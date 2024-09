Inauguración de la majestuosa escultura del Maestro Ibáñez, realizada por el escultor Juan UP: realismo en bronce que revive la grandeza musical en Valdepeñas

En un emotivo homenaje coincidiendo con la fecha de su fallecimiento, Valdepeñas ha rendido tributo al Maestro Ibáñez con la inauguración de una espectacular escultura de bronce, del escultor Juan Up, ubicada en el cruce de las calles Seis de Junio y Torrecilla. El evento, que llenó de melodías y emociones el corazón de la ciudad, contó con la presencia de relevantes figuras de la localidad, y sirvió para recordar y ensalzar la gran contribución de este memorable músico a la cultura de Valdepeñas El pasado 8 de septiembre de 2024, a las 20:00 horas, la ciudad de Valdepeñas añadió una nueva joya a su patrimonio artístico. En el cruce entre las calles Seis de Junio y Torrecilla, se efectuó la inauguración de una escultura en honor al "Maestro Ibáñez". Luis Ibáñez Fernandez, músico celebrado que transformó el horizonte melódico de Valdepeñas.



Nacido en 1885 en Siguenza, Guadalajara, el Maestro Ibañez se estableció definitivamente en Valdepeñas en el año 1911 tras un exitoso concierto en el teatro Heras. Como piedra angular de la música valdepeñera, dirigió la banda municipal y contibuyó a formar nuevos talentos, siendo guía para generaciones de músicos gracias a su enseñanza. También destacó por ser autor de innumerables obras, como su himno a la Patrona "Virgen de Consolación", sin duda una de las más emblemáticas. El Maestro Ibáñez murió el 8 de septiembre de 1961, pero ni su música ni su figura se fueron con él.



El imponente monumento, obra del escultor Juan Up, es de bronce y tiene una altura de más de 3 metros. Con su expresivo realismo, capta el instante de la creación artística, el "Kairos" griego, donde el maestro parece congelado mientras dirige a su orquesta. Un brazo fuerte y decidido contrasta con el otro, marcado por la emoción, ambos en armonía dirigen un momento de música y bronce. La escultura se sostiene en un pedestal de hormigón armado cilíndrico y posee un diseño hasta la cintura.



La ceremonia de inauguración, contó con la presencia de diversas personalidades de la ciudad, como la familia Ibáñez y Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas. También se realizaron diversas actividades especiales, como la procesión de la Vírgen de Consolación, además de la música en vivo proporcionada por la banda municipal y el coro "Maestro Ibáñez".



Sobresale un detalle revelado por el escultor: durante la fase de modelado, el maestro Juan Up presentó la maqueta de la obra a la hija de Maestro Ibáñez, Doña Inés, directora del coro hasta sus 98 años y la cual, muy emocionada, afirmó reconocer en la pequeña figura de plastilina a su "papá". Además, confirmó la exactitud en la posición de las manos de la escultura.



Este homenaje, más que una suma al patrimonio artístico y escultórico de Valdepeñas, es un merecido tributo al gran legado del "Maestro Ibáñez", figura indiscutible de la música en Valdepeñas.



Este gran acontecimiento celebró la vida y obra de un virtuoso que, con su música, marcó a la ciudad de Valdepeñas para siempre y cuyo legado seguirá vibrando a través de los tiempos. Un legado que, al igual que la escultura de Juan Up que ahora lo conmemora, será parte del corazón cultural de la ciudad.

Página escultor: esculturapersonalizada.es

Instagram: https://www.instagram.com/escultorup/

Documental de cómo se hizo la escultura: https://youtu.be/DrggCPy4Bec?feature=shared