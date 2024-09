El Betis Baloncesto vence al Morón en la novedosa Copa España (70-53)

El nuevo Real Betis Baloncesto, ahora en manos del Grupo Hereda, ha ganado esta mañana al CB Naturavia Morón por 70-53 en la segunda jornada de la nueva Copa España de baloncesto, organizada por la FEB y que sustituye a la Copa Princesa.

En el primer derbi sevillano de la historia en competición oficial, los verdiblancos no han pasado excesivos apuros para derrotar al equipo recién ascendido a Primera FEB -la anteriormente LEB Oro- y sumar así el segundo triunfo en la segunda competición FEB, por uno de su rival de hoy.

Todo ello en un partido en el que el Betis ha mostrado, pese a su victoria, que aún le quedan cosas por hacer si quiere llegar a aspirar al ascenso cuando empiece la liga, aunque mimbres tiene para luchar, sobre todo en las posiciones exteriores.

El Morón, por su parte, bien voluntarioso, dio la cara hasta que la gasolina dijo basta; pero pueden ser moderadamente optimistas cuando les llegue el estreno en la competición de la regularidad. Todo ello con el lógico objetivo de la permanencia, en una campaña que, pase lo que pase, será histórica para ellos.

La igualdad y la irregularidad marcaron los minutos iniciales. El equipo de José Antonio Santaella parecía estar un poco más cómodo sobre la cancha ante un Betis todavía verde como la espalda de su equipación titular.

Y eso que Vítor Benite dio sus primeras muestras de lo diferencial que debería ser en Primera FEB con los primeros cinco pun tos de su equipo. Pero el Morón, con Duke por dentro y la dirección de Marín seguía bien de cerca a los locales pese al mal porcentaje desde la personal de su otro base, Louis.

Un triple afortunado de Serrano dio a los moronenses su segunda ventaja poco antes del final del primer cuarto, consolidada con una canasta de Tumba con la que se fueron 13-16 arriba al primer minidescanso.

Pero en el segundo cuarto el Betis, aun sin hacer un excelso juego, poco a poco se fue imponiendo. Un triple de Cvetkovic, veterano de la última etapa en ACB; y un mate de De la Torre tras asistencia de De Bisschop devolvieron a los de Gonzalo García de Vitoria una delantera que ya no abandonarían hasta el final (23-20).

Renta que fueron ampliando hasta los doce puntos, primero con un triple de Benite; luego, con otro de Jelínek con falta posterior sobre De Bisschop -que convirtió los dos tiros- y, por último, con cuatro puntos más de Cvetkovic (36-24, min 19). Un tiro libre de Mack II y una canasta postrera de Martínez permitieron al Morón, eso sí, irse a vestuarios por debajo de los diez puntos en contra (36-27).

Los visitantes no le perdieron nunca la cara al encuentro, pese a que en el tercer cuarto el Betis controló el marcador con relativa comodidad. Tirando de lanzamiento exterior, su mejor arma, los verdiblancos se mantuvieron siempre entre los ocho y los doce puntos a lo largo del tercer parcial; aunque unos buenos minutos de Khouadio, con siete puntos seguidos, y una nueva canasta postrera, esta de Tamba, dejaron la diferencia en los mismos nueve puntos que en el intermedio (50-41).

Y el Betis, en el último cuarto, no pasó excesivos apuros para cerrar su victoria, pese a su irregularidad. Los béticos estuvieron casi cuatro minutos sin anotar, pero los moronenses no supieron aprovecharlo y solamente llegaron a ponerse a cuatro (50-46), su menor renta en contra.

Una canasta de Kasibabu, un triple de Cvetkovic y los errores en ataque del Morón bastaron para sellar el segundo triunfo de esta Copa España para el casillero verdiblanco, yéndose finalmente la diferencia hasta casi los 20. El Morón, por su parte, se queda con la que logró la semana pasada en un grupo en el que también están el Melilla, el Ciudad de Huelva y el Algeciras.

70 - REAL BETIS BALONCESTO: Benite (13), Renfroe (2), Radoncic (-), Suárez (5), De Bisschop (4) -cinco inicial-, Cvetkovic (21), Hughes (12), Doménech (-), Kassibabu (6), De la Torre (5) y Jelínek (2). 53 - C.B. NATURAVIA MORÓN: Marín (5), Khouadio (14), Jiménez (7), Tamba (6), Mack II (3) -cinco inicial-, Duke (2), Serrano (3), M'Madi (-), Louis (8), Tumba (4) y Parejo (1). PARCIALES: 13-16, 23-11, 14-14 y 20-12. ÁRBITROS: Báez Batista, Lizana Moreno y Betanzos García. Eliminaron por personales al visitante Parejo. INCIDENCIAS: 2ª jornada de la Copa de España FEB. Pabellón San Pablo (Sevilla). Más de media entrada, con buena representación de aficionados moronenses.