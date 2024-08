Teamfight Tactics: Caos y Calderos ya disponible

Teamfight Tactics: Caos y calderos, la última actualización gratuita del juego Teamfight Tactics, ya está disponible para PC y móvil. Riot Games ha presentado la cinemática de lanzamiento de Caos y calderos. Ha publicado más información sobre el TFT Macao Open, el evento LAN global que tendrá lugar más adelante este año Teamfight Tactics: Caos y calderos, el esperado 12.º set de Teamfight Tactics, ya está disponible en los servidores de todo el mundo. La actualización del juego es gratuita para todos los jugadores y está disponible en PC y móvil.

Teamfight Tactics: Caos y calderos lleva a los jugadores al Magosterio, un castillo repleto de extravagancias donde los más prodigiosos magos, hechiceras, brujas, encantadores y demás se reúnen para demostrar su dominio de diversos tipos de hechicería.

Este set también cuenta con una mecánica de juego totalmente nueva, los amuletos, con más de 100 variaciones diferentes. Caos y calderos también cuenta con un plantel de 60 campeones de League of Legends, 27 atributos, 3 personajes nuevos y más de 140 aumentos, incluidos algunos muy arriesgados que otorgan grandes recompensas. "Quien no arriesga no gana".

Los amuletos, la nueva mecánica de juego, sirven para muchas cosas: otorgar poder, mejorar la economía, molestar al rival, potenciar atributos y más.

El nuevo set de TFT lo protagonizan populares campeones pertenecientes a los diversos títulos de Riot Games. Norra, la icónica yordle del juego de cartas y estrategia de Riot, Legends of Runeterra, debutará en TFT en pareja con su mejor amiga, Yuumi. Briar y Smolder, los nuevos campeones de League of Legends, también se adentrarán en la Convergencia por primera vez.

Además, TFT ha colaborado con el juego para móviles de Riot, League of Legends: Wild Rift, para desarrollar la línea de aspectos del atributo de Crono de Caos y calderos, que recibió el nombre de "Astral" cuando apareció por primera vez en Wild Rift.

La clasificación de Caos y calderos también determinará el orden de venta de pases para competidores de cara al TFT Macao Open, el segundo evento LAN global anual. La instantánea de la clasificación de Caos y calderos tendrá lugar el lunes 2 de septiembre a las 00:15 h (hora del servidor). Necesitaréis una cuenta de Riot Games válida para poder registraros y comprar un pase. El periodo de venta de pases es el siguiente:

3 de septiembre: Participantes del Tactician's Crown (Runaterra Reforjada - Nacidos de la tinta: Fábulas).

4 de septiembre: Aspirantes

5 de septiembre: Grandes Maestros + Maestros

6 de septiembre: Pases de competidor generales y pases de espectador

Teamfight Tactics (TFT) es el mayor juego de estrategia para PC del mundo, con icónicos campeones y objetos del universo de League of Legends.

El tráiler cinemático de Teamfight Tactics: Caos y calderos está disponible aquí.

Vídeos

La magia se elabora | Cinemática de lanzamiento de Caos y calderos - Teamfight Tactics