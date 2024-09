Nuevo verano negro de maltrato animal en las diversiones humanas

Un año más, las mal llamadas fiestas que utilizan toros y otros animales han protagonizado todo tipo de torturas y la muerte de varios toros: 2 toros muertos en el Puig, un toro muerto en los "bous a la mar" de Jávea, sumado al del año pasado en los mismos eventos de Dénia que este año ya redujo a la mitad, y se sospecha que en Villamarchante también murió un toro, pues así me lo hicieron saber periodistas para ver si tenía el vídeo.











El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) también ha denunciado públicamente la muerte de un toro durante un encierro en las fiestas de Liétor (Albacete). Los hechos tuvieron lugar un sábado, 24 de agosto, cuando el animal, visiblemente exhausto y aterrorizado, fue arrastrado con una soga y golpeado con una vara electrificada para terminar el recorrido.





Desde la plataforma antitaurina de Alfafar en agosto volvimos a hacer nuestra concentración a las puertas del Ayuntamiento del municipio donde varias personas han sido atropelladas en extrañas circunstancias al igual que un menor el año pasado y el alcalde lejos de dar explicaciones ha usado en redes sociales técnicas más propias de un matón que de un representante público.





El alcalde del Partido popular afirma entre otras cosas que no tengo cojones a ir a protestar a otros pueblos porque ya sé lo que me pasaría y que aquí me dejan cuando la realidad es que el derecho a concentración está amparado por la legalidad en una democracia y el que me deja no es él, pues igual es que tengo que darle las gracias a él y a sus colegas taurinos por no darme una paliza por protestar contra el maltrato animal.





Además, sus comentarios que se suman a un montón de polémicas anteriores desde hace años, están atentando contra un derecho fundamental como es concentrarse y no es la primera vez que lo hace, además de justificar que me pueda pasar algo si voy a protestar a otros pueblos (cosa que también he hecho como bien sabe).





Recientemente, el juzgado de instrucción 3 de Catarroja ha abierto un procedimiento penal contra uno de los taurinos que en este caso vive en Albal y me amenazó a través de la red social Instagram, cuyo juicio por delito leve será el 2 de abril de 2025 a las 13:00 en una de las salas de vistas.





A las puertas del Ayuntamiento el alcalde de Alfafar me reconoció el sufrimiento de los animales y cuando lo reiteré en el pleno, el alcalde nunca negó ni ha negado a día de hoy que esto lo pronunciara a pesar de que lo he dicho en multitud de ocasiones públicamente en la prensa, pero, sin embargo, sí que tuvo las "santas narices" de cuestionar el sufrimiento de los toros embolados meses después en un pleno tras ser preguntado por Amalia Esquerdo, concejala de Compromís en el Ayuntamiento de Alfafar.





Cualquier persona con un mínimo sentido común y empatía sabe que los animales son seres sintientes y que sus intereses están muy alejados de esta minoría violenta de la sociedad, además de que para poder hablar en el pleno tuvimos que demandar al alcalde por difamaciones ante el juzgado de primera instancia de Catarroja llegando al acuerdo antes del acto de conciliación y así es como pude hablar. Que estas cosas pasen en la época de Franco aún se entendería, pero en pleno 2024...





INCUESTIONABLE SUFRIMIENTO DE LOS ANIMALES





Además de las muertes de varios animales, en todos los pueblos que celebran estas mal llamadas fiestas se protagonizan clarísimas escenas de angustia para las víctimas y se desprotege completamente a la infancia de la violencia.









En Sollana, Tras bajar el toro del camión, los aficionados comenzaron el ritual de embolado. Sin embargo, mientras el animal trataba de zafarse, dio vuelco sobre sí mismo y aunque el Ayuntamiento lo niega, hay testigos que afirman que tuvo que ser sacrificado. De todas maneras, las víctimas de estas anacrónicas "diversiones" son ejecutadas posteriormente o en su caso, vuelven a la ganadería para volver a ser acosados por un montón de pueblos.





Sobre la muerte de 2 toros en el Puig, el veterinario y presidente de AVATMA (asociación de veterinarios abolicionistas de la tauromaquia), José Enrique Zaldívar señala en declaraciones a Diario Público que los toros murieron "por agotamiento físico con fracaso cardiorrespiratorio, habitual en las sueltas de reses en las calles con las altas temperaturas veraniegas, y por someter a estos animales, muchos de ellos ya enfermos o con mal estado de salud, a esfuerzos físicos para los que no están preparados".





Por otro lado, la bióloga Valenciana Rosa Más afirma que "los toros son animales herbívoros que no suelen desplazarse grandes distancias debido a su corpulencia; gustan de tumbarse sobre la hierba, a la sombra de los árboles. El hecho de sacarles de este pacífico entorno para meterlos en camiones, actividad que se realiza a base de palos, porque los animales no quieren salir de su hábitat y ser situados en un ambiente hostil, lleno de gente vociferante, les causa una profunda angustia".





"Además, sus músculos poseen fibras musculares cortas, no adecuadas para correr; obligarlos, les genera cansancio y fatiga respiratoria", ha añadido. "Los festejos taurinos son el epítome del afán de dominación del humano sobre la naturaleza, del hombre sobre la bestia, de una cultura patriarcal y violenta que es todo lo contrario a una sociedad justa", zanja la bióloga.





Otra de las manifestaciones habituales durante el verano ha tenido lugar por parte de Dénia Animal Save movilizándose contra los toros a la mar en Dénia, que tuvo lugar el mes de julio y el 1 de septiembre en Jávea, donde angustiosamente murió un toro por ahogamiento.





"Las vaquillas y toros que utilizan en este anacrónico ‘evento’ son animales que no saben nadar y cuyo único interés es vivir sus vidas sin ser molestados. Durante el transporte padecen muchísimo y durante el mal llamado evento, sufren tirones de rabo, el ambiente hostil de personas exaltadas gritando y abalanzándose en multitud, las altas temperaturas derivadas del antropocentrismo humano y como vemos muchas veces, el fallecimiento por ahogamiento que supuso al toro una tremenda angustia adicional. No podemos entender como ayuntamientos como Jávea siguen permitiéndolo y haciendo del pueblo la vergüenza internacional por su anacrónica violencia contra los animales”, explicó Álvaro Tarancón, coordinador de Dénia Animal Save.





DESPROTECCIÓN INFANTIL REITERADA





La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, recoge en su preámbulo que la protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y en diversos tratados internacionales, entre los que destaca la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990.









Sin embargo, y para no perder la costumbre, un año más no solamente se les ha hecho partícipes de la violencia hacia los animales, sino que también se ha puesto en peligro su integridad física y esto pasa cada año con total impunidad como vimos el año pasado con el atropello de un adolescente de 15 años en el pueblo de Alfafar encabezado por el polémico alcalde Juan Ramón Adsuara que queremos que dimita ya por sus constantes actitudes.





La desprotección e inseguridad hacia la infancia que vemos constantemente vulnera el artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana junto al decreto 31/2015, de 6 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de festejos taurinos tradicionales en la Comunidad Valenciana (bous al carrer).





Por si teníamos poco, el comité de derechos del niño de la ONU lleva años instando a España a alejar a los menores de la violenta tauromaquia por su estabilidad emocional y mental, señalando como máximos expertos en temas de infancia los efectos nocivos de la tauromaquia en la niñez y adolescencia.





Un menor de 15 años sufrió una cogida en los bous al carrer de Villamarchante, recibiendo dos cornadas en la zona inguinal, muy cerca de los testículos, con pronóstico grave.





En Simat de la Valldigna más de lo mismo con una persona de unos 13 o 14 años y luego en Meliana otro de 15 años.





Como decía, cada año hay normalización de la violencia en la infancia y los padres o representantes legales no tienen problema en ponerlos en peligro tampoco, como también hemos visto en multitud de encierros infantiles y otras aberraciones taurinas para pervertir a la infancia con el beneplácito de las administraciones.





EL TORO DE MEDINACELI PODÍA PASAR A LA HISTORIA





Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Soria que mana de un recurso interpuesto por el Partido Animalista PACMA en noviembre de 2023 contra el Ayuntamiento de Medinaceli y la Junta de Castilla y León podría poner punto y final al último y controvertido toro de fuego que, hasta ahora, se celebraba en Castilla y León: el Toro Jubilo de Medinaceli, en Soria.





Así lo ha hecho saber la formación política animalista en un comunicado de prensa enviado este lunes, mediante el cual explican los puntos clave que habrían posibilitado acreditar que el festejo, que terminó con un toro muerto en 2022, habría venido celebrándose de manera ilegal en los últimos años.





A lo largo del documento, de 36 páginas de extensión, el Magistrado enumera (y secunda) varios de los argumentos ofrecidos por el Partido Animalista para demostrar que la ordenanza municipal que regula este festejo, original de 1999, fue modificada en el año 2000 y nuevamente en 2015 sin haber seguido el procedimiento legalmente establecido, por lo que el festejo habría perdido su carácter “tradicional”.





La sentencia también hace referencia al Código Civil, en concreto en su artículo 333 bis, que recoge todo un cambio de paradigma sobre la consideración de los animales como seres vivos dotados de sensibilidad, superando el valladar que durante siglos han tenido como consideración de meros bienes muebles.





Para este Magistrado, la ordenanza municipal que, hasta la fecha, ha pretendido respaldar la celebración del Toro Jubilo de Medinaceli, contraviene dicho artículo, ya que “todos los derechos y facultades sobre los animales han de ejercitarse atendiendo al bienestar y la protección del animal, evitando el maltrato, el abandono y la provocación de una muerte cruel o innecesaria” a todos, y no únicamente a los de compañía, tal y como intentó argumentar la Junta de Castilla y León en su defensa.





El informe pericial que se aportó desde PACMA, realizado por el veterinario José Enrique Zaldívar, presidente de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y el Maltrato Animal (AVATMA), y defendido en juicio por el también veterinario experto en festejos taurinos Rafael Luna, se considera en la sentencia “riguroso, probado, coherente y clarificador” sobre el daño que sufre un toro de lidia al ser embolado.





EVENTOS QUE UTILIZAN CABALLOS





Otra de las cuestiones habituales en festividades humanas es la utilización de caballos, bien sea en el tiro y arrastre, para montar y pasear, tirando de carros o con personas montadas. De nuevo, las extremas temperaturas derivadas de las actividades humanas son un factor más añadido al sufrimiento de los animales y por eso algunas entidades pidieron la paralización de varios de estos mal llamados eventos.





Al vivir ahora en Burjassot, hemos creado la plataforma animalista del pueblo y el pasado martes registré una instancia para reunirnos con el concejal de bienestar Animal, por un lado, y con la concejala de Medio ambiente por otro, además de pedir colaboración a algunos partidos de la oposición y que de entrada abordemos con el Ayuntamiento que se deje de utilizar caballos en la bendición de los animales y otros "eventos".





Respecto a la bióloga mencionada anteriormente, respecto a este asunto cita lo siguiente:

"Colocar a los caballos en un ambiente que les resulta hostil, pues el entorno humano nada tiene con su medio natural, ya les supone un gran sufrimiento psicológico", en referencia al griterío, abundancia de gente, escándalo constante o lugares a los que no están acostumbrados los caballos, sumándose el ambiente adverso o las elevadas temperaturas.





"Los caballos son animales gregarios que, cuando se les permite, viven en manada liderados por una yegua y desarrollando un alto grado de complejidad social, hasta tal punto necesitan la compañía de otros individuos que existen santuarios de animales exclusivamente dedicados a los equinos; por tanto, el hecho de domesticarlos ya les hace depender de los humanos y altera su comportamiento, impidiendo su correcta evolución, siendo esta una de las cuestiones que queremos abordar desde la plataforma animalista de Burjassot más en profundidad, pues estamos en contra de cualquier entretenimiento que implique el uso de animales. Por último, el hecho de que estos y otros animales hayan sido excluidos de la ley de protección Animal no tiene el menor rigor científico", zanja Rosa Más.





“Los caballos son animales herbívoros de una naturaleza extremadamente sensible a cualquier estímulo”, desarrolló en eldiario.es María Manglano, veterinaria equina. Tal y como explica, “en el momento en que metemos al animal en una cuadra y le obligamos a hacer ejercicios que no son propios de su especie, hay una ausencia de bienestar y no se estaría respetando la libertad de expresar su comportamiento natural o normal".





De igual manera, las temperaturas, el tener personas montadas encima, el ambiente hostil, ruidos, el llevar cargas de peso o tirar de carros, aumenta aún más el sufrimiento.





Por lo tanto, ya vemos que personas expertas en el tema confirman que el bienestar animal no existe en el uso, pues siempre que un animal es utilizado para beneficio humano no hay bienestar alguno y solamente hay una vida impuesta de sometimiento.





ACABEMOS CON ESTA LACRA SOCIAL





Estos son solamente algunos de los ejemplos de un verano lleno de sadismo en el que los animales conocen la peor cara de los seres humanos, además de normalizar estas actitudes desde la infancia, actitudes que también están vinculadas al machismo, suponen inseguridad, un montón de molestias al vecindario, despilfarro brutal de dinero público, suciedad, violencia, abuso de la sanidad pública por imprudencias personales y donde alcaldes como Adsuara de Alfafar demuestran que tener un cargo público de tal poder le permite hacer lo que quiera y por eso, el abuso de poder que muestra a través de la red social X y en un montón de cuestiones durante años, pues el tener que acudir a un juzgado para poder hablar en un pleno municipal o que se cuestione nuestro derecho a la concentración...









Señor Adsuara, usted ha sido elegido democráticamente y lo respeto, pero por el bien de todas las personas, ante estas actitudes usted debe reconocer su error y presentar su dimisión inmediata.

“Buscan compulsivamente sensaciones intensas, lo que no es fácil porque tienen un umbral muy alto de estimulación. Estos individuos en su mayoría hombres entre 15 y 40 años de edad, solo pueden experimentar el protagonismo o la sensación de poder narcisista en el contexto de la explotación y el sufrimiento de la víctima, la humillación, el dominio, la tortura, pues carecen de la capacidad de sentir compasión, culpa o remordimiento”, se lee en el ensayo Las semillas de la violencia del psiquiatra sevillano Luis Rojas Marcos.





Cualquier espectáculo que utilice animales debe ser inmediatamente abolido o seguiremos viendo atroces escenas de maltrato animal y fallecimientos de animales y personas, cualquier día también se cargarán a una persona menor.





Por mucho que nos vendan la moto, un ayuntamiento tiene la potestad de no autorizar la tortura animal, pues así se demostró cuando en Paiporta se dejaron de autorizar bajo la legislatura de Isabel Martín, alcaldesa que recibió múltiples amenazas de taurinos Unidos a ultras como España 2000 para que ahora venga la alcaldesa socialista Maribel Albalat a devolverlos e incluso incumpliendo el pacto de gobierno la pasada legislatura.





En este caso, los taurinos interpusieron acciones legales contra el Ayuntamiento y el juzgado de lo contencioso-administrativo dio la razón a esta buena decisión tomada por ese buen gobierno que tuvo Paiporta, al igual que ha ocurrido en otros pueblos y todavía no tenemos que yo sepa una sola sentencia contra cualquiera de los ayuntamientos que no autoriza el tiro y arrastre, la tauromaquia callejera o cualquier evento con animales.





Sin ir más lejos, el comandante de la Guardia civil de Paiporta, como se demuestra en una grabación, señaló que mandó partirle las piernas a la alcaldesa, pero que no había ido nadie, sin embargo, este fue premiado con un traslado y no hubo tampoco ninguna consecuencia penalmente. Yo ya tuve en ese cuartel un trato poco profesional cuando en 2017 quise denunciar a un taurino de Paiporta por amenazas en redes sociales y me tocó ir al juzgado de guardia en Torrent, cuyo juicio sí que se celebró en el número 1 al haber suficientes indicios, pero el taurino fue absuelto pese a que la sentencia reconocía que las palabras que dirigió contra mí en redes sociales las había justificado el acusado de forma difusa.





En Alzira, tenemos pendiente una reunión con el Ayuntamiento para abordar el tema de los jabalíes, pues están allí por la destrucción de sus hábitats y por actividades como la caza que desequilibra los ecosistemas, pero los cazadores, a pesar de no saber explicar su actividad, están acudiendo a victimizarse a los medios, pese a reconocer que su actividad es inútil porque sigue habiendo "muchos animales".





El Ayuntamiento debe optar por métodos éticos y efectivos, no por crueles, caros y demostrados como inútiles.









Únete a la lucha contra los eventos taurinos escribiéndome a defensaanimal2023@gmail.com y es tremendamente urgente que firmes en tu zona más cercana la iniciativa nacional noesmicultura.org para que se pueda debatir la desprotección de la tauromaquia quitándola de patrimonio cultural.





Realmente, la tauromaquia existe porque queréis que exista, pues según todas las encuestas la mayoría de la sociedad la rechazamos, pero la mayoría de esas personas no hacen nada con todo lo que podrían hacer por lo que tú decides si queremos seguir anclados en la España del blanco y negro además de que esta sea la prioridad con millones de dinero público.