de género y crear un entorno laboral en el que toda la plantilla de cualquier empresa tenga las mismas oportunidades para crecer y mejorar en sus carreras profesionales es que las compañías incluyan la igualdad como eje central de su cultura empresarial. Para ello, la sensibilización es el primer objetivo, de ahí la importancia de la formación en cuestiones tan importantes como la comunicación inclusiva. No obstante, esto debe acompañarse de estrategias y planes de igualdad que permitan hacer de las empresas y organizaciones un referente en la materia y unos lugares en los que toda persona desee trabajar".