¿Explicaciones de qué?

Antes de la llegada de los españoles, México estaba habitado por diversas culturas y civilizaciones, siendo los aztecas una de las más prominentes. Las tribus estaban muy estratificadas, con un líder supremo, sacerdotes, guerreros y lo que hoy se consideraría como comerciantes. Tenían muchos dioses, cada uno de ellos con un significado distinto, por ejemplo, Huitzilopo, el dios del sol y la guerra, Quetzalcóatl, dios del viento, la sabiduría y la vida que, según la leyenda, dio vida a la humanidad usando su propia sangre, Tlaloc era el dios de la lluvia y la fertilidad.

Todas las tribus en este México del siglo XVI ofrecían sacrificios humanos a los dioses, entre veinte ytreinta mil al año, les sacaban el corazón y según qué tipo de ritual tocaba, elegían a las personas adecuadas en honor a ese dios, también practicaban el canibalismo, la antropofagia.

Cuando llegó Hernán Cortes junto con sus soldados, las guerras eran continuas entre unas tribus y otras, además de todos los sacrificios humanos y demás costumbres.

Los Mexicas creían que los sacrificios humanos eran necesarios para apaciguar a los dioses y poder asegurar la continuidad del mundo, todas estas ceremonias religiosas, incluían danzas, cantos y ofrendas de alimentos y flores. Siempre utilizaban dos calendarios: el ritual y el solar.

La llegada de los españoles en 1519 y la posterior conquista en 1521 marcaron el fin de toda esta barbarie, les convirtieron al cristianismo, les enseñaron la lengua española, a cultivar de distintas formas, los iniciaron en la minería y demás trabajos, fundaron numerosas escuelas, promoviendo la educación y la cultura, con todo ello se jugó un papel crucial en la evangelización y la integración total de las poblaciones indígenas, en el sistema colonial español. Comenzaron por las escuelas básicas, que enseñaban lectura, escritura y aritmética a los niños indígenas y mestizos, incluso se casaron y se mezclaron con su misma gente.

Fundaron más de 28 universidades en América a lo largo de casi tres siglos, algunas de las más importantes incluyen: Universidad de Santo Domingo en 1538 en la actual Republica Dominicana, la primera universidad establecida en América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1551 en Lima, Perú, la Universidad Real y Pontifica de México en 1551 en Ciudad de México, la Universidad de San Francisco Javier en 1624 en Sucre, Bolivia, Universidad de San Carlos de Guatemala en 1676 en Antigua Guatemala y podría seguir enumerando.

Además, se establecieron numerosos colegios especialmente por órdenes religiosas como los jesuitas, franciscanos y dominicos, estos colegios servían, tanto para la educación básica como para la formación avanzada en teología, filosofía y muchas otras materias.

También estaban los llamados Colegios Mayores, instituciones que funcionaban como internados y centros de formación avanzada, como el Colegio de San Ildefonso en Ciudad de México y el Colegio del Espiritu Santo en Puebla, además de los numerosos hospitales y todo tipo de construcciones, que muchas aún perduran a día de hoy y siguen siendo objeto de visita por los turistas.

El pueblo español conquistó México, pero le aportó todo su saber, los educo, acabó con los sacrificios humanos, las interminables guerras entre tribus, acabó con el canibalismo, los evangelizó, los constituyó en un pueblo hermano y fueron los únicos que tuvieron descendientes españoles, los únicos que se mezclaron con los pueblos indígenas de México.

Después de la conquista española, otras potencias europeas también establecieron colonias en América, invadieron y colonizaron diferentes regiones.

Portugal colonizó Brasil a partir de 1500 y permaneció bajo su control hasta la independencia en 1822.

Francia estableció colonias en algunas partes de Canadá y algunas islas del Caribe, como Haití, Guadalupe y Martinica.

Inglaterra colonizó partes de Norteamérica, incluyendo las Trece Colonias que se convirtieron en los Estados Unidos, también estableció colonias en el Caribe, como Jamaica y Barbados.

Los Países Bajos las establecieron en el Caribe, como Curazao y Aruba y en Sudamérica como Surinam, la presencia de Dinamarca y Suecia fue mucho más breve.

La colonización de Brasil, por parte de Portugal causó como resultado millones de muertos de los indígenas, debido a enfermedades europeas, la esclavitud y los muchos conflictos. Todo ello tuvo un impacto devastador en las poblaciones indígenas.

La colonización inglesa en Norteamérica y el Caribe también tuvo como resultado un gran número de muertes por parte de los indígenas, también consecuencia de las enfermedades, las diferentes guerras y principalmente la esclavitud. Todo esto en conjunto causó la muerte de aproximadamente el 90% de la población indígena, en algunas áreas.

Por tanto, aunque España fue el principal colonizador, del mismo modo fue quien aportó civilización, hermanamiento y sobre todo les convirtió al cristianismo, les dio educación y estudios a todos los niveles, algo de lo que otras naciones no pueden decir lo mismo. La relación entre México y España es única debido a la profunda influencia cultural, lingüística y religiosa que España dejó en México, donde la mayoría de mexicanos tienen una herencia mixta de ascendencia indígena y española.

Siempre existen personas que pueden cometer errores, somos humanos, pero no por ello tenemos que pedir perdón, poniendo en una balanza lo bueno y lo malo, por parte de España siempre pesará mucho más todo lo que se aportó al pueblo de México, además de la conexión tan directa y profunda que une a los dos países, no encuentro motivo alguno para pedir perdón, después de siglos.

No tiene razón de ser, la solicitud de disculpas que se le pide a España, solo se basa en la importancia histórica y simbólica de la leyenda negra sobre la conquista de México, pero no piden explicaciones de los abusos cometidos por otras potencias coloniales, solo piden explicaciones a España, ¿explicaciones de qué?

Todo está constatado y probado por los mejores historiadores.