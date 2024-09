IA, hiperautomatización y sostenibilidad, ¿qué nos depara la tecnología en el nuevo curso?

Septiembre siempre ha sido sinónimo de nuevos comienzos. Las vacaciones de verano quedan atrás y se inicia el nuevo curso, que no solo trae consigo la vuelta a la rutina, sino también una reconfiguración de estrategias y planes de negocio con una vista puesta en las nuevas tendencias tecnológicas.



En este contexto, es crucial mirar hacia adelante y preguntarnos: ¿qué nos depara la tecnología este curso? Entelgy, The Business Tech Consultancy, explora algunas de las ideas y predicciones más emocionantes sobre cómo la tecnología puede evolucionar en este nuevo curso.

La nueva era de la IA Generativa

La Inteligencia Artificial es una de las áreas que ha captado mayor atención en los últimos años y su impacto está lejos de agotarse. Es más, el aumento de la adopción de la IA podría generar un impacto económico total para la economía española de 282 millones de euros en 2030, según un estudio de Amazon Web Services. Es probable que en poco tiempo la IA logre tales avances como aprender a hacer cualquier trabajo simplemente dando la orden en lugar de cómo hacerlo. Esto contrasta con la IA más limitada hasta ahora, diseñada para aprender y mejorar en una tarea o campo de trabajo concreto. Esto significa que actuarían de forma más inteligente y autónoma en las tareas cotidianas, siendo más intuitiva y eficiente.

Y es que tal y como afirma una encuesta realizada por Entelgy, casi un 32% de los españoles utiliza ya herramientas de IA en su día a día para tareas cotidianas como las compras por internet, por lo que no es de extrañar que se siga avanzando en este ámbito. No solo eso, sino que la gran mayoría (83%) considera que la IA debería de enseñarse en las empresas y centros de trabajo.

Hiperautomatización

De la mano de la IA viene la hiperautomatización, un paso más allá en todo lo que tiene que ver con la automatización de los procesos. En este caso basado en robots software, la analítica de datos y la IA Generativa que están propiciando esta corriente dentro de las organizaciones.

De hecho, de acuerdo a un informe de Red Hat, el 16% de las empresas españolas ha conseguido la automatización total de su organización, logrando que los procesos de TI más valiosos de todos los equipos estén automatizados. A nivel mundial, de acuerdo a cifras de Gartner, en este mismo año, el 65 % de las grandes organizaciones de todo el mundo habrán implementado algún tipo de hiperautomatización. De este modo, las empresas podrán dedicarse a tareas y acciones que aporten más valor para los clientes y usuarios, con los efectos positivos que esto supone.

Tecnología sostenible

En un esfuerzo por abordar el creciente problema del greenwashing, el Parlamento Europeo aprobó una nueva ley destinada a combatir prácticas comerciales, consideradas engañosas, con el objetivo de garantizar una mayor transparencia y protección para los consumidores en el mercado europeo. Esta proliferación de mensajes confusos, e incluso falsos, genera desconfianza en los consumidores, perjudica a las empresas que realmente están haciendo esfuerzos por ser más sostenibles y, en última instancia, lastra el avance hacia una economía verdaderamente verde. Esta normativa empuja a las empresas a introducir cambios reales y comprometerse sosteniblemente y ante ello la tecnología tiene un papel crucial.

De acuerdo con el informe de Allianz el mercado cleantech - tecnologías para mitigar el cambio climático - estará valorado a finales de la década en 600.000 millones de euros, triplicando su valor actual. No solo eso, sino que movilizarán más de 150.000 millones de euros de inversión en la península ibérica hasta 2030. Esto significa que la sostenibilidad estará incorporada a la tecnología que utilizamos en mayor medida que actualmente. Desde la alimentación de los centros de datos hasta los procesos de fabricación circulares, pasando por técnicas eficientes de reducción de residuos que pueden crearse con la IA.

Cloud y desarrollo software

Se esperan más centros de datos remotos a hiperescala y servicios en la nube. La computación de borde se utilizará para permitir el procesamiento de datos más cerca de sus orígenes, es decir, latencia ultrabaja; lograr la soberanía de los datos y una mayor privacidad de los mismos, reduciendo los retrasos y costes. Además en este nuevo curso veremos un impacto gigantesco en la ingeniería de Software, mediante el uso que ya empieza a ser masivo de asistentes basados en IA generativa para escritura, documentación, y pruebas de código software, que incrementarán exponencialmente la productividad y calidad de los desarrolladores y reducirán significativamente el coste de las migraciones de aplicaciones legacy.

“Hemos sido testigos de la rápida evolución de la rápida evolución de la tecnología y de los cambios significativos que tiene en nuestras vidas y negocios, no solo siendo más eficientes, sino también abriendo nuevas oportunidades económicas. En Entelgy entendemos que la tecnología se trata de una fuerza transformadora y por ello nuestro objetivo siempre será acompañar a las empresas en este camino hacia el futuro para que puedan anticiparse a las tendencias y mantenerse competitivas en todo momento”, afirma José Antonio Rocha, Managing Director de Entelgy.