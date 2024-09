"El mayordomo de la Casa Blanca": de la discriminación al empoderamiento afroamericano del siglo XXI

Efectista, manipuladora y melodramática, El mayordomo de la Casa Blanca (The Butler) es una cinta que sabe exactamente lo que está haciendo y por qué. Partiendo de la siempre cumplidora frase, «inspirada en una historia real» (nótese que Actividad paranormal también está «inspirada» en una historia verdadera), la película cuenta la historia de Cecil Gaines, un hombre afroamericano que creció en un campo de algodón y presenció el asesinato a sangre fría de su padre, a manos del hombre que acababa de violar a su madre. Echándole muchas ganas y con una ética de trabajo impecable, el personaje de Forest Whitaker logra convertirse en un mayordomo tan eficaz, que se hace de un codiciado puesto en la Casa Blanca.



El mayordomo de la Casa Blanca

Discursivamente se trata de una película plana pero en el fondo es un muy noble intento por acentuar, especialmente para los jóvenes americanos, la evolución e importancia de los derechos civiles que hoy, a pesar de no estar perfectamente balanceados, muchos dan por sentados.

Apenas después de un par de secuencias sabemos que el famoso mayordomo (que empieza su narración con estorbosa voz en off) más que un personaje es una figura que nos ayudará a cursar más de 60 años en la historia de Estados Unidos, mirando dentro de la Casa Blanca para registrar la evolución en los derechos y garantías de la comunidad afroamericana. El final, en esa compleja tarea, es cantado: todo terminará con la elección de Barack Obama y su entrada a la Habitación Oval de la Casa Blanca.

Plana en ese desarrollo (con varias secuencias que buscaban inspiración y terminaron siendo pretenciosas), la cinta cuenta sin embargo con varios aciertos. El primero de ellos es la guía en el tiempo que nos regala la selección musical, sin obviedades pero también sin sobresaltos, con cierta sutileza y familiaridad. Ello completa la figura del mayordomo y construye al final más un fantasma-guía en todos esos años que una persona de carne y hueso, a pesar de que se nos anuncia que todo se trata de una historia real. Lo real es la pelea por los derechos civiles, no el mayordomo que es testigo de todo.

Otro acierto es el reparto. Los actores seleccionados para representar a la comunidad afroamericana son personajes que han cumplido con el American Way y obtenido el American Dream sin usar los canales que esa misma comunidad es pasivamente forzda a utilizar para mejorar su estilo de vida (como los deportes). En ese reparto encontramos a Oprah Winfrey, Forest Whitaker, Lenny Kravitz y Cuba Gooding Jr. (su Oscar es histórico).

En el tratamiento de la historia incluso se diferencia y separa la mejoría de vida de la comunidad afroamericana en trabajos de baja explotación aunque especializados (como ser mayordomo) y la de la pelea de la nuevas generaciones, desde las marchas pacíficas hasta la actividad de las Panteras Negras.

El mayordomo de la Casa Blanca: (Lee Daniel’s The Butler, EUA, 2013) Dirige: Lee Daniels Actúan: John Cusack, Forest Whitaker, Cuba Gooding Jr., Robin Williams Guión: Lee Daniels, Danny Strong Fotografía: Andrew Dunn Duración: 132 min.

CONSIDERACIONES FINALES:

El Mayordomo de la Casa Blanca es una emblemática película de factura norteamericana que retrata la trayectoria de un fiel servidor de las dinastías del poder de USA representadas por 8 presidentes tanto de extracción republicana como demócrata, es una parodia y una sátira bien construída no solo de la clase política norteamericana, sino de uno de los empleados legendarios de la Casa Blanca, cuya resistencia estoica se tradujo en retos y desafíos van desde la intolerancia, las humillaciones, la indiferencia y la discriminación racial por la reivindicación de los derechos civiles por parte de las elites del poder hasta la llegada de un hombre de color a la cúspide del poder presidencial con Barack Obama: año de 2008, es una historia que pasó de la dialéctica del amo y del esclavo a la realización del sueño de Martin Luther King, “I have a Dream”, y el sueño del mismo mayordomo se volvió realidad con la asunción del poder Afroamericano más allá de la polarización y radicalización de las panteras negras con La Utopía interracial llegó al Capitolio, con un hombre de color cuya madre fué blanca pero que por su origen paterno es Keniata. La llegada de BO selló el tránsito de la ancestral discriminación racial hacia el virtual empoderamiento Afroamericano que a partir de periodo 2008-2016 ya es irreversible en las primeras décadas del siglo XXI.

Gran actualidad cobra esta película con referencia al proceso electoral presidencial 2024, en el que existe un choque de trenes, entre las Agendas de la candidata Demócrata Kamala Harris y la del Candidato Presidencial Donald Trump, una abandera la tolerancia y el respeto hacia la diversidad racial y la multiculturalidad, la libertad, seguridad social y el otro abandera la criminalización de la migración, la Xenofobia y la intolerancia hacia las expresiones pluriétnicas de ello a costa del “Begin Great American”.

En unos meses veremos reflejados en las urnas del Supermartes del 5 de Noviembre, cuáles serán los resultados que arrojen las elecciones presidenciales de USA mismas que definirán el destino y el futuro inmediato de la democracia norteamericana para el periodo 2024-2028 y seguramente sus escenarios políticos y metapolíticos trascenderán hacia la tercera década del siglo XXI.

