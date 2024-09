Adele desnuda su alma en sus últimas entrevistas

Llega la noticia de la retirada de Adele y decido ponerme en contacto oficialmente y mando el correo con las preguntas y el artículo y sin esperar que respondiera, tuve la sorpresa que recibiera las respuestas. En ocasiones se producen milagros y este es uno de ellos.





El sol comienza a caer y, con él, parece que una etapa dorada de la música también llega a su fin. Adele, la artista que nos ha hecho llorar, sanar, y soñar con sus canciones, está a punto de despedirse del escenario. Me hubiera encantado realizar la entrevista en persona y me dejo llevar por la imaginación cuando leo las respuestas que me remiten.





Me la imagino sentada en un sillón de terciopelo en su casa, más allá de la gloria y los reflectores, está una mujer que ha decidido soltar el micrófono.





Esta no es una entrevista común, sino un homenaje a una gran artista, sincero y lleno de emoción.









A la pregunta de «¿Cómo se encuentra?» me responde: "Estoy en paz con mi decisión, la música siempre será parte de mí, pero ya no quiero seguir siendo parte de ese mundo".





Su voz, cálida y sosegada, tiene ese tono que todos reconocemos, pero esta vez es diferente: es la voz de una mujer que ha encontrado su libertad en el silencio.





A la pregunta: «Usted ha sido esa amiga invisible para millones de personas ¿Que le supone ser conocedora de esa realidad?» y afirma: "Cada vez que alguien me decía que una de mis canciones le había ayudado a superar algo, sentía que valía la pena todo el dolor que había puesto en ellas. Pero... me di cuenta de que yo no estaba sanando. Seguir cantando sobre mi propio sufrimiento me mantenía atrapada en él".





Hablar del dolor ha sido una constante en su carrera. Su ruptura con Simon Konecki, el padre de su hijo Angelo, inspiró su álbum más reciente. Pero Adele admite que el arte de transformar el sufrimiento en música no la liberó, al menos no de la manera que muchos podrían pensar. "Cantar sobre mi dolor no me hizo inmune a él. Al contrario, cada nota me hacía revivirlo una y otra vez. Me di cuenta de que, si quería seguir adelante, tenía que parar".





Sin embargo, no es solo el dolor lo que ha motivado su retiro. Adele también siente que es tiempo de darle todo a lo que más le importa: su hijo. "Angelo es mi mundo. Es mi mayor logro. Quiero estar ahí para él, de verdad. No solo entre giras o entrevistas. Quiero que me vea feliz, completa. Quiero darle una madre que esté presente, no una que siempre esté ausente, incluso cuando está en casa".





Cuando ella habla de Angelo, su rostro cambia. Sus ojos se llenan de un brillo especial y su voz se suaviza y afirma con rotundidad: "Me ha enseñado lo que significa amar incondicionalmente, sin expectativas. Quiero que él vea en mí a una mujer fuerte que tomó decisiones por su bienestar, no por la aprobación del mundo".





Adele, muestra que ya no es la cantante de éxitos mundiales quien habla, sino una madre profundamente comprometida con el futuro de su hijo. Y es que, detrás del estrellato, Adele ha vivido en constante búsqueda de un balance entre su vida personal y la exigente carrera que eligió.





"He pasado tanto tiempo tratando de ser lo que los demás esperaban de mí. Que si tenía que perder peso, que si tenía que sonar de cierta manera, que si debía estar en los titulares. Ya no quiero ser esa persona".





La vulnerabilidad de Adele es palpable, y no tiene reparos en admitir sus miedos. "Me asusta dejarlo todo atrás. La música ha sido mi vida desde que tengo memoria. Pero sé que si sigo por este camino, acabaré perdiéndome a mí misma".





A la pregunta «¿Volverá a los escenarios?» contesta: "Nunca digas nunca. Quizás en unos años vuelva, pero no como antes. No quiero ser la Adele que el mundo espera. Si regreso, será bajo mis propios términos. Tal vez, solo tal vez, regrese con algo completamente diferente, algo que me haga feliz, sin las presiones".





Como colofón final y a la pregunta: «¿A qué está agradecida en esta vida?», responde: "Me siento agradecida. No todos tienen la oportunidad de cerrar un capítulo con tanto amor y apoyo. Pero ahora es tiempo de escribir una nueva historia, lejos de los focos, en la tranquilidad de mi hogar, junto a quienes más amo".





Siempre recordaremos a esa mujer de sonrisa serena y los ojos llenos de un brillo especial, Adele se despide. No de su música, porque esa vivirá para siempre en los corazones de quienes la han amado, sino de la vida pública que alguna vez abrazó y que ahora deja ir con gratitud. La reina del dolor ha encontrado la paz. Y en ese acto, ha hecho su más poderosa declaración: que el verdadero éxito es vivir una vida que realmente te pertenezca.