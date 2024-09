La llamada a capítulo del ‘puto amo’

Ante la desastrosa perspectiva que se nos viene encima y que el Gobierno conoce perfectamente, aunque sus veintitrés miembros dicen a coro lo contrario, el 'puto amo', apodo con el que Óscar Puente obsequió a Sánchez, ha decidido seguir haciendo de su capa, no un sayo, sino un sayón del tamaño de una piel de toro. Y para ello ha de aleccionar convenientemente a sus interesados, abducidos y ciegos seguidores. Pero como no le peta esperar a 2025 para convocar al Congreso Federal, como estaba previsto, ha decidido por unanimidad de él mismo, adelantarlo a noviembre próximo, sin fijar fecha y en la Sevilla de Juan Espadas, el saliente.

Los convocados deberán mentalizarse, sobre todo los que le están fastidiando un poquito, para aceptar sin rechistar, todas las propuestas del amo y para aplaudirle al estilo ruso, chino o venezolano, un mínimo de diez minutos por cada pausa. Habrá cámaras debidamente orientadas para recoger con fidelidad el entusiasmo de los asistentes y premiar con largueza a los más originales. Al parecer, no está previsto que se plantee en este congreso lo del cambio de siglas.