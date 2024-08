Alejandro Fernández y Beatriz Martínez se llevan el X Trofeo MTB Jardín de La Alcarria de Brihuega

El madrileño, aun en categoría 'Junior', y la cifontina, han rebajado los tiempos de los ganadores en el año 2023, en el caso de Beatriz, el suyo propio, puesto que ha repetido victoria. También en la ruta corta se ha impuesto un chavalín, Hugo Ciordia, que aún milita en categoría infantil El Trofeo MTB Jardín de la Alcarria disputado ayer en Brihuega, que en el año 2024 ha cumplido su X Edición, ha sido la séptima prueba del XI Circuito MTB de la Diputación Provincial de Guadalajara.

Pese a la ola de calor, Brihuega, oasis de frescor en La Alcarria, recibía a los bikers con unos más que aceptables 18ºC a la salida de la carrera, favorecidos por la sombra de los enormes plataneros que jalonan el Parque de María Cristina, lugar de salida y meta de la carrera de ayer, tanto para el recorrido largo como para el corto.

De la partida fueron 219 corredores, 173 en la carrera pro, 31 en la corta y 15 en la de e-bikes, cerca de cuarenta bikers más que en la edición del año pasado. Además, la carrera también ha contado con una buena participación en la categoría de féminas, en la es, igualmente, una magnífica noticia para carrera y Circuito.

El pódium de la general masculina estuvo copado por corredores madrileños, no habituales del Circuito, lo que indica la excelente reputación que se va ganando entre los adeptos a este deporte de la zona centro, que no dudan en hacer kilómetros para participar en las pruebas arriacenses.

Para evitar los rigores de las horas centrales del día, la salida se adelantaba a las 9 de la mañana. El animador de la prueba, Raúl Estecha, después de informar puntualmente sobre algunas de las muchas bellezas que atesora Brihuega y de aportar datos sobre el Circuito al numeroso público que había ya a esa hora, iniciaba la cuenta atrás. Puntual, con las señales horarias del momento convenido, el trueno de AC/DC resonaba en el centro de Brihuega mientras la caravana multicolor iniciaba su recorrido, empezándolo por la carretera de Villaviciosa.

La salida la dieron el director de carrera, el briocense Javier Pacheco, Javier Fernández y Alejandro Gómez, coordinadores del Circuito de la Diputación Provincial por parte de Eload Team, así como representantes de la entidad local organizadora: el Club de Atletismo-MTB Brihuega.

Por delante de los corredores, dos recorridos: uno de 49 kilómetros, con un desnivel positivo de 868 metros, y otro más corto, de 27 kilómetros y 300 metros de desnivel, respectivamente. De esta manera el Circuito favorece la participación de corredores de cualquier condición física.

La dirección de carrera planteó unos primeros kilómetros "pisteros", por la Cañada Galiana y hasta el pueblo de Yela. Estos caminos iniciales, generosamente anchos, desperezaron al pelotón y evitaron los indeseados embudos de corredores, que provocan parones y caídas.

En Cívica, el pueblo briocense tallado en la roca, el trazado planteaba una de sus bajadas más técnicas, por senda, antes de dejar a los bikers al pie de la brutal subida, con pendientes de hasta el 15%, por sus calles. Pasado el caserío, debían continuar por una senda recuperada por el club el año pasado y que ha mantenido en esta edición. Desembocaba en los altos de La Alcarria y sus famosos y morados campos de lavanda. Allí estaba el primer avituallamiento. En Villaviciosa del Tajuña estaba el segundo, tanto para la ruta larga como para la corta.

Los kilómetros finales de la ruta larga se hicieron por una preciosa senda final que recorre la cresta de la montaña, con Brihuega a sus pies, antes de descender por el mítico cerro de la Orca, hasta el frescor de la meta.

El vencedor ha sido un chaval que aún no tiene la edad para competir en categoría senior, el madrileño Alejandro Fernández (Buho Bike). El roceño llegaba de vuelta al Parque de María Cristina con un estratosférico crono de 1h 52´51", casi cinco minutos menos que los que invirtió el año pasado el ganador, Carlos Hernández, en prácticamente el mismo trazado, con leves modificaciones.

Fernández había corrido sólo una vez antes en Guadalajara. Fue en Pastrana, en octubre de 2023, y ya entonces, quedó asombrado por la calidad del Circuito. "Las carreas de Madrid son llanas, con mucha pista. Vine con mi amigo Javier Écija, y ya pude comprobar en Pastrana que el circuito tiene muchos senderos, bajadas y, en general, mucho 'flow'. Me fascinó. Y desde entonces supe que volvería", señalaba en meta. Este fin de semana, que tenía la oportunidad de venir por calendario, se ha desplazado cerca de 150 kilómetros para llegar a Brihuega.

Ya en el reconocimiento previo, Fernández tenía buenas sensaciones, que luego se han concretado en carrera. Después de rodar en grupo por La Galiana, el roceño se fue en un repecho, antes de llegar a Yela. Las sendas de Cívica le permitieron consolidar su ventaja, que mantuvo desde el kilómetro 12 hasta el final. De nuevo, el chaval se ha comprometido "a volver en cuanto pueda".

Alejandro Fernández podrá por fin el año que viene correr la Copa de España de Maratón, la especialidad que más le motiva. "Quiero probar con los buenos de Maratón, y a ver que sale", afirma el junior que recomienda el Circuito de Guadalajara a todos los bikers. "Es puro MTB", termina.

A 2´12" llegaba el murciano, de Algezares, pedanía de la capital, Manuel Martínez (Olispania). Hizo segundo ayer, como su paisano, Carlos Alcaraz. Conoció la prueba de la mano de un veterano que se las sabe todas, su compañero de equipo Francisco Martínez. "En carrera se ha notado el calor, como era de esperar, pero con el avituallamiento, hemos terminado bien", contaba. Manuel puso en fila de uno al pelotón en la primera subida a Valdeatienza, haciendo una primera selección. Pero luego pagó cara su inexperiencia, perdiendo tiempo en la senda de bajada a Yela cuando varios corredores, buenos conocedores del trazado, tomaron posiciones por delante de él. El murciano fue, poco a poco, remontando, hasta contactar de nuevo con el grupo de favoritos, un grupo del que ya se había marchado Alejandro Fernández. Manuel demarró para irse tras la estela del ganador. "He ido distanciándome del grupo pero, aunque lo llegué a ver en algún momento, el ganador llevaba una distancia considerable, y me ha sido imposible cogerlo. Está muy fuerte. Así que solo queda darle la enhorabuena", afirmaba de vuelta en el Parque de María Cristina. El subcampeón ayer tuvo palabras de elogio para el Circuito. "Tiene una muy buena organización, en comparación con otros de España", recalcaba. Pero, además, le sorprendió el apoyo del público en el recorrido y el buen trabajo de los voluntarios en los avituallamientos. "Están muy atentos para darte agua en las mejores condiciones, y, en la llegada, te felicitan aunque no seas de aquí. Eso, no sucede en muchos sitios y se agradece", añadía.

Manuel hizo un parón de tres meses en su temporada, por unos motivos personales que se nota le han dolido, y, por lo tanto, sus días de competición comienzan ahora. El murciano dedicó su logro a su familia y a sus compañeros.

El tercer clasificado fue Amador Nieto (Pafgio Cycling Club), con 1h. 57´51", un tiempo que aún hubiera servido para ganar el año pasado. "Hemos salido fresquitos. El tiempo ha acompañado", comentaba en meta. El corredor madrileño se mostraba satisfecho con su tercer puesto, "en una carrera de mucho nivel". Gran rodador, él fue la locomotora del grupo por el llano hasta la primera subida. Cuando comenzó el perfil más técnico, Nieto logró mantener su posición hasta meta. "Los que vivimos en Madrid sabemos que el de Guadalajara es un circuito técnico. Por lo tanto, para los que nos gusta correr sobre piedras, y por sendas, es un gustazo participar aquí, en carreras que se celebran a menos de una hora de Madrid", afirmaba. Nieto, que acumula gran cantidad de seguidores del gremio en sus redes sociales, hará lo posible por participar en las dos últimas carreras, Atienza y Sigüenza, puesto que también le encanta el postmeta.

Cuarto, y primero de los corredores habituales del Circuito, ha sido Juanjo Muñoz (Flop CMC Sapim), manteniendo así el liderazgo en Máster 40. "El Circuito, no falla. Brihuega, de diez. Voluntarios y organización, de diez", insistía, mostrando siempre su talante deportivo. En cuanto a la competición pura y dura, "los tres primeros han sido inalcanzables. Desde el principio han puesto un ritmo muy alto, y no les hemos podido seguir", reconocía.

Pero, en realidad, el primero en cruzar la meta fue un corredor infantil que hizo la ruta corta, el chaval del Club Ciclista Alcarreño Hugo Ciordia, todo un campeón en potencia al que habrá que seguir con lupa en los próximos años, puesto que quiere ganar el circuito cuando llegue a ser senior. Y sobre todo, la prueba de Gárgoles, "que es la que más le gusta", y que ya ha ganado dos veces.

Beatriz Martínez (Ceballos Eload Racing Team) se imponía en féminas. La cifontina ha ganado seis de las siete pruebas del Circuito, excepto la primera, precisamente la de Gárgoles, en la que no participó. Cruzó la meta con 2h. 26´ 37", 16 segundos menos que en 2023. Logró el triunfo manteniendo el primer puesto en féminas desde el principio hasta el final de la carrera. Amante de los senderos, y no tanto de las pistas, a Beatriz le encanta la carrera de Brihuega. "Te quitas toda la pista al principio, y luego, cuando entras en los valles, se te pasa el recorrido volando. La subida por senda desde Cívica, y la bajada a Yela son mis tramos favoritos", comentaba en meta. Son los tramos de mayor dificultad técnica. Y, como siempre, tenía palabras de elogio para la organización. "Han estado perfectos", resumía, refiriéndose a la logística de la prueba, pero también a la animosidad de un público que "te anima, a veces, hasta con altavoces".

Angélica García (Independiente), corredora madrileña, de Daganzo, llegó segunda con 2h 45´ 27". "Bea está intratable. No ha he visto en toda la carrera", afirmaba sobre la ganadora. Angélica practica MTB por el circuito de Guadalajara. Por eso, "en cuanto puedo, vengo; son carreras bien diseñadas".

Tercera ha sido la Argandeña Mirentzu Rodríguez (Independiente) con 2h 48´ 19". "A pesar de ser agosto, han participado muchas féminas. Guadalajara lo está consiguiendo, y creo que hablo en nombre de todas cuando les doy las gracias por fomentar el deporte femenino", afirmaba.

Cabeza visible de la organización es el director de carrera, Javier Pacheco. En una jornada en la que el calor no fue un gran problema, por el trazado, la hora de salida y los avituallamientos, sin incidentes reseñables en la enfermería salvo contusiones leves y sin consecuencias, y con récord de participación, Pacheco resumía el trabajo de más de un mes en la organización con dos palabras, "mejor, imposible", y daba las gracias a los voluntarios, a Protección Civil, Cruz Roja y a la Guardia Civil, cuyo trabajo es esencial, tal y como está planteada tanto la salida como la meta.

El postmeta también contó con la generosidad briocense, en esta ocasión gracias a la Asociación de Mujeres que cocinó y entregó un plato de pasta y bebida a todos los participantes y acompañantes.

El alcalde de Brihuega, Luis Manuel Viejo, estuvo presente en la entrega de trofeos, junto al concejal de Agenda Urbana, Marco Pacheco, la delegada de Sanidad la Junta de Comunidades en Guadalajara, Pilar Cuevas, y el diputado delegado de Deportes, Marco Campos. "Agradezco el trabajo del Club de Atletismo de Brihuega y de la Diputación de Guadalajara que hacen este circuito, y esta carrera, posibles, y también a los participantes", señalaba. El regidor destacaba, además, la gran participación de este año, superando los 200 corredores, y también la idoneidad de Brihuega y su comarca, donde se combinan los llanos de La Alcarria y los páramos, dando el juego necesario para que se puedan organizar pruebas de MTB. La carrera Trofeo Jardín de La Alcarria está incluida en el programa las fiestas de Brihuega, del que es su segundo epígrafe.

Como en cada carrera del Circuito, ha estado presente un expositor de la Asociación El Motor de Tus Pasos, una asociación que lucha contra la enfermedad degenerativa CMT (Charcot Marie Toght) que padece Olivia, nacida en 2007. El 100% de lo que recaudan con la venta de diferentes objetos, camisetas y pulseras en el expositor, se destina a la investigación. Además, diversos patrocinadores locales han colaborado con la organización, ofreciendo, entre otras cosas, premios a los tres mejores de la general.

Todas las categorías

En Cadetes, el vencedor ha sido Victor Valero (2h 18´19"). En Junior, se ha impuesto Alejandro Fernández (1h 52´51"); en Sub 23, el vencedor ha sido Hugo Pelayo (2h 22´33"); En Elite, Manuel Martínez, con 1h 55´03"; en Máster 30, Amador Nieto (1h 57´46"); en Máster 40, Juanjo Muñoz (1h 58´37"); en Máster 45, David Rodríguez (2h 02´52"); en Máster 50, Marcos Novalvos (2h 03´14"); en Veteranos, Carlos Prieto (2h 08´19"); en Féminas Elite, Beatriz Martínez (2h 26´37"); en féminas máster, Angélica García (2h 45´27"); en E-Bike junior Vicent Pérez, con (2h 18´58"); y en E-Bike, Giovanni López (1h 56´53")

En la general de la Ruta Corta el primero ha sido Hugo Moreno (1h 03´46"); en categoría infantil se ha impuesto Hugo Ciordia, con 1h. 02´35". El equipo ganador de la competición ha sido el Eload Ceballos Racing Team.