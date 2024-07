Check Point Software anuncia nuevo CEO y presenta sus resultados financieros del segundo trimestre de 2024

Nadav Zafrir asumirá el cargo de CEO en diciembre de 2024 y Gil Shwed, fundador y CEO actual, pasará a ser presidente ejecutivo Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), proveedor líder en soluciones de ciberseguridad en la nube basadas en IA, ha anunciado sus resultados financieros para el segundo trimestre a 30 de junio de 2024, así como el nombramiento de Nadav Zafrir como CEO de Check Point Software.

Segundo trimestre 2024:

Ingresos totales: 627 millones de dólares, que supone el incremento del 7% interanual.

627 millones de dólares, que supone el incremento del 7% interanual. Ingresos por suscripciones de seguridad: 272 millones de dólares, un aumento del 14% con respecto al año anterior.

272 millones de dólares, un aumento del 14% con respecto al año anterior. Ingresos Operativos GAAP: 209 millones de dólares, lo que representa un 33% de los ingresos totales.

209 millones de dólares, lo que representa un 33% de los ingresos totales. Ingresos Operativos No-GAAP: 265 millones de dólares, es decir, un 42% de los ingresos totales.

265 millones de dólares, es decir, un 42% de los ingresos totales. EPS GAAP: 1,74 dólares, que refleja un incremento del 3% interanual.

1,74 dólares, que refleja un incremento del 3% interanual. EPS No-GAAP: 2,17 dólares, que se traduce en un incremento del 8% interanual. "Check Point Software ha tenido un segundo trimestre sobresaliente, ya que los clientes han seguido adoptando la plataforma Infinity, basada en inteligencia artificial y en la nube, para alcanzar los más altos niveles de seguridad", declara Gil Shwed, Fundador y CEO de Check Point Software. "El éxito de Infinity durante el trimestre se ha visto subrayado por su crecimiento de dos dígitos y acuerdos significativos con empresas de Fortune Global 500".

Nombramiento del nuevo CEO

Durante los últimos 10 años, Nadav Zafrir ha sido cofundador y socio director de Team8, un fondo global de creación de empresas y capital riesgo. Team8 crea e invierte en empresas centradas en la ciberseguridad, Data & AI, Fintech y salud digital. Construyó, invirtió y presidió 17 empresas de ciberseguridad, además de docenas de otras empresas tecnológicas a las que ha asesorado. Desde 2019, ha sido presidente del Consejo de SolarEdge Technologies, una empresa de energía inteligente que cotiza en el Nasdaq. Zafrir asumirá el cargo de CEO en diciembre de 2024 y se unirá al Consejo de Administración de Check Point Software tras la aprobación de los accionistas en la próxima Junta General Anual de Check Point Software. Gil Shwed se convertirá en presidente ejecutivo del Consejo.

"Estamos concluyendo un proceso de búsqueda de CEO exhaustivo y hemos encontrado a la persona perfecta. Nadav ha sido un líder clave en el ecosistema mundial de la ciberseguridad durante más de una década. Tras vivir en Nueva York y Tel Aviv, se convirtió en una de las figuras más respetadas dentro de la comunidad mundial de CISO. Creó y dirigió múltiples empresas de ciberseguridad y se asoció con los mayores proveedores de seguridad del mundo. Admiro sus logros y habilidades de liderazgo y creo que es el líder adecuado para llevar a Check Point Software a alcanzar nuevas metas", afirma Shwed.

"Durante la última década, he colaborado con líderes y equipos globales de ciberseguridad, y he sido testigo de primera mano de sus increíbles esfuerzos por proteger las redes mundiales de atacantes sofisticados. Estoy impresionado por el trabajo de los profesionales de la seguridad y sus empresas merecen la mejor garantía. En nuestro mundo en constante turbulencia, al borde de otro punto de aceleración a medida que la IA redefine nuestras vidas, la ciberseguridad de vanguardia es más crítica que nunca. Check Point Software está en una posición única para liderar el desarrollo de la próxima etapa de seguridad para el entorno tan complejo en el que vivimos. Estoy deseando trabajar con el equipo de liderazgo de la compañía y Gil para escribir el siguiente capítulo en el desarrollo de Check Point Software", concluye Zafrir.

Principales resultados financieros del segundo trimestre de 2024

Ingresos totales: 627 millones de dólares, frente a 589 millones en el mismo periodo de 2023, lo que representa un crecimiento interanual del 7%.

627 millones de dólares, frente a 589 millones en el mismo periodo de 2023, lo que representa un crecimiento interanual del 7%. Ingreso de explotación GAAP: 209 millones de dólares, comparado con 221 millones del segundo trimestre de 2023.

209 millones de dólares, comparado con 221 millones del segundo trimestre de 2023. Ingresos de explotación no-GAAP: 265 millones de dólares, que fueron 263 millones en el segundo trimestre de 2023.

265 millones de dólares, que fueron 263 millones en el segundo trimestre de 2023. Impuestos sobre los beneficios GAAP: 36 millones de dólares frente a 41 millones de dólares en el segundo trimestre de 2023.

36 millones de dólares frente a 41 millones de dólares en el segundo trimestre de 2023. Ingresos netos y beneficio por acción GAAP: ingresos GAAP netos de 197 millones de dólares frente a 202 millones de dólares del segundo trimestre de 2023. Los beneficios por acción GAAP fueron de 1,74 dólares frente a los 1,70 dólares del mismo periodo en 2023, un aumento del 3% interanual.

ingresos GAAP netos de 197 millones de dólares frente a 202 millones de dólares del segundo trimestre de 2023. Los beneficios por acción GAAP fueron de 1,74 dólares frente a los 1,70 dólares del mismo periodo en 2023, un aumento del 3% interanual. Ingresos netos y beneficio por acción no-GAAP: los ingresos netos no-GAAP fueron de 246 millones de dólares en este segundo trimestre frente a los 238 millones de dólares de 2023. Los beneficios por acción no-GAAP fueron de 2,17 dólares comparado con los 2,00 dólares en el segundo trimestre de 2023, un 8% de aumento tras un año.

los ingresos netos no-GAAP fueron de 246 millones de dólares en este segundo trimestre frente a los 238 millones de dólares de 2023. Los beneficios por acción no-GAAP fueron de 2,17 dólares comparado con los 2,00 dólares en el segundo trimestre de 2023, un 8% de aumento tras un año. Ingresos diferidos: a 30 de junio de 2024, los ingresos diferidos fueron de 1.818 millones de dólares versus los 1.774 millones del mismo periodo de 2023, lo que supone un crecimiento interanual del 2%.

a 30 de junio de 2024, los ingresos diferidos fueron de 1.818 millones de dólares versus los 1.774 millones del mismo periodo de 2023, lo que supone un crecimiento interanual del 2%. Saldos de efectivo, valores negociables y depósitos a corto plazo: 3.058 millones de dólares a 30 de junio de 2024, en comparación con los 3.515 millones de dólares del 30 de junio de 2023.

3.058 millones de dólares a 30 de junio de 2024, en comparación con los 3.515 millones de dólares del 30 de junio de 2023. Flujo de tesorería: el flujo de tesorería fue de 200 millones de dólares, comparado con los 191 millones de dólares del mismo periodo del año anterior.

el flujo de tesorería fue de 200 millones de dólares, comparado con los 191 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. Programa de recompra de acciones: durante el segundo trimestre de 2024, la compañía recompró aproximadamente 2.1 millones de acciones con un coste total de aproximadamente 325 millones de dólares.El 11 de julio de 2024, la empresa anunció que el consejo de administración autorizó una ampliación de 2.000 millones de dólares del programa de recompra de acciones en curso de la empresa. Bajo el programa de recompra de acciones ampliado, Check Point Software está autorizada a seguir recomprado sus acciones hasta 325 millones de dólares cada trimestre. Información sobre la videoconferencia

Programa de participación en la conferencia de inversores del tercer trimestre:

Foro de Liderazgo Tecnológico de KeyBanc 4-6 de agosto de 2024, Vail, CO

Conferencia anual Tecnología, Medios y Consumo Oppenheimer 12 de agosto de 2024, Virtual

Conferencia Tecnológica Deutsche Bank 2024 28-29 de agosto de 2024, Dana Point, CA

Conferencia Global de Tecnología Citi 2024 3-5 de septiembre de 2024, Nueva York, NY

Goldman Sachs 2024 Conferencia Communicopia + Tecnología 9 de septiembre de 2024, San Francisco, CA

Conferencia Piper Sandler 2023 Growth Frontiers 10-11 de septiembre de 2024, Nashville, TN

Los miembros del equipo de administración de Check Point Software presentarán estas conferencias y conversarán sobre las últimas estrategias e iniciativas de las empresas. Estas conferencias estarán disponibles también vía webcast en la página web de Check Point Software. Para escuchar las presentaciones y mantenerte actualizado, visitar www.checkpoint.com/ir.