Poemas del libro ‘Obras completas en verso hasta acá’ de Rolando Revagliatti

Quiero escribir

Papá quiero escribir un libro lúbrico obtuso alucinado un libro que falte no escribir el más atroz más mal no escrito ni siquiera un poquito. *

Para mí

Entré con dientes, pero no con todo me quedé afuera un poco Yo nunca fui a la escuela yo realmente nunca vendí diarios Cuando yo medio no existía yo era demasiado yo para mí solo. *

Regreso

Me agarro a mi mamá papá que no te lo puedo decir voy a irme deseado yo también. *

Chuli

Inmanencia de flores exiliadas en los zapatos de un soneto aunque digás que no diseminada polen y polvo y harina todavía. *

María Elena M.

¿Quién no ve tus pies pisoteando la memoria del sueño? ¿Y que hay agujas más o menos clavadas en algunos relojes indesmontables insensatos? *

Gloria C.

Uno espera ciertos estallidos apretadas explosiones ramalazos porque nadie y menos yo Si uno todavía no se escurrió y desea ser visto advertido en un arranque no venerable para nada que así no se podría Si uno gustara de ser el cascotito que hizo craaaaassshhh en su ventana entonces ella lo va a ver ¿eh? lo va a ver. *

Marisa G.

Una inenarrable cara de mujer la tuya los ojos nada menos que esgrimistas tiesos. *

Mirta

Recórcholis y albricias viven una aventura de mimos y sulfuraciones se confrontan los experimentados estilistas la pasión y la argucia Recórcholis y albricias viajan en carrindanga en pleno mediodía adoran las frutillas y a José Donoso lo más la vida que conozco Recórcholis y albricias son a veces soldado de la Independencia mostazas y bullangas en contubernio Recórcholis y albricias son una mina hay que decirlo cuyas vetas develan mis fotografías. *

Seguirla

Se refugió la perinola de tus pretensiones en el cuchitril de mi indolencia halló la calefacción exigua que dejaba en la almohada mi cabeza Tus pajarracos veraniegos revoloteaban sin cesar excitadísimos por lo que caratulaba devaneos por tanta piel quemada que no pestañas Me arrojé a mis brazos cuando supe en lo hondo que maltrecha y dormida me esperabas para seguirla todavía. *

Ojos

Te estoy mirando sin miras de condescendencia sin miramientos enlodado en la lengua del sueño me secuestro los pozos ciegos los pezones de la madrugada. *

Minas

“Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.” Atahualpa Yupanqui 1 Las minas se van del bracete con otros son de los otros las minas las malas minas Yo me tomo del brazo me voy de paseo también.

2 Las penas no me son ajenas y yo que no me soy ajeno agarro y pego un alarido puesto que las minas no me son ajenas aunque son ajenas las minas. *

Me toca

Me toca saludarte emocionarte dejarte haciendo que te vayas. *