Sequía en la piel: lo que le pasa a la piel si no se cuida bien en verano

Las expertas en dermocosmética de Perricone MD, Byoode, Omorovicza explican qué hay que hacer para evitar que se pele la piel Mucho se habla de lo importante que es el SPF en verano, tanto si se va a esta expuesto al sol como si no, sin embargo, a veces se obvia ‘el post’, es decir, ese cuidado previo que precisa la piel, tanto de la cara como del cuerpo si no quiere sufrir lo que en cosmética se llama ‘sequía de la piel’ que tiene como consecuencia que la piel se pele. Después de una larga jornada al sol "se necesita reponer en la piel todo lo que haya podido perder con la sobreexposición, además de calmar cualquier alteración se haya producido. Y se tiene muy asumido que se tiene que hidratar el rostro, pero es común que se olvide el resto del cuerpo", comenta Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

¿Qué es la sequía de la piel?

Picazón, rojez, descamación e, incluso, dolor. Pues eso son los síntomas de lo que las expertas en belleza llaman sequía en la piel. Cuando la piel está tan seca después de una larga exposición al sol tiende a pelarse y no es más que una reacción del organismo para defenderse cuando se desequilibra y "pierde los niveles de hidratación adecuados, genera más melanina de la normal como medida de autoprotección, se reducen los nutrientes y puede haber casos de inflamación o rojez en algunas situaciones", argumenta la directora dermocosmética de Medik8, Estefanía Nieto. Al suceder esto, "la piel necesita un choque de reposición de nutrientes, vitaminas, ingredientes humectantes, vitaminas… todo aquello que puede frenar la sequía en la piel y el pelado". Y es que, tal y como añade Lara González, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode, en el momento que la piel se pela, "aumentan las células muertas para echar aquellas capas sobreexpuestas y más dañadas. No deja de ser una medida de autoprotección para evitar daños a nivel celular y para eliminar aquella piel que no sirve".

¿Qué es necesario aportar para que no se pele?

Todo eso que hay que entregarle a la piel, tanto del rostro como del cuerpo, que está en sequía, no es otra cosa que todo lo que haya podido perder o que se haya visto comprometido. También se busca darle todos esos ingredientes que puedan contrarrestar determinadas reacciones. "Lo esencial es aportar también a la piel del cuerpo ingredientes que le den humedad. La piel se pela, sobre todo, por falta de hidratación. Compuestos con urea, glicerina, bisabolol o ácido hialurónico serán imprescindibles", defiende Mireia Fernández, directora dermocosmética de Boutijour.

Pero no solo de humectar va la cosa, ya que, "puesto que es necesario asegurar que la hidratación se equilibre, para ello, es esencial aportar los lípidos que ayuden a reforzar la función barrera de la piel. Como esta que está compuesta de aceites que crean una película que evita que la humedad salga, habrá que aportarle fórmulas ricas en ingredientes de base oleosa como la manteca de karité o el escualano", desvela Bella Hurtado, directora dermocosmética de la firma Aromatherapy Associates.

Aplicar ingredientes que se tienen asociados al rostro puede ser muy beneficiosos para la rutina de hidratación corporal. "Activos como la niacinamida pueden ayudar a calmar, por lo que llevarlos a aquellas zonas más castigadas, puede beneficiarnos mucho", explica Marta Agustí, directora dermocosmética de Omorovicza. Concluye Raquel González, de Perricone MD, explicando que "principios con capacidad regeneradora, como el retinol o los ácidos exfoliantes, lejos de quitarnos el moreno, lo que fomentarán es que la piel se regenere mejor y mantener un tono más uniforme libre de pelados".

Productos para evitar el pelado de la piel

Adzuki & Ragi Fantasy, de Byoode. Este exfoliante en polvo hace las delicias de quien lo prueba y es que sirve para rostro, cuerpo y cuero cabelludo que sí, también se suele quemar. Consigue unificar, renovar y energizar la piel con ingredientes exfoliantes como la gluconolactona o el ácido fítico y se combina con otros activos estrella como el ácido ascórbico etilado y con el ragi o las habas de adzuki, que renuevan y limpian en profundidad. 39 € en Byoode.com

Les Bois, Body Cream de Boutijour. Se trata de una crema rejuvenecedora para manos y cuerpo. Aporta esos lípidos tan necesarios y las vitaminas gracias a ingredientes como el aceite de rosa mosqueta, el loto de nieve, la flor de camelia, la calabaza y el aceite de semilla de jojoba. 47 € en Purenichelab.com

Body Cream de Omorovicza. Es una crema corporal altamente nutritiva, especialmente efectiva para pieles fotoenvejecidas y secas. Contiene aceites preciosos como el de albaricoque y ciruela, que suavizan la piel, junto con Polipéptidos que fortalecen las dermoproteínas, proporcionando elasticidad y vitalidad cutánea. Las aguas termales húngaras, con propiedades curativas notables, se benefician de las características geológicas únicas de la región, donde la delgada corteza terrestre permite que el agua absorba minerales beneficiosos de manera efectiva en su camino hacia la superficie. 82€ en Purenichelab.com

Nourishing Body Cream de Medik8 es una loción corporal altamente hidratante. Lleva imanes de hidratación a la piel para atraer humedad, glicerina y manteca de cacao. 38€ en Medik8.es

High potency hyaluronic intensive body therapy, de Perricone MD. Esta crema corporal es un tratamiento ligero y nutritivo diseñado para conseguir una piel más tersa y firme, reduciendo visiblemente la flacidez cutánea. Formulada con una tecnología exclusiva que combina 4 formas y 2 componentes naturales de ácido hialurónico, proporciona una hidratación instantánea y duradera, penetrando en diferentes capas de la piel para mejorar su capacidad de retención de humedad. Además, contiene DMAE, un reafirmante intensivo de fácil absorción que ayuda a rellenar la piel y a protegerla contra agresores ambientales. Enriquecida con extracto de algas pardas de la costa de Bretaña, revitaliza la piel, fomentando la producción de colágeno y protegiéndola de los radicales libres. Ideal para tratar sequedad, deshidratación, pérdida de firmeza y tono irregular. 65 € en Perriconemd.es