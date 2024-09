"​Surinam" ("Suriname", 2020): las vicisitudes de una democracia amenazada

Países Bajos

Director: Danny Leysner Elenco: Rodney Lam, Josylvio, Liza Sips Género: Thriller Duración: 100’

Presentación:

Una historia de política, crimen y venganza. La vida de un político se sale de control cuando un criminal de su pasado reaparece, dando lugar a una serie de acontecimientos violentos.

Esta narrativa apasionante e intensa se adentra en el lado más oscuro de la política y el crimen. Ambientada en el período previo a las elecciones presidenciales en Surinam, la película sigue a Winston Righter, Ministro de Recursos Naturales, mientras navega por las aguas turbias de la política y el poder. Sin embargo, cuando un viejo conocido de su pasado criminal le exige un pago, la vida de Winston da un vuelco y se ve obligado a enfrentarse a sus demonios.

La película comienza con Winston sentado junto a la cama de su madre adoptiva, Ma Jot, recientemente fallecida. El resto de la película es un flashback que nos lleva a través de los acontecimientos que condujeron a su muerte. Winston se presenta a las elecciones presidenciales, ya que el actual presidente no se presenta a la reelección. En una fiesta organizada por Cleo Bellamie y su marido Milton, agente de policía, Winston ve a Cleo, hija biológica de Ma Jot Bellamie y también candidata a la presidencia.

A medida que se desarrolla la historia, nos enteramos de que Ma Jot Bellamie parece apoyar a Winston más que a su propia hija, y lo llama "el mejor caballo de la carrera". Esta dinámica prepara el terreno para una historia compleja y emocionante que explora hasta dónde está dispuesta a llegar la gente para conseguir sus objetivos. La tensión de la película aumenta constantemente a medida que el pasado de Winston vuelve a perseguirlo. Un viejo conocido de los bajos fondos cree que Winston aún le debe dinero e intenta ponerse en contacto con él. Lo que sigue es una intensa y apasionante secuencia de acontecimientos que culmina con una muerte trágica y espeluznante.

La película es implacable en su retrato de los aspectos más oscuros de la política y el crimen, y muestra las consecuencias de las acciones de las personas. La historia mantiene al público enganchado en todo momento y el ritmo es excelente. En general, es una película imprescindible para los amantes de los thrillers oscuros y los dramas policíacos, y es un testimonio del poder del cine para explorar las profundidades de la psique humana.

Sinopsis:

La vida de un político que entra en la carrera presidencial se descontrola cuando un criminal de su turbio pasado reaparece y amenaza con revelar secretos perjudiciales.

CONSIDERACIONES FINALES:

Surinam es una reveladora cinta holandesa que expone las peligrosas relaciones entre el poder gubernamental y las mafias criminales, las cuales, en cada proceso electoral para elegir gobierno, están al acecho para cobrar facturas. Estas relaciones paralelas de los gobiernos formales con los cárteles de la droga mantienen una influencia económica relevante, tal como lo ilustra un fallido atentado contra un candidato presidencial que funge como ministro de recursos naturales. Para alcanzar sus objetivos de asumir el poder, no negocia con sus adversarios y/o socios, sino que los aniquila, incluyendo al familiar de la otra candidata presidencial, a pesar de haber perdido en ese atentado a una hermana.

Este film presenta una semblanza de una historia muy parecida a las de Arturo Pérez-Reverte, como La Reina del Sur, entre otras, pero también remite a la obra cumbre de la literatura universal, El Quijote de la Mancha de Don Miguel de Cervantes Saavedra, particularmente al capítulo del gobernador de la Ínsula Barataria, refiriéndonos a Sancho Panza. A primera vista y/o impresión, parece una ancestral ficción, pero esta ficción, aunque lejana en el tiempo, es también una realidad que se contemporiza no solo en las novelas de APR, sino que se materializa como parte de una atroz y tremenda realidad en América Latina, expresada con los poderes paralelos y fácticos que representan una amenaza para las democracias realmente existentes en el Caribe, las cuales han sido históricamente avasalladas por las denominadas repúblicas bananeras.

Además, no es casual que el tráfico de estupefacientes sea parte del caldo de cultivo de las dictaduras caribeñas como las de Leónidas Trujillo, Fulgencio Batista y otras. Si bien esta película retrata la frágil gobernabilidad del sistema político surinamés, cabe recordar que Surinam alcanzó su independencia de los Países Bajos en 1975, instituyéndose como una república democrática basada en la constitución de 1987, con similitudes al parlamentarismo holandés. Este país, con orígenes étnicos taínos y constantes migraciones de Asia, África y Europa, ubicado en Sudamérica, en medio de las Guyanas y al norte de Brasil, no ha estado exento, en su historia reciente, de golpes de Estado y cuartelazos militares, lo que ha hecho de la inestabilidad política y social su divisa. Sin embargo, a diferencia de Haití, en Surinam aún prevalece un sólido sistema de partidos que hace posible la gobernanza democrática en el siglo XXI.

