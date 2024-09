El alcalde de Alfafar debería dimitir en el pleno del jueves

Ya ha acabado el tiempo del circo durante años y las actitudes antidemocráticas que el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara (PP), ha protagonizado en diferentes ocasiones, siendo ya el colmo que me haya faltado de nuevo el respeto por la red social X en referencia a mi posicionamiento en contra del maltrato animal diciendo que no tengo cojones a manifestarse en otros pueblos porque ya sé lo que le pasaría, además de añadir que en Alfafar se nos deja protestar.





Para la plataforma, estos hechos son de extrema gravedad, considerando la misma que se está haciendo por parte del alcalde una justificación de la violencia taurina contra las personas que se concentran pacíficamente por lo que creen justo, la defensa de los animales.

Por ello, en un comunicado emitido a los medios de comunicación señalamos que quien deja que las personas protesten es la legalidad vigente y no el alcalde, pero aun así, hemos señalado que durante todos estos años hemos sufrido trabas coherentes.

Esto se suma a un montón de polémicas anteriores que demuestran la falta de capacidad de Adsuara para seguir al frente del Ayuntamiento de Alfafar por sus constantes actitudes antidemocráticas y por ello, reclamamos que en el próximo pleno presente su dimisión y también que el resto de partidos de la oposición reproche este intolerable comportamiento, pues a todos los grupos se les mandó un escrito cuando sucedió.

El alcalde, en lugar de dar explicaciones sobre los atropellos en extrañas circunstancias de este año y el de un menor el año pasado, se ha puesto a faltar el respeto en redes sociales una vez más. Además, unas veces reconoce el sufrimiento de los toros embolados y otras se vuelve negacionista, pero lo cierto es que salvo que su nivel de empatía esté por los suelos, sabe perfectamente que los animales son seres sintientes y el horror que conlleva esta tortura que autoriza y es más propia de las cavernas.

EL PSOE DE ALFAFAR NO SE VA DE ROSITAS

Por otro lado, el PSOE de Noelia García ni es progresista ni es nada desde el momento que blanquea esta mal llamada fiesta de tortura, machismo, desprotección infantil y despilfarro del dinero público, pues no se posicionan en contra.

No obstante, cuando Juan José Baixauli fue alcalde de Alfafar por el PSOE, acabó con estas violentas actividades, pero el actual equipo socialista parece que no va a seguir su legado, pues incluso tienen de concejal a una persona de la peña taurina y es por eso que anteponen su interés personal al de la mayoría de la sociedad (motivo por el cual no se posicionan ni a favor ni en contra desde que en 2019 llevamos intentando que se demuestre el supuesto progresismo del que hablan). ¿Como es posible que estén desde hace años gobernando España y tampoco desde ahí hayan hecho nada para acabar con la tortura y humillación pública de los animales por la diversión de un 2% de la sociedad?

¿Sabéis las subvenciones millonarias se dan para que los taurinos sigan imponiendo la violencia? “Buscan compulsivamente sensaciones intensas, lo que no es fácil porque tienen un umbral muy alto de estimulación. Estos individuos-en su mayoría hombres entre quince y cuarenta años de edad-, solo pueden experimentar el protagonismo o la sensación de poder narcisista en el contexto de la explotación y el sufrimiento de la víctima, la humillación, el dominio, la tortura (…) carecen de la capacidad de sentir compasión, culpa o remordimiento”, se lee en el ensayo Las semillas de la violencia del psiquiatra sevillano Luis Rojas Marcos.



ABOLICIÓN DE LOS FESTEJOS TAURINOS

La plataforma pedimos la abolición de todos los festejos taurinos por el sufrimiento que implica para las víctimas, pero mientras tanto, reclamamos la protección de la infancia como pide el comité de derechos del niño de la ONU, los daños en el mobiliario urbano entre el que se encuentra el colegio Remedios Montaner y señalamos otra vez el abuso de la sanidad pública por constantes accidentes por imprudencia, las molestias al vecindario o el coste de dinero público que conlleva la tauromaquia.

En el comunicado también hemos recordado que tuvimos que presentar una demanda de conciliación ante el juzgado de primera instancia de Catarroja tras un pleno en el que no nos dejó hablar y se realizaron presuntas difamaciones contra mi persona.

Tras hacerse pública la demanda pude expresarme en el siguiente pleno municipal y por ello, retiré la demanda contra Juan Ramón Adsuara y la teniente Empar Martín.

Igualmente, el juzgado de instrucción 3 de Catarroja ha señalado fecha para un juicio por delito leve al que acudo como denunciante y un taurino como denunciado por presuntas amenazas que se juzgarán el próximo 2 de abril en la sala de vistas.

Lo cierto es que protestamos en todos los pueblos donde alguien convoca movilizaciones antitaurinas, pero yo las convoco principalmente aquí por motivos de cercanía (aunque no tengo que dar explicaciones para ejercer un derecho democrático como es el de la protesta).

Yo me siento orgulloso de haber tomado en la vida el correcto camino de la empatía hacia todas las especies de animales, aunque esto me suponga faltas de respeto de políticos y el acoso, difamaciones y amenazas violentas de los taurinos más cerriles.

Por más que lo he intentado, ese comentario del alcalde deja muy claro que estaría justificado que me pase algo, pues al fin y al cabo soy un "provocador" por ir a defender a los animales que una minoría de la sociedad tortura de manera sádica.

Respecto a la infancia, no solamente se les expone a un espectáculo de máxima agresividad con las consecuencias negativas que tiene en su salud mental como ya han dicho todos los expertos, es que tampoco hay problema en ponerles en peligro de muerte constantemente por los pueblos (pese a la ilegalidad de la participación).



Los animales son seres sintientes y debemos respetar a todas las especies por igual y por ello, te recomiendo que cuando acabes este artículo busques la palabra "antiespecismo".

Espero que el jueves el alcalde del municipio presente su dimisión ante sus constantes salidas de tono y actitudes antidemocráticas, además de que esperamos que la oposición de la talla y reproche este comportamiento.

En este caso, no voy a poder estar presencialmente al encontrarme en el pleno de otro municipio donde también estamos luchando por los animales y pronto lo contaré.

Según encuestas oficiales del ministerio de Cultura, la mayoría de la sociedad rechaza estos "eventos" y por ello, pido a todo el mundo que firme la iniciativa noesmicultura.org por la desprotección de la tauromaquia (ahí también aparecen los datos oficiales del rechazo social a esta lacra social que nos avergüenza con la sociedad).