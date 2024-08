"Madrid me mata": el proyecto artístico que denuncia los delitos de odio en Madrid

El proyecto activista “Madrid me mata” se presenta, por primera vez, en Cochabamba (Bolivia), en el espacio autogestionado de arte contemporáneo Agrupación Accidentada De Emergencias Inútiles.



Proyecto “Madrid me Mata” en el Centro Cultural La Carolina (Jaén).



“Madrid me mata”, de María Lamuy, explora, a partir del diseño y el dibujo, cómo la ciudad de Madrid es escenario de delitos de odio casi a diario. A partir de la resignificación de las calles de la ciudad y de las icónicas cerámicas que anuncian sus nombres, María Lamuy propone renombrarlas para hacer visibles estos delitos: aporofobia, racismo, homofobia y transfobia son solo algunas de las agresiones que han sufrido los y las protagonistas de estas nuevas calles, nombradas ahora para que ni ellas ni su agresión queden en el olvido.



La exposición presenta una serie de afiches con ilustraciones de estos delitos, en alusión a los carteles que se exponen en las calles; además, se incluye documentación gráfica: recortes de periódicos, fotografías, entrevistas a asociaciones que tratan estos delitos de odio y a víctimas de estas agresiones. “Madrid me mata” se expuso en CentroCentro en 2020 dentro de Propuestas Vegap ese año, tras haber sido seleccionado en esta convocatoria, y posteriormente se expuso de manera colectiva en Centro Cultural La Carolina (Jaén). Desde la popular frase "Madrid me mata" que se popularizó en los años 80 (La movida madrileña) hasta el verdadero alfabeto de caras de quienes no pueden pasear libremente, este proyecto busca visibilizar las realidades que enfrentan muchas personas en Madrid.



Un espacio independiente gestionado por artistas visuales

La inauguración en Cochabamba, prevista para el jueves 29 de agosto, a las 19:00 h., es la primera presentación expositiva del proyecto en Bolivia. El espacio que gestiona la Agrupación Accidentada De Emergencias Inútiles podrá visitarse los fines de semana de 3pm a 7pm. Este espacio independiente fue creado por artistas visuales con el propósito de promover y generar diálogo en torno al arte contemporáneo en la ciudad. Actualmente, la agrupación opera en una casa antigua en el centro sur de Cochabamba, en la calle Falsuri #191, esquina General Achá. La casa pertenece a La Productora, un grupo de teatro que les presta una sala y los pasillos para sus actividades.



El proyecto Madrid me mata está financiado por VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos)



Biografía de la artista

María Lamuy (Terrassa, 1978).

Tras finalizar los estudios de Artes Aplicadas y Gráfica publicitaria, realizó un postgrado en el Centro Universitario de Artes y Diseño de Barcelona (BAU) con el estudio Toormix. Su trayectoria profesional se inicia con el desarrollo de múltiples proyectos de vídeo, motion graphics, videoclips y documentales; además de la edición de distintos fanzines de fotografía queer como “Cockmagnet” o “Partytime”. Ha sido parte del proyecto “La Coctellera”, grupo de narrativas transmedia surgido en el Medialab Prado de Madrid, donde publica su investigación en “Diseño activista y movimientos de resistencia”. En 2017 resulta finalista en la convocatoria de Beca Artística del Espai Rambleta con el proyecto fotográfico “Queer for Dummies”.



Su trabajo “Madrid Me Mata” ha sido ampliamente publicado en medios y expuesto en Centro Centro Cibeles, dentro de la convocatoria de Propuestas VEGAP 2020. Otros proyectos suyos son el taller con la comunidad LGTBIQ+ de Honduras, por invitación del Centro Cultural de España de Tegucigalpa (AECID) o el taller “Memoria LGTBIQ+ en Cuba” dentro del Art Exchange Festival de La Habana en 2023. También ha trabajado para la Dirección General para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ en el Instituto de las Mujeres y en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, entre otras entidades.