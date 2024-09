Hezbollah pide el cambio de sexo

Ultima hora: "Fuentes de toda confianza, se lo juro por mis hijos, han informado a Reuter News Agency in the world que Hezbolláh ha demandado a la empresa fabricante de los “beeper” o “busca personas” por los daños y perjuicios que los aparatos ocasionaron a los usuarios. Según estas fuentes de toda credibilidad,, muchos de los perjudicados por el mal funcionamiento se quedaron sin bolas (testículos) por llevarlos en el bolsillo del pantalón y dicen que se sienten como Clint Eastwood sin pistolas. Algunos de ellos declaran que no se resignan a quedarse sin uno de los pocos placeres que da la vida. Por ello, aprovechando la coyuntura, han decidido salir del armario y hacerse la operación de cambio de sexo. Por tal motivo, han exigido a dicha empresa que les sufrague todos los gastos que conlleva la intervención. Por otra parte, la compañía fabricante de los walkie-talkie se ha comprometido a reponer los buscas, a lo que Hezbollah se ha negado porque dice que no se fía. Lo que sí se han mostrado dispuestos es a recibir un tratamiento hormonal para que les crezca los pechos, se les afine la voz, pierdan la barba, el bello de las piernas y otras zonas. que, por decoro, preferimos omitir"… Sin más que decir, Reuter News Agency in the world informando para Cartas al Director con toda seriedad...