Un innovador Programa Académico "para todos" sobre Sostenibilidad y Digitalización destinado a impulsar el cambio hacia un futuro sostenible

Creado por la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación VASS, fundación de la empresa VASS, líder en transformación digital La Universidad Complutense de Madrid en colaboración con La Fundación VASS, fundación de la empresa global VASS, empresa líder en transformación digital, lanzan el Diploma Universitario en Sostenibilidad y Digitalización. Un programa que, pensado para todo tipo de personas, sin importar su edad o situación laboral, pretende apoyar este nuevo talento a través de ayudas económicas para todos aquellos que quieran ser parte del cambio.

En la Fundación VASS entienden que la digitalización y la sostenibilidad son el futuro, pero también que ese futuro debe ser inclusivo, "para todos". Por eso, este diploma no está limitado a un perfil concreto: quieren que cualquier persona con ganas de aprender y contribuir pueda acceder a él. Desde estudiantes recién graduados que buscan su primer empleo, hasta profesionales que desean mejorar sus competencias, o incluso personas en transición laboral, como desempleados o prejubilados. Y para hacerlo aún más accesible, ofrecen 20 ayudas que cubren más de la mitad del coste del programa.

Según Antonio Rueda, director de la Fundación VASS "Así, eliminamos barreras económicas y damos una oportunidad a todos los que quieran estar a la vanguardia. España necesita aumentar el talento en estas dos áreas claves. Hace tiempo que trabajamos con la UCM para desarrollar este proyecto académico y por fin es una realidad. Estamos muy satisfechos y esperamos poder ayudar, ese es nuestro claro objetivo: crear un ecosistema de profesionales que, desde los diferentes ámbitos sociales y empresariales, contribuyan a la transformación del país, situándolo a la vanguardia mundial".

Un programa adaptado a la vida de hoy: flexible, práctico y con un enfoque real

El Diploma en Sostenibilidad y Digitalización, señalan desde la Fundación VASS, "está diseñado para personas reales, con vidas y responsabilidades diversas. Las clases, que combinan modalidad presencial y online, se imparten los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, pensando en quienes tienen un trabajo, una familia o compromisos que no pueden dejar de lado. De esta forma, se hace accesible a todo el mundo. Creemos que es importante detectar el talento, formar y conseguir profesionales con un alto nivel para nuestro país".

"En cinco meses, -comenta Gustavo Romanillos, de la UCM, los participantes no solo aprenderán sobre sostenibilidad y nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial o el Big Data, sino que también conocerán herramientas prácticas que pueden aplicar desde el primer día, tanto en su vida laboral como en sus proyectos de evolución".

El Diploma en Digitalización y Sostenibilidad no solo destaca por su enfoque innovador y accesible, sino también por la calidad de su profesorado. El equipo docente está compuesto por más de 23 expertos, tanto académicos de renombre como directivos empresariales, con experiencia internacional. Entre ellos se encuentran figuras destacadas como la Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Pacto Mundial de Naciones Unidas en España y el Lead Climate Change Specialist del Banco Mundial. Este selecto grupo de profesionales proporcionará a los participantes una visión transformadora y práctica de los retos actuales en materia de sostenibilidad y digitalización​

Una red de apoyo y networking

Pero este curso trasciende el aprendizaje. "Queremos que los participantes se conozcan, compartan ideas y establezcan contactos que puedan ayudarlos a crecer. Por eso, organizamos mesas redondas donde se discutirán casos reales de empresas que ya están liderando el cambio hacia la sostenibilidad. Aquí no solo se adquiere conocimiento, también se crea una red de apoyo entre profesionales que comparten la misma visión" asegura Antonio Rueda.

Inscripciones abiertas para todos

Ya están abiertas las inscripciones para este programa inclusivo que no pone límites por edad o situación laboral. "Seas quien seas, si tienes ganas de seguir creciendo, aprender y ser parte del cambio, este diploma es para ti".