Es todo tan caótico, tan inasumible, tan disparatado, tan poco decente... Oír hablar a representantes e integrantes del movimiento LGTBI es algo que no puedes pasar por alto, y no lo puedes pasar por alto por la indecencia, lo poco ético, lo poco natural, lo poco moral de sus explicaciones y argumentaciones...

Dicen estas personas LGTBI que no tienen que dar explicación alguna de todos sus actos y manifestaciones. Supongo que de algún acto indecente con altas dosis de provocación y pocas dosis del significado del ser humano, sí que deberían dar explicaciones.

La decencia y lo natural deben ser pilares primordiales en cualquier sociedad normal, y este movimiento LGTBI, en numerosas ocasiones, ni son decentes, ni son normales, ni son naturales... Eso sí, no digas nada sobre ellos/ellas, porque si lo haces eres un homófobo y un clasista. En innumerables ocasiones, este movimiento LGTBI afirma que representa los afectos no reprimidos, y yo, a esto, por mis valores y educación recibida, solo puedo decir : ¡Más decencia!