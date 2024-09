El 56% de las empresas prefiere la alternativa del renting flexible profesional para su flota de vehículos, según un estudio de Northgate

Las pymes y autónomos ven en esta modalidad la alternativa más adaptable a las necesidades cambiantes de la actividad empresarial por todas las ventajas que incluye Septiembre es la fecha que marca el regreso a la actividad laboral para muchas empresas y autónomos tras el periodo estival. Muchos profesionales se encuentran con un incremento considerable de trabajo, en el que necesitan mayor flota de vehículos para poder desarrollar de manera eficaz su negocio a la vuelta de las vacaciones. Son empresas que se enfrentan a picos altos de trabajo, pero sin saber si permanecerá esta estabilidad a lo largo de todo el año o no. Aquí el renting flexible se convierte en la mejor solución para estos profesionales que necesitan de forma inmediata un mayor número de vehículos y que se adapten perfectamente a sus necesidades laborales cambiantes. De hecho, un reciente estudio llevado a cabo por Northgate sobre el mercado del renting para uso profesional en España destaca que actualmente un 73% de las empresas medianas y grandes conocen ampliamente las ventajas de esta modalidad, que ofrece total libertad a la hora de contratar un servicio que se ajuste a los cambios imprevistos en la actividad económica. Otra de las conclusiones que se desprenden de este análisis es que más de la mitad de las empresas encuestadas estarían interesadas en cambiar el renting tradicional por uno flexible al considerarlo como la mejor modalidad de pago por uso sin permanencia ni gastos de cancelación y con la posibilidad de cambiar de vehículo más a menudo.

El renting flexible de Northgate. La mejor solución de movilidad para pymes y autónomos

Northgate se ha convertido en la actualidad en el mayor proveedor integral de servicios de movilidad profesional, tanto a pymes como autónomos, que ofrece un servicio de renting flexible ajustándose a las necesidades cambiantes de sus clientes. Una modalidad de acceso a una flota de vehículos que cuenta con numerosas ventajas:

Flexibilidad y personalización. Se trata de una opción de movilidad para todo tipo de profesionales; tanto pymes, autónomos como grandes empresas que pueden acceder al servicio de renting que quieran y necesiten en cada momento según la demanda de su negocio. La facilidad y gran cobertura que ofrece esta modalidad les ayuda a centrarse en su actividad sin tener que estar pendientes de la gestión de su flota.

Se trata de una opción de movilidad para todo tipo de profesionales; tanto pymes, autónomos como grandes empresas que pueden acceder al servicio de renting que quieran y necesiten en cada momento según la demanda de su negocio. La facilidad y gran cobertura que ofrece esta modalidad les ayuda a centrarse en su actividad sin tener que estar pendientes de la gestión de su flota. Sin permanencia ni penalización económica. El renting flexible de Northgate no implica compromisos a largo plazo. Así, los profesionales pueden acceder al vehículo durante el tiempo que lo necesiten y después devolverlo o cambiarlo por otro distinto, con posibilidad de cancelación anticipada, sin permanencia ni penalización económica por ello.

El renting flexible de Northgate no implica compromisos a largo plazo. Así, los profesionales pueden acceder al vehículo durante el tiempo que lo necesiten y después devolverlo o cambiarlo por otro distinto, con posibilidad de cancelación anticipada, sin permanencia ni penalización económica por ello. Se evitan gastos imprevistos. El servicio de contratación que oferta Northgate a las empresas incluye una cuota fija mensual con todos los gastos incluidos y con una gran cobertura asociada a la flota; como el seguro, tasas o el mantenimiento. Se eliminan así una serie de gastos extraordinarios, como revisiones, reparaciones, asistencia en carretera o la ITV, y permite un mayor control de costes para la empresa.

El servicio de contratación que oferta Northgate a las empresas incluye una cuota fija mensual con todos los gastos incluidos y con una gran cobertura asociada a la flota; como el seguro, tasas o el mantenimiento. Se eliminan así una serie de gastos extraordinarios, como revisiones, reparaciones, asistencia en carretera o la ITV, y permite un mayor control de costes para la empresa. Modalidad sin riesgos. La opción del renting flexible no supone una inseguridad económica para la empresa o el autónomo, ya que no existe financiación, endeudamiento, ni grandes inversiones iniciales. Solo la cuota mensual.

La opción del renting flexible no supone una inseguridad económica para la empresa o el autónomo, ya que no existe financiación, endeudamiento, ni grandes inversiones iniciales. Solo la cuota mensual. Acceso a una flota de vehículos siempre renovada. Northgate cuenta en la actualidad con una de las mayores flotas de renting en España, 65.000 vehículos y una infraestructura única en el mercado formada por 30 delegaciones con talleres propios repartidos por todo el territorio nacional. Una solución eficiente y escalable para muchas empresas que requieren de flotas corporativas, y les permite renovar vehículo regularmente.

Northgate cuenta en la actualidad con una de las mayores flotas de renting en España, 65.000 vehículos y una infraestructura única en el mercado formada por 30 delegaciones con talleres propios repartidos por todo el territorio nacional. Una solución eficiente y escalable para muchas empresas que requieren de flotas corporativas, y les permite renovar vehículo regularmente. Acceso a vehículos eléctricos sin ataduras. Cada vez más pymes y autónomos apuestan por la movilidad sostenible y demandan vehículos industriales eléctricos para su actividad profesional. Según el estudio realizado por Northgate revela que el 80% de las empresas encuestadas tiene previsto electrificar su flota en un plazo máximo de 2-3 años. Northgate Renting Flexible es la empresa líder en ofrecer soluciones de presente y futuro en la movilidad profesional. Son especialistas en vehículos industriales y brindan a sus clientes una atención y asesoramiento personalizado con el fin de llevar la movilidad más adecuada al escenario en el que se encuentre la empresa en ese momento.

Sobre Northgate Renting Flexible

Northgate Renting Flexible es la filial española de ZIGUP, una multinacional británica fundada en 1981 que cotiza en la bolsa de Londres (NTG). Está considerado el mayor operador europeo y español de vehículos comerciales e industriales, así como el pionero y especialista en renting flexible, tanto para empresas como autónomos y particulares. Actualmente, cuenta con una plantilla de más de 1.300 profesionales, una flota con 65.000 vehículos, más de 11.000 clientes, la mayor red de talleres propios del sector y una amplia red de delegaciones en todas las CC.AA., incluidas Canarias y Baleares. La calidad de su servicio, así como su capacidad de respuesta, convierten a Northgate en un gran aliado para la movilidad profesional de pymes y empresas, al ajustarse a las necesidades de su actividad, y ofrece la solución a usuarios particulares que optan para su movilidad por el pago por uso. Para más información, visitar www.northgate.es