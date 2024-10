​Lo peor de lo peor

Existen formaciones de extrema izquierda que hoy día no tienen cabida en la esfera política. Estas formaciones que comulgan con un falso anticapitalismo siempre afirman que no son políticas, que son antisistema, entonces, ¿qué hacen presentándose a las convocatorias electorales?

Dicen que, además de ser anticapitalistas, son feministas y ecologistas... ¿Hay algo peor? Afirman que se presentan a las elecciones para intentar reventar las instituciones... ¿Estos son demócratas? Hacen ver que si obtienen representación son altavoz de las luchas sociales... ¿Anarquismo? Suelen vender que lo suyo es la movilización, el bloqueo a todo y la desobediencia... ¿Eso es libertad? Dicen que lo suyo son las huelgas y liarla, haciendo de ellos un sindicalismo alternativo... ¿Ley del mínimo esfuerzo? ¿Civismo? Insisten en que en nuestro país solo se producirá un cambio real utilizando el radicalismo... ¿No les produce risa?

Resumiendo, estas agrupaciones de extrema izquierda son sectarias y sobran en nuestro Estado de derecho. ¡Por favor, ríanse de otro! Los españoles no merecen tener extrema izquierda, es un anacronismo.