​Lidia Guillem estrena ‘Mudando la Herencia’, una exploración del legado pasado y futuro, en Nave 73

Nave 73 acoge el estreno de Mudando la Herencia, una obra escrita y dirigida por Lidia Guillem que plantea una reflexión en torno a lo que recibimos como herencia y lo que hacemos con ella. Se podrá ver los días 12, 13 y 14 de septiembre dentro de la VIII Muestra de Nueva Creación Escénica – IMPARABLES.



La compañía Mnemosine Producciones lleva a escena una exploración del legado a partir de las cartas de unos familiares fallecidos de la autora, con las que compone una lectura de género y una comparación entre las vidas y las elecciones de su abuela, su madre y ella misma.

Marina Paredes, Nacho León, Nadal Bin y Elizabeth Sanjuán son el elenco que conforma esta pieza en la que se dan cita diferentes lenguajes escénicos, como la música, el teatro físico o los títeres. Todo ello para ir descubriendo cosas que hemos normalizado y que necesitamos “mudar”, ya que podrían ser perjudiciales para nuestro bienestar y afectar a la herencia que dejemos en el futuro.

“Cuando encontré más de 300 cartas vaciando la casa de mis abuelos, supe que tenía que convertirlas en algo artístico, pero no me podía imaginar cómo este proceso iba a llegar a cambiarme. Ha sido precioso reflexionar de dónde venimos con el resto del equipo, qué importante es saber lo que traemos en la mochila. Esta obra es una reivindicación de mi abuela, de mi madre y de todas las mujeres que lucharon antes para que yo pueda estar aquí hoy contando estas cosas”, comenta Lidia Guillem.

Mudando la Herencia forma parte del ciclo IMPARABLES que celebra su octava edición del 6 al 30 de septiembre. Con afán renovador e intención de generar una plataforma de visibilidad y difusión del futuro escénico en Madrid, el objetivo de Nave 73 es sacar de las aulas proyectos artísticos que, por su rigurosidad, creatividad e ingenio, merecen compartir espacio con las grandes producciones y ser disfrutadas por el gran público.



Equipo : Dramaturgia y dirección de escena: Lidia Guillem Elenco: Marina Paredes, Nacho León, Nadal Bin y Elizabeth Sanjuán Producción: Mnemosine Producciones Iluminación: Manuel Lostes Escenografía: Irma Vallés Diseño de sonido: Benigno Moreno Vestuario: Ayla Amat Ayudante de dirección: Miryam Diego Diseño gráfico: Lidia Guillem Fotografía: Miki Diaz Prensa: Amanda H C – Proyecto Duas Una obra de la compañía Mnemosine Producciones