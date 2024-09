La fotógrafa Marta Recasens mejora su notoriedad online con las ayudas del Kit Digital

Marta Recasens se ha consolidado como una fotógrafa de referencia en Vilanova i la Geltrú y ahora ha mejorado su estrategia digital con los Next Generation Marta Recasens está especializada en realizar sesiones de fotos para recién nacidos, bebés, embarazo, niños y familias y bodas. Desde sus inicios, ha sabido capturar la esencia de cada momento con una sensibilidad que combina nostalgia, elegancia y una profunda conexión emocional con las personas a las que fotografía. Su carrera comenzó en Londres, donde, tras finalizar sus estudios en economía en Barcelona, se sumergió en el mundo de la fotografía. Fue en esta ciudad donde Marta se introdujo en la fotografía, realizando cursos básicos y aprendiendo a revelar imágenes en el cuarto oscuro. En esos años, se sintió especialmente atraída por la fotografía de paisajes, documental y de viajes, que encajaban con su estilo de vida aventurero.

Con el tiempo, Marta Recasens se especializó en la fotografía de maternidad y newborn, inspirada por la llegada de sus hijos. Esta transición marcó un cambio significativo en su carrera, permitiéndole combinar su pasión por la fotografía con una nueva perspectiva sobre la vida y la fragilidad de los momentos. La maternidad no solo influyó en su estilo fotográfico, sino que también le brindó una nueva dirección profesional, reforzando su compromiso con la creación de recuerdos emotivos y duraderos para sus clientes. Comenzó a formarse en este ámbito, participando en cursos especializados y perfeccionando su técnica. No obstante, fue el nacimiento de su primer hijo lo que le llevó a tomar la fotografía de manera más seria. Esta experiencia le hizo reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la impulsó a redefinir su trayectoria profesional.

La maternidad trajo consigo una serie de desafíos y cambios, especialmente con un bebé y otro embarazo en un breve período. A pesar de las dificultades, sus hijos, Tian y Kala, junto con su pareja, han sido fundamentales en su vida y en su carrera. Ellos le han brindado inspiración y apoyo continuo, otorgándole un profundo sentido a su trabajo. Marta se dedica a capturar recuerdos duraderos de la vida cotidiana, con el objetivo de ofrecer imágenes artísticas y emotivas que reflejen el amor y la belleza de los momentos especiales. Su especialización incluye sesiones de fotografía de embarazo, newborn, smashcake, familia y maternidad y bodas, buscando siempre crear recuerdos que perduren a lo largo del tiempo.