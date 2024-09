"Mr. Pip": de la barbarie represiva hacia la libertad creadora

Título original: Mr. Pip Director: Andrew Adamson Productores: Olympus Pictures, Daydream Productions, Eyeworks Film Actores: Hugh Laurie, Kerry Fox, Eka Darville Género: Drama País: Papua Nueva Guinea / Australia / Nueva Zelanda Año: 2012

Mr. Pip

Sinopsis:

Mr. Watts, el único hombre blanco que queda en la isla de Bougainville tras el inicio de la Guerra Civil, decide crear una escuela y reunir a los niños del lugar para alejarles de las amenazas que les rodean. A través de “Grandes Esperanzas”, Matilda, una joven con una gran imaginación, se adentra en el mundo mágico de Dickens y de su intrépido protagonista Mr. Pip. Pero cuando sus enemigos confunden al personaje de la novela con una persona real que les amenaza, solo Mr. Watts podrá salvar sus vidas.

Crítica:

‘Basada en la novela de Lloyd Jones, la película es una historia sorprendente y conmovedora… con una mezcla de lírica y brutalidad’

CONSIDERACIONES FINALES:

Mr. Pip es una conmovedora y reveladora cinta que nos narra la historia de Matilda cuyo padre por la falta de oportunidades y represión se va a trabajar a Australia y asimismo la historia de un Maestro Inglés Mr Watts que sin ser precisamente maestro de profesión pero si artista, dramaturgo y guionista de teatro, se compromete y se entrega a sus alumnos y alumnas de la isla de Papua Nueva Guinea para descubrirles el mundo de la imaginación, y de “las grandes esperanzas” basados no precisamente en la Biblia, sino en la obra de Charles Dickens, ellos se inventan en Mr. Pip a un personaje imaginario y anónimo que es incómodo y causa confusión en la milicia que avasallada por sus propios miedos y los fantasmas de la rebelión y del golpe de estado confunden a la débil, frágil y vulnerable población civil con los rebeldes como enemigos, y emprenden una persecución y expedición punitiva contra la modesta escuela, sus alumnos y su maestro, que lo interrogan y le preguntan por el libro de “las Grandes Esperanzas”, mismo que es el libro de cabecera de su maestro, está perdido y no encuentran el libro, el maestro se presenta con una nariz de payaso y les dice que él es Mr PIP y como creen que los están engañando, los militares reaccionan y asesinan al Mr Watts hasta el grado de brutalidad al extremo de descuartizarlo para darle los pedazos de su cuerpo a los puercos, ante semejante atropello ello surge la protesta de la madre de Matilda, misma que increpa a sus verdugos militares y ofrece su vida a condición de que Matilda sea libre y que no atenten vs su vida, esos milicos cumplen su palabra haciéndole lo mismo que al Maestro y así Matilda sobrevive y logra salir de la Isla llegando a Australia donde se encuentra a su Padre que la protege, la apoya y la inscribe a una escuela con otro nivel de vida y de educación de país de primer mundo, luego Matilda viaja al Reino Unido para buscar a la esposa y viuda de Mr. Watts, ella la recibe y le cuenta que el Maestro tenía también otra pareja, le muestra su estudio, las preferencias y las pasiones del maestro asesinado, y finalmente toma de su biblioteca un libro y se lo regala a Matilda, se trata del mismo Libro: ”Las Grandes esperanzas” de Charles Dickens.

Estos relatos resultan aleccionadores para quienes se atreven a soñar como Matilda en medio de las tiranías tropicales y regímenes militares autoritarios que imponen por la fuerza las distopías así como la miseria colectiva en cautiverio, represión, desolación y el racismo hacia el hombre blanco como Mr. Watts y que les resulta subversivo y peligroso los sueños ajenos que apuestan a “las grandes esperanzas”, a los grandes proyectos, a los grandes valores y las prometedoras Utopías que suponen la mejora de las condiciones de vida de los nativos y migrantes basados en la educación de oportunidades, una educación plurilingüe, tolerante con perspectiva multicultural para acceder a otro status social y las expectativas de una calidad de vida que proporcionan los países de primer mundo con un mayor desarrollo democrático como Es el caso de Australia y que les fue negado y borrado en su Isla natal.