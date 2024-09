Bioparc y su lavado de imagen respecto a la "conservación" del rinoceronte y otras especies

Los zoológicos son cárceles de inocentes y cualquier persona con empatía o sentido común sabe que los intereses de los animales no son servir a los humanos, pues sus intereses son vivir sus vidas tranquilos en su hábitat.





Los medios de comunicación están publicando que la Fundación Bioparc, junto con sus parques en Fuengirola, Valencia y Bioparc Acuario de Gijón, se suman a la celebración del Día Mundial del Rinoceronte el 22 de septiembre, con el objetivo de visibilizar la crítica situación de estos majestuosos y amenazados animales, la segunda especie terrestre más grande del planeta, solo superada por los elefantes.

Esto no es más que un lavado de imagen, pues en todo lugar donde los animales son un número con el que hacer negocio prevalece el interés económico a la protección de los animales como ocurre tanto en zoológicos como acuarios donde las víctimas permanecen en diminutos lugares alejados de su hábitat sirviendo de negocio y en muchos casos, duramente entrenados para espectáculos. Estos no son lugares para conocer a los animales verdaderamente y lo que deben hacer es cerrarse absolutamente todos.



Muchas personas consideran una opción visitar parques zoológicos acompañados de niños y niñas. Quizá, antes de hacerlo, merezca la pena cuestionar qué valores estamos apoyando y enseñando a las futuras generaciones mostrando a animales encerrados de por vida para ser observados durante unos minutos.

A menudo se justifica la existencia de los zoos bajo el pretexto de que cumplen una función de protección y conservación de muchas especies animales. Pero, ¿qué significa proteger? ¿Privar de libertad a individuos sanos, capturados o criados en cautividad? ¿Ignorar las necesidades y estímulos que necesitan los animales encerrados?

Si de verdad queremos proteger a las especies de animales, hay que suprimir actividades como la caza, los acuarios y zoológicos, entre muchas otras...

UNA BIÓLOGA EXPLICA CÓMO PROTEGER A LOS RINOCERONTES

En este aspecto, reproduzco las declaraciones de la bióloga Valenciana Rosa Más remitidas a los medios de comunicación desde la Plataforma por la defensa animal:

"En BIOPARC Valencia se contribuye a la preservación del rinoceronte blanco sureño, participando en el programa europeo de conservación (EEP) del rinoceronte blanco sureño y desde la Fundación BIOPARC en la protección de estos emblemáticos animales en sus hábitats".

Así se publicita el Bioparc, intentando alejarse del concepto tradicional de zoológico porque carece de jaulas y colabora con presuntos proyectos conservacionistas. Sin embargo, la realidad, tozuda, nos enseña que no hay ninguna manera humanitaria de mantener animales en cautividad y que no todas las cárceles tienen barrotes.

El hábitat natural del rinoceronte blanco sureño está en el continente africano, poblando amplias sabanas en las que las especies herbáceas, principal alimento de estos animales, se acompañan de árboles dispersos, que proporcionan sombra para descansar, y de balsas de agua, pues son animales coquetos que gustan de disfrutar de baños de barro para mantener su piel en óptimas condiciones. Presentan una elevada complejidad social: varias hembras y su progenie pueden conformar grupos temporales, mientras que los machos son solitarios y territoriales, cada uno dominando una gran extensión de terreno. Solo en la época de celo se acercan a las hembras con el fin de aparearse; si el cortejo tiene éxito, las parejas llegarán a reproducirse.

Tras un período de gestación de dieciséis meses nace el pequeño rinoceronte, que a la hora de vida es capaz de mantener el equilibrio y seguir a su madre. Con la que permanecerá hasta los tres años de edad, y tendrán que pasar cuatro años desde el primer nacimiento para que la hembra tenga a su segunda cría, lo que provoca que la tasa de natalidad de esta especie sea relativamente baja.

El rinoceronte blanco es exigente en cuanto a sus requerimientos de hábitat, pues necesita terrenos llanos, cubiertos de arbustos y pastos; además, establece relaciones de simbiosis con otros animales habituales de la sabana como garcillas bueyeras, picabueyes piquirrojos y estorninos de El Cabo, que obtienen alimento en la piel de los rinocerontes y a su vez, los despojan de molestos insectos.

Es evidente que en un recinto limitado como el del Bioparc, resulta de todo punto imposible que estos animales puedan desarrollar su comportamiento natural; un escenario de cartón piedra, algunas palmeras y un estanque no pueden sustituir la inmensidad de la sabana africana, ni tampoco van a poder interaccionar con las otras especies que les suelen acompañar. Tampoco existen programas de recuperación más allá de mantener pequeños grupos reproductores para obtener más individuos que repartir a otros zoos.

Existen asociaciones dedicadas a intentar preservar los ecosistemas y que, en el caso del rinoceronte blanco sureño, están logrando mantener, e incluso incrementar, sus poblaciones, luchando contra la caza y el tráfico de especies, que son las principales causas de la desaparición de este y otros animales codiciados como trofeos. Los zoos justifican su existencia por una falsa conservación de especies, sin tener en cuenta el valor de la vida de cada animal ni el hecho de que lo que necesitamos conservar es el medio natural, el hogar de todos los animales, los humanos y los no humanos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS RINOCERONTES

Son animales cuadrúpedos de gran tamaño, que oscilan entre una y cuatro toneladas de peso, y tienen una longitud corporal media de 1,70 metros. Su piel es particularmente gruesa, entre 1,5 y 5 cm de grosor, y está compuesta por capas superpuestas de colágeno, sin pelos.

El cuerno sobre el hocico del animal está compuesto de queratina, sin componentes óseos. Los rinocerontes africanos poseen dos cuernos, mientras que los indios y de Java uno solo. Estas protuberancias son muy codiciadas comercialmente como afrodisíaco o remedio tradicional.

Poseen cerebros relativamente pequeños para su inmenso tamaño (apenas entre 400 y 600 g. de masa encefálica), y son animales que se juntan entre sí únicamente durante la juventud (sobre todo entre madres y crías), y durante la época de apareamiento.

Poseen un olfato y un oído muy agudos, para compensar una visión bastante escasa, con sus ojos ubicados a los costados de la cabeza. En cambio, sus orejas tienen forma de tubo y se pueden mover independientemente hacia las fuentes de sonido. Su coloración tiende a variar en tonos del gris y del marrón.

CONCLUSIONES: DEJEMOS A LOS ANIMALES TRANQUILOS

Todo uso de animales debería ser abolido, pues la mentalidad antropocéntrica nos ha llevado a este desastre climático que estamos atravesando, a la extinción de muchas especies y a la miseria impuesta contra millones y millones de animales de diferentes especies en las diferentes ideas humanas para torturarlos, hacinarlos y en definitiva, usarlos como algo independientemente de que sea para entretenimiento, la innecesaria alimentación a costa de los animales, experimentación o peletería.

Las administraciones deben apoyar la labor altruista y desinteresada de los santuarios de animales, que sin ayudas más que de gente solidaria se dejan la piel por cada especie, siendo considerados como lo que son: individuos con sus propios intereses.

Te recomiendo buscar información sobre la palabra "ESPECISMO" cuando acabes de leer este artículo de opinión, pues descubrirás que todas las especies de animales deberían ser respetadas por igual.

Este día de los rinocerontes, los zoológicos como Bioparc aprovechan para lavar su imagen al igual que hacen cuando es el día mundial de cualquier especie que utilizan como negocio, pero lo cierto es que lo único que buscan es lucrarse imponiéndoles una miserable vida, al contrario que mucha gente altruista que de verdad piensa en todas las especies de animales y en la naturaleza velando de verdad por los rinocerontes y cualquier otra especie.