​"El riesgo más importante es una aceleración del ciclo de recortes del BCE"

Hemos venido advirtiendo de que el riesgo más importante para nuestra actual opinión sobre el BCE es que la aceleración del ciclo de recortes (de un recorte por estre a un recorte por reunión) se produzca ya en diciembre de este año, en lugar de en marzo de 2025. Un ciclo de recorte más rápido de la Fed puede contribuir a ello, al margen.



Si una Fed más rápida fuera una señal clara de un deterioro significativo de las perspectivas, eso podría llevar fácilmente a un BCE más rápido. Pero esto no es lo que esperan ni la Fed ni nuestros colegas estadounidenses. Recalibración, de nuevo. Alternativamente, si la moneda reaccionara bruscamente a una Fed más rápida, eso acabaría afectando a las perspectivas de crecimiento e inflación a medio plazo de la zona euro en la próxima serie de previsiones del BCE en diciembre, desencadenando entonces un ciclo de recortes más rápido. Pero mucho de esto está en el precio y la divisa no se ha movido lo suficiente, al menos de momento, para mover la aguja en este sentido. En otras palabras, aunque una Fed más rápida crea un riesgo de que el BCE acabe acelerando antes, no creemos que en este momento sea un factor determinante.

Por lo tanto, nos quedamos donde empezamos, observando los datos de actividad, esperando la modesta aceleración de la demanda interna privada que esperamos, sin perder de vista cómo acaba afectando a la divisa una posible Fed más rápida. La buena noticia es que los detalles de la inflación de agosto son coherentes con nuestra historia de que la inflación acabará empujando al BCE a un ciclo de recortes más rápido. De hecho, la inflación subyacente desestacionalizada, a pesar de la importante excepción de los Juegos Olímpicos de Francia, se situó en el objetivo, lo que supone el tercer mes consecutivo en torno a esos valores. Mientras tanto, las medidas alternativas de la inflación subyacente consolidaron las mejoras recientes o mejoraron aún más.