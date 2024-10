El Betis usó sin piedad la Colada ante el Tizona (95-76)

El Real Betis Baloncesto ha sumado esta noche su segunda victoria liguera en otros tantos partidos de la presente campaña en Primera FEB, deshaciéndose con facilidad, por 95-76, de un rival a priori complicado como el Grupo Ureta Tizona Burgos pero que, ante su desacierto de cara al aro rival, fue diluyéndose como un azucarillo a medida que pasaban los minutos.

Los de Gonzalo García de Vitoria, pues, no tuvieron piedad para usar su particular Colada -por hacer el juego de palabras con las dos espadas que la leyenda le atribuye al Cid Campeador- contra un Tizona que, salvo en los dos primeros minutos, apenas si se pareció al aguerrido equipo de la pasada campaña.

La primera mitad tuvo dos partes bien diferenciadas. En el cuarto inicial el Tizona, como acabamos de comentar, salió como un tiro, con un parcial inicial de 0-8 con triples de Seoane y de Pacheco; aunque el Betis poco a poco fue enjugando dicha diferencia para ir imponiendo su ley.

Betis, poco a poco Renfroe, con acciones de dos puntos; Radoncic, con los puntos que se le reclamaban; y Mark Hughes, con un triple, le dieron la vuelta al marcador y colocaron el 20-14, justo antes de que un nuevo triple sobre la bocina de Jones dejara la renta bética en tres (20-17).

Al Tizona todavía le entraban los triples, cosa que dejó de suceder en el segundo cuarto, de claro dominio bético. Ante la escasa efectividad en el tiro de los burgaleses (al descanso 5/14 en tiros de 2 y 7 de 20 en triples), el Betis fue poco a poco marcando distancias en el electrónico.

Kasibabu deleitó a los espectadores con sendas acciones consecutivas, la primera con un mate y la segunda con una bandeja después de una entrada con reverso; y los puntos de Jones no eran suficientes como para frenar del todo la sangría.

Radoncic, que logró sus diez puntos en la primera mitad, seguía haciendo daño en zona ofensiva; y así, con las canastas de De Bisschop y de Benite, el Betis adquirió los diez tantos con los que llegó arriba en el electrónico al descanso (44-34). Que, en la reanudación, se transformaron de inmediato en 14 merced a cuatro puntos de Hughes con dos tiros libres y un espectacular mate (48-34, min 21).

Segunda mitad sin historia Tizona seguía en el tiro tan errático como hasta entonces, y eso lo aprovecharon los locales para seguir abriendo brecha sin necesidad de arrasar. Con sendos 2+1, de Suárez y Kasibabu, el Betis llegó a los 16 (58-42, min 25), obligando a Salva Camps a pedir tiempo muerto.

Los puntuales triples de Simeunovic y de Lobo apenas si conseguían reducir la renta, porque la continuidad burgalesa en acierto seguía brillando por su ausencia. De la Torre y De Bisschop pusieron el 72-52 -máxima hasta el momento- justo antes de que Pacheco, sobre la bocina, clavara un lanzamiento desde su propio campo (72-55, min 30).

El último cuarto comenzó con la expulsión del entrenador visitante, Salva Camps, al recibir su segunda técnica -la primera había sido en el tercer período- en el último minidescanso. Descabezado en la dirección técnica, el Tizona se desangró del todo en un último cuarto en el que el Betis, antes de su relajación de los últimos minutos, terminó de dar lustre a su Colada para darle una alegría a los suyos en esta noche de viernes.

Así selló el equipo ahora en las manos de Hereda -que, curiosamente, hasta la pasada campaña llevaba al otro equipo de Burgos, el San Pablo- su segunda victoria de la temporada y confirmar así su progresiva mejoría que le debe llevar a luchar por el ascenso directo a la liga ACB.

95 - REAL BETIS BALONCESTO: Benite (21), Renfroe (7), Radoncic (10), Suárez (8), Kasibabu (10) -cinco inicial-, Cvetkovic (7), Hughes (10), Marín (-), De Bisschop (6), De la Torre (4) y Jelínek (8). 76 - GRUPO URETA TIZONA BURGOS: Jones (13), Pacheco (10), Seoane (8), Thiam (2), Díaz Alejano (7) -cinco inicial-, Lobo (13), Soluade (-), Vila (6), Simeunovic (10), Alonso Cuevas (7) y Alonso Ruiz (-). PARCIALES: 22-20, 22-14, 28-21 y 23-21. ÁRBITROS: Nicolás Lezcano, Jaime Gómez y Nicolás Murillo. Expulsaron al entrenador del Tizona, Salva Camps, por doble técnica. Sin eliminados por personales. INCIDENCIAS: 2ª jornada de la liga 24-25 en Primera FEB. Pabellón San Pablo (Sevilla).