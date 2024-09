The Sampling Solutions capta más de 500.000€ a través de Sego Venture

The Sampling Solutions (TSS), se posiciona como el primer y único laboratorio acreditado en Europa, y ha arrasado entre la comunidad inversora de Sego Venture The Sampling Solutions (TSS) es el primer y único laboratorio de toma de muestras acreditado (ISO-17025) en Europa para externalizar y digitalizar al 100% los servicios de toma de muestras de cualquier laboratorio y/o empresa,lo que le ha permitido contar con fuertes barreras de entrada sobre sus competidores.

Tras cerrar en 2022 una ronda de más de 500.000€, The Sampling Solutions destinó los fondos al desarrollo de negocio, aumentando la fuerza de ventas y potenciando fuertemente su posicionamiento. Este último mes de julio, la compañía abrió una nueva ampliación de capital a través de Sego Venture (la línea de Equity Crowdfunding del Grupo SegoFinance), esta vez alcanzando más de 530.000€ a fin deacelerar el desarrollo de su SaaS, su puesta en el mercado, y soportar el volumen creciente de las operaciones de campo.

Entre ambas rondas, The Sampling Solutions ha conseguido captar más de 1M€ a través de la comunidad inversora de Sego Venture, lo cual le ha permitido seguir innovando y expandiendo sus capacidades y reforzar su misión de transformar la industria con soluciones disruptivas, integrales y digitalizadas.

TSS trabaja con mega laboratorios, laboratorios, y empresas que proporcionan servicios de inspección, verificación, ensayos y certificación, cuyas soluciones no logran responder a los problemas de optimización de las operaciones de campo, las cuales representan alrededor del 25% de sus costes. Este problema, detectado y validado, abre a TSS un mercado global de más de 8.000 millones de euros con un importante crecimiento interanual.

La compañía está creciendo a pasos agigantados, ya que gracias a la entrada de nuevos clientes relevantes del sector de salud ambiental, más la consolidación de su cartera actual, su facturación ha comenzado una nueva senda de crecimiento. La compañía estima que para el cierre del segundo semestre el volumen de operaciones sea equivalente al conjunto de 2023, sobrepasando las 30.000 operaciones ejecutadas y digitalizadas.

Sego Venture, la línea de Equity Crowdfunding del Grupo SegoFinance, sigue sumando grandes hitos este 2024, apostando por la innovación, y ofreciendo a su comunidad inversora los proyectos de inversión más punteros que hay en la actualidad. Actualmente, Sego Venture tiene varios proyectos activos a través de su plataforma.