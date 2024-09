Ideas generales del libro de Esther vilar: "La mujer no es oprimida por el varón; sino que es la mujer la que controla al hombre para que sea su esclavo. El hombre fue entrenado y condicionado por la mujer. Lo hizo seduciéndolo con la promesa de deleites carnales. Las mujeres suelen ser mantenidas por los hombres. A las mujeres les importa los hombres lo mismo que les interesa que los bancos no desaparezcan. Ellos buscan en la mujer una cara y un cuerpo bonitos. Ellas buscan en el hombre una posición y seguridad. La mujer trabaja fuera de casa transitoriamente, mientras que el hombre trabaja para la mujer tyoda la vida, para los hijos, para la casa, etc. Las mujeres son una banda de parásitas. Nada de la apariencia le interesa a la mujer, solo los bienes materiales de él. Si él abandona a la mujer, ella se sume en el miedo porque sus ingresos disminuyen o desaparecen. El trabajo de la mujer no es gratuito porque ella recibe el dinero del marido y lo administra. La mayoría de las mujeres son mantenidas por el hombre; lo contrario es difícil que la mujer aguantara mucho tiempo. A la hora de elegir pareja, en la mujer suele primar el estatus y la posición económica del varón. Para domar a los hombres, las mujeres utilizan el elogio y el reproche. La mujer utiiza a los hijos como rehenes. Otra forma de domar al hombre es convencerle de que el trabajo en casa es más duro que el que hacen ellos fuera. Sin embargo, los trabajos duros de casa los realiza el hombre". En el interesante libro de Esther Vilar “El varón domado” encontrará estos y otros temas parecidos que estoy casi seguro que les encantará...