​Ocho poemas del libro ‘Leo y escribo’, de Rolando Revagliatti

“ESTIMADOS CONGÉNERES”



Entre estimados nos turnamos para espiar tu libro entre congéneres nos espiamos por riguroso turno

Entré en tu libro

A cinco minutos de concluida la lectura de tus discursos dedicados estamos a cinco minutos de apaciguado el certero despliegue

Me asaltó tu ciudadanía ¿cómo no tentarme?

si fui también un comensal durante todos estos años. ____________ “ESTIMADOS CONGÉNERES”, recopilación de discursos de Norah Lange.

“PEINANDO A TÍA”

La mano de la tía estacionaba garbanzos en los cartones azules

La de su sobrina estacionaba porotos de Onam en los cartones amarillos: ternos endogámicos impotentes cuaternos quintinas anorgásmicas

Leguminosa la sobrina estacionada en las ensaladeras de su tía. _____________ “PEINANDO A TÍA”, cuento de Juan Carlos Pellanda.

“EL MÉDICO DE LA CASA”

Subasto aparecidos inyectados de telequinesis fraterna señores interesados también en rododendros y vacas ininfluenciables ramoneando. __________ “EL MÉDICO DE LA CASA”, relato de Rudyard Kipling.

“PAPELES PÓSTUMOS DEL CLUB PICKWICK”

Para los póstumos papeles el señor Pickwick juega al whist y bebe su ponche frío diserta de pie sobre el sillón de Windsor entre aplaudido y aplaudido con vehemencia con carismático pickwicknianismo el señor Pickwick se deja otear oteando con el catalejo que extrae de su impecable gabán estimula instruye ordena reconviene aconseja disuade a su cochero y en su cuaderno de apuntes apunta observaciones sobre la tenacidad de los caballos por la [vida y casi perece sospechoso en el mar de una trifulca sobrenada sin eludir desprecio y puñetazos según consta en las actas del club

El señor Pickwick a la caza de su sombrero, grajos y otras aves y de cierto hallazgo con forma de piedra por diez chelines y de las veintisiete interpretaciones (la inscripción en la piedra) de su propio cacumen el malinterpretado señor presidente y su enamorada, patrona y demandante, la matrimoniable viuda Bardell de tan enseñoreada incidencia en el augusto meollo (y la señora de Leo Hunter) y todo consta en las actas por ellas lo sé

¡El señor Pickwick subrepticiamente en el internado de señoritas, de noche! vejado adviene un ataque regio de reumatismo que lo postra pickwicknianamente y de alcoholismo que lo duerme en una carretilla pickwickniana dentro de un corral o bien azarado entre recules y profundas reverencias abandonando espacios inconvenientes o contentísimo y encarnado con sus negras polainas por entre la nieve y al diablo, al helado diablo el señor Pickwick desaparecido y reaparecido luego rodeado de los reclutados media docena de habeas esqueletos lo saben, pickwicknianos unidos el benemérito señor Pickwick se da a sosiego a moderación, a jubilación y todo todo todo consta en las actas del club. ________________ “PAPELES PÓSTUMOS DEL CLUB PICKWICK”, novela de Charles Dickens.

“LA CASA DESHABITADA”

Chitón, procuran los procuradores es la llovizna negra, costas y mañas

Atráense (sórdidos vaivenes) los vocablos bufete rico y bufete pobre y zarandeado tribunal de la chancillería

Me inclino ante la Ley/ yo me prosterno (cuando otros enloquecen) qué menos que guiñando o haciendo ojitos

Abnegaciones y lealtades copulando con perentorios chantajistas próximos a la luminosidad artificiosa de los ensimismados candelabros del celebérrimo pleito Jarndyce y Jarndyce

¿Velos?, pero sobre todo pretendientes para mi dueña y mujercísima Esther (dama Trot, dama Durden) Summerson

(Apostillas entre la niebla sucia y la cellisca de Londres recauda Vladimir Nabokov y yo administro). _________________ “LA CASA DESHABITADA”, novela de Charles Dickens.

“AVENTURAS DE OLIVERIO TWIST”

Grito agudo del corderillo al que criar recién parido ser mortal en el llamado hospicio mientras su madre lo abandona estremeciéndose para siempre besándolo por única vez

Los parroquiales lo condenan -¡magnánimamente!- a vivir con (y eventualmente a morir de) hambre distraída por patadas y coscorrones de diligentes celadores tundas repartidas a otros desgraciados caballeretes sucios y hasta piojosos por añadidura famélicos alucinadores de la gorda manteca

Oliverio es designado delegado y atrevido pedigüeño y el director resuena la testa de Oliverio con un cucharón en malhadados tiempos incompasivos

(Añadir cinco libras al incordio en forma de futuro aprendiz de cualquier arte u oficio sortear a quien desholline cogitando sobre deudas y penurias) Quédase alquilado el niño al funebrero traga sobras y duerme entre ataúdes

¡Pamemas! estalla el condigno administrador de justicia estupefacto Oliverio, después perseguido e inclusive baleado aprendiendo y lastimándose en el melodrama. __________________ “AVENTURAS DE OLIVERIO TWIST”, novela de Charles Dickens.

“CRÓNICA DE UN INICIADO”

Conmovida por la imponencia descalabrada del dragón a la pequeña lámina me conduje

Yo había ya lucido enmarcada

Desanduve la sujeción de un endogámico entrevero de cables, cordeles, piolines y piolitas

San Jorge harto retaba a su caballo. _____________ “CRÓNICA DE UN INICIADO”, novela de Abelardo Castillo.

“LOS COSACOS”

Muchachas de la aldea provocadas por los uniformes (aman dos a Mariana) sangre, humo, detonaciones en el heno (Mariana se dejaba –¡oh!– se dejaba galantear) los chechenes, los caballos y los gritos (bruscos pudor o altanería)

Uno agoniza otro retorna a entrañables nevadas y silenciosas calles de Moscú. ______________ “LOS COSACOS”, novela de León Tólstoi.