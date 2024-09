El cine y «El Conde de Montecristo»

La obra de arte del gran Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo, ha sido adaptada al cine y a la televisión en numerosas ocasiones, y durante este año se ha estrenado otra película. No he tenido la ocasión de ver el film, pero según la crítica cinematográfica, la historia es potente y muy novelesca representando bien el estilo romántico. También afirma la crítica que los aspectos técnicos y estéticos están cuidados, y lo cierto es que ha despertado bastante entusiasmo entre los espectadores.

Es importante para adaptar un libro al cine que esté presente su origen literario, que haya mucho diálogo entre los personajes pero sin que sea agotador. Otros críticos afirman que el exceso de duración de la película es un inconveniente, ya que por lo que cuentan hay bastantes secuencias innecesarias. Por otra parte, se ve que son muy escasas las escenas de acción, y eso lo considero perfecto.

Siguiendo con el estilo de la narración, decir que lo podríamos catalogar de académico (se ciñe bastante al libro). Otros críticos se contradicen: por una parte afirman que todo es muy correcto, pero a la vez que es un producto desangelado. En lo que todo el mundo coincide es que los parajes de la fortaleza de If son espectaculares.

Lo que llama la atención de la crítica es que siendo una película de protagonistas masculinos, las actrices femeninas son más competentes que los actores. Por último, el interés y la emoción son protagonistas del filme.