Financiación equitativa, no singular

Cataluña es una de las regiones más ricas de España, aunque contribuya según su condición al PIB nacional, también puede influir en la asignación de recursos y proyectos, todo ello con la nueva “repartición singular”, por parte del Estado Español, favoreciendo a Cataluña, que ha llevado a demandas específicas, menosprecio hacia el resto de comunidades, en general un trato muy diferenciado en algunos casos, que, bajo mi modesta opinión, es absolutamente inadecuado.



Las decisiones políticas y las negociaciones entre el gobierno central y las comunidades autónomas pueden impulsar la percepción de favoritismo.

A lo largo de la historia, ha habido momentos en los que se ha percibido un trato diferenciado hacia esta comunidad autónoma, como ejemplo se puede citar:

1. El Estatuto de Autonomía de 2006, donde se otorgó a Cataluña un mayor grado de autogobierno y competencias en áreas como educación, salud y justicia.

2. En ocasiones Cataluña ha recibido más inversiones en infraestructuras y proyectos que otras regiones, como el proyecto del AVE y la inversión en el puerto de Barcelona.

3. El reconocimiento y promoción de la lengua catalana y la cultura catalana, áreas en las que se ha prestado especial atención.

Lo correcto sería, que todas las regiones deberían de recibir un trato equitativo, puesto que el trato no igualatorio hacia una comunidad, puede afectar a la solidaridad entre las diferentes partes de España, para ello, se deberían de abordar varias medidas, como:

Establecer mecanismos de rendición de cuentas para supervisar la distribución de recursos y proyectos.

Considerar factores como la población, el PIB regional y las necesidades específicas de cada comunidad.

Fomentar la colaboración y la solidaridad entre las comunidades autonómicas.

Incentivar proyectos conjuntos que beneficien a todo el país, como infraestructuras de transporte o programas de desarrollo regional, (no como la tomadura de pelo, que han hecho con la alta velocidad en Asturias).

Escuchar las voces de todas las regiones y considerar sus necesidades y preocupaciones.

Es importante recordar que no existe una solución única y cualquier medida debe de ser cuidadosamente diseñada y debatida, con el fin de lograr un equilibrio adecuado entre la autonomía regional y la cohesión nacional, ya que para muchos españoles no todo es válido por el simple hecho de seguir en el poder.

La Constitución Española en su articulo 14 dice: que todos los españoles somos iguales ante la ley etc., algo que se está incumpliendo totalmente.

Es un agravio para todos los ciudadanos españoles, ya que no hay igualdad territorial y se incumple la Constitución de manera clara.